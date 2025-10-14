मुस्कान मिश्रा पर कार्रवाई, सपा ने राष्ट्रीय सचिव पद से हटाया, जानें वजह

Hindustan Hindi News
समाजवादी पार्टी में महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मुस्कान मिश्रा को सपा ने उनके पद से हटा दिया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जूही सिंह ने ये कार्रवाई की है। चर्चा है कि मुस्कान मिश्रा पर पार्टी विरोध गतिविधियों के चलते उन पर ये कार्रवाई की गई है।

Dinesh Rathour, 14 Oct 2025
समाजवादी पार्टी में महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मुस्कान मिश्रा को सपा ने उनके पद से हटा दिया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जूही सिंह ने ये कार्रवाई की है। चर्चा है कि मुस्कान मिश्रा पर पार्टी विरोध गतिविधियों के चलते उन पर ये कार्रवाई की गई है। समाजवादी महिला सभा की राष्ट्रीय सचिव मुस्कान मिश्रा को पद के दायित्व से मुक्त कर दिया गया है। इस संबंध में इस बारे में महिला सभा की अध्यक्ष जूही सिंह ने आदेश जारी कर दिया है। बताते हैं कि मुस्कान मिश्रा पिछले दिनों अयोध्या के महंत राजू दास से मिली थीं। माना जा रहा है कि इसके बाद ही उन्हें पद से मुक्त कर दिया गया। हालांकि, जूही सिंह का कहना है कि मुस्कान की शादी होने वाली है। इसलिए उन्होंने खुद ही दायित्व से मुक्त करने का अनुरोध किया था। वे सिर्फ पद से मुक्त हैं, सपा की सदस्य अभी भी हैं।

सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं मुस्कान

मुस्कान मिश्रा लखनऊ की रहने वाली हैं। वह सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। इंस्टाग्राम पर उनके 6.68 लाख से अधिक फॉलोअर हैं। मुस्कान मिश्रा अक्सर समाजवादी पार्टी का वह अपने सोशल मीडिया हैंडल से प्रचार करती भी नजर आती थीं। हालांकि अब उन्हें उनके पद से मुक्त कर दिया गया है।