दो गुटों की फायरिंग मामले में एक्शन, भाजयुमो नेता समेत 8 गिरफ्तार, गैंगस्टर और NSA की होगी कार्रवाई

Mar 13, 2026 03:49 pm ISTDinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, अलीगढ़
अलीगढ़ में भाजयुमो नेताओं के दो गुटों में हुई ताबड़तोड़ फायरिंग के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। इसमें भाजयुमो नेता हर्षद हिन्दू समेत आठ लोगों को गिरफ्तार कर लिया है।

Aligarh News: यूपी के अलीगढ़ में भाजयुमो नेताओं के दो गुटों में हुई ताबड़तोड़ फायरिंग के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। इसमें भाजयुमो नेता हर्षद हिन्दू समेत आठ लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। अन्य आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए टीमें लगी हुई हैं। एसएसपी नीरज जादौन ने बताया कि आरोपियों पर गैंगस्टर व एनएसए की भी कार्रवाई होगी।

पुलिस के अनुसार यह विवाद बन्नादेवी क्षेत्र के सराय हकीम निवासी हर्षद हिंदू व सासनीगेट क्षेत्र के रहने वाले शशांक पंडित के गुटों के बीच हुआ था। कई माह से दोनों के बीच किसी न किसी बात पर वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। बुधवार को हर्षद ने सोशल मीडिया पर एक गाने का स्टेटस लगाया था। इस पर दूसरे गुट के मोहित शर्मा की हर्षद से गालीगलौज हो गई थी। इसमें गुरुवार को हर्षद गुट ने मोहित को पीट दिया था। इसके बाद दोनों पक्षों में जमकर फायरिंग हुई थी। इसमें हर्षद गुट के शानू, शशांक गुट के आयुष शर्मा के अलावा सिविल लाइन क्षेत्र निवासी शोएब को गोली लग गई।

10-12 अज्ञात लोगों पर भी दर्ज हुआ था मुकदमा

पुलिस की ओर से हर्षद हिंदू, यश गोयल, अमन पंडित, प्रिंस गोयल, शशांक पंडित, मोहित शर्मा, अनुराग ठाकुर, हनी शिवाजी, योगी यशनंदन, हमजा, मन्नू पंडित, प्रखर राठी व 10-12 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इसमें फायरिंग समेत सीएलए एक्ट की धाराएं शामिल हैं। पुलिस ने दबिश देकर हर्षद, यश, मयंक ठाकुर, योगेंद्र, प्रफुल्ल पंडित, नमन, गौरव व आयुष शर्मा को गिरफ्तार कर लिया। इन्हें न्यायालय में पेश किया जा रहा है।

हिस्ट्रीशीटर समेत तीन लोगों को लगी थी गोली

भाजयुमो नेताओं के दो गुटों के बीच गुरुवार की रात हुई फायरिंग में तीन लोग घायल हो ग थे। इसमें हिस्ट्रीशीटर को भी गोली लगी थी। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पुलिस के अनुसार यह विवाद बन्नादेवी क्षेत्र के सराय हकीम निवासी हर्षद हिंदू व सासनीगेट क्षेत्र के रहने वाले शशांक पंडित के गुटों के बीच हुआ था। बुधवार को हर्षद ने सोशल मीडिया पर एक गाने का स्टेटस लगाया था। इस पर दूसरे गुट के मोहित शर्मा ने आपत्ति जताई तो दोनों में कहासुनी हो गई।

मोहित ने हर्षद से फोन पर गालीगलौज कर दी। इसे लेकर हर्षद व उसके साथियों ने मोहित की तलाश शुरू कर दी। अन्य साथियों ने हस्तक्षेप किया तो मोहित माफी मांगने पर राजी हो गया। लेकिन, हर्षद गुट ने उसे गुरुवार शाम को सामने आकर बात करने के लिए बुलाया। वहां मोहित ने माफी मांगी। लेकिन, हर्षद गुट के लोगों ने उसके साथ मारपीट कर दी। इसकी जानकारी शशांक गुट को हुई तो कुछ ही देर बाद वह अपने कई साथियों को लेकर सराय हकीम में पुलिया के पास पहुंच गए। वहां दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए थे। पहले शशांक गुट की ओर से फायरिंग की गई। बाद में दूसरे पक्ष ने भी गोलियां चलाईं। इसमें हर्षद गुट के शानू, शशांक गुट के आयुष शर्मा के अलावा सिविल लाइन क्षेत्र निवासी शोएब को गोली लग गई।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पिछले आठ सालों से काम कर रहे हैं। वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। पत्रकारिता में 13 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश की डिजिटल मीडिया और प्रिंट जर्नलिज्म में अलग पहचान है। इससे पहले लंबे समय तक प्रिंट में डेस्क पर भी काम किया है। कुछ सालों तक ब्यूरो में भी रहे हैं। यूपी और राजस्थान के सीकर जिले में भी पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ सोशल, क्राइम की खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। वायरल वीडियो की फैक्ट चेकिंग में दिनेश को महारत हासिल है।

