इस जिले में एक साथ कई विभागों में ऐक्शन; पांच अफसरों का वेतन रोका, दो सस्पेंड, नौ संविदाकर्मी भी हटाए गए
गोंडा में सरकारी कामकाज में लापरवाही, शिकायतों के निस्तारण में गड़बड़ी और बिजली बहाली के नाम पर कथित अवैध वसूली के मामलों में प्रशासन और विभागों ने सख्ती दिखाई है। पांच अफसरों का वेतन रोका गया है, जबकि नौ संविदाकर्मियों को हटा दिया गया है।
Gonda News: यूपी के गोंडा में एक साथ कई विभागों में तगड़ा ऐक्शन हुआ है। सरकारी कामकाज में लापरवाही, शिकायतों के निस्तारण में गड़बड़ी और बिजली बहाली के नाम पर कथित अवैध वसूली के मामलों में प्रशासन और विभागों ने सख्ती दिखाई है। तीन अलग-अलग मामलों में कुल 15 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है।
पांच अधिकारियों का वेतन रोकने के निर्देश दिए गए हैं, जबकि पंचायत सचिव और लेखपाल को निलंबित किया गया है। बिजली विभाग में अवैध वसूली की शिकायतों पर नौ संविदाकर्मियों को उपकेंद्रों से हटाकर दूसरी जगह तैनात किया गया है और दो अवर अभियंताओं को नोटिस जारी किए गए हैं। वहीं, आईजीआरएस में गलत आख्या देने पर बीएसए से जवाब तलब किया गया है।
आईजीआरएस में गड़बड़ी पर कार्रवाई
कलेक्ट्रेट सभागार में शनिवार को बेसिक शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में डीएम प्रियंका निरंजन ने बीएसए अमित कुमार सिंह को आईजीआरएस शिकायतों के निस्तारण में गलत आख्या देने पर शोकॉज नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। वजीरगंज के एडीओ पंचायत सतीश चंद्र तिवारी का वेतन रोकने, विभागीय कार्रवाई करने और जिला मुख्यालय से संबद्ध करने को कहा। ग्राम पंचायत तेलियानी कानूनगो के सचिव देवेंद्र पांडेय को गलत आख्या देने के मामले में निलंबित करने के निर्देश दिए। इसके अलावा डीपीआरओ, डीपीओ कार्यक्रम और सीडीपीओ पंडरीकृपाल व मनकापुर का एक दिन का वेतन रोकने को कहा। डीएम ने स्कूलों के ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन लाइनों, तार हटाने की प्रगति और जर्जर विद्यालय भवनों के ध्वस्तीकरण की रिपोर्ट मांगी। जिन स्कूलों में सीट-बेंच नहीं हैं, वहां ग्राम पंचायतों के माध्यम से व्यवस्था कराने के निर्देश दिए।
भूमि खरीद के आरोप में लेखपाल निलंबित
तरबगंज तहसील के उमरीबेगमगंज क्षेत्र में तैनात लेखपाल रामेश्वर दत्त तिवारी को शासकीय कार्यों में लापरवाही के आरोप में निलंबित कर रजिस्ट्रार कानूनगो कार्यालय से संबद्ध कर दिया गया है। एसडीएम सविता शुक्ला के मुताबिक, लेखपाल पर क्षेत्र में निवास नहीं करने, संपत्ति रजिस्टर नहीं बनाने और स्वामित्व योजना का काम पोर्टल पर दर्ज नहीं करने के आरोप हैं। नोटिस का जवाब नहीं मिलने पर कार्रवाई की गई। लेखपाल पर पत्नी पूजा मिश्रा के नाम तीन स्थानों पर भूमि के बैनामे कराने का भी आरोप है। विभागीय रिपोर्ट के अनुसार, 46.81 लाख रुपये मूल्य की भूमि को एक लाख रुपये में खरीदने समेत अन्य दो बैनामों में भी कम कीमत दर्शाने का आरोप है। इस मामले में विभागीय कार्रवाई के लिए डीएम को पत्र भेजा गया है।
बिजली बहाली में वसूली, नौ संविदाकर्मी हटाए
देवीपाटन मंडल के गोंडा, बहराइच, बलरामपुर और श्रावस्ती में 24 से 27 सितंबर के बीच अतिवृष्टि और चक्रवातीय तूफान के बाद बिजली बहाली के दौरान अवैध वसूली की शिकायतें मिली थीं। मुख्य अभियंता देवीपाटन यदुनाथ यथार्थ के अनुसार, आपदा में बिजली ढांचे को भारी नुकसान हुआ था। व्यवस्था बहाल करने के लिए 2100 से अधिक कर्मियों ने काम किया। इसी दौरान कुछ कर्मियों पर उपभोक्ताओं से अवैध वसूली के आरोप लगे। प्रथम दृष्टया दोषी पाए गए नौ संविदाकर्मियों को मौजूदा उपकेंद्रों से हटाकर दूसरी जगह तैनात किया गया है। इनमें बहराइच के रंजीतपुर उपकेंद्र के बल्लू, कृष्ण कुमार, रामदेव सिंह और सतीश चंद्र मिश्रा; चिरैयाटांड के नमन प्रताप सिंह, मनीष कुमार और सुरेंद्र मौर्य; बलरामपुर के हरिहरगंज उपकेंद्र के अवधेश पाठक तथा श्रावस्ती के भंगहा उपकेंद्र के धर्मराज शामिल हैं। दायित्व निर्वहन में लापरवाही के आरोप में इटियाथोक के अवर अभियंता अंकुर प्रसाद सिंह और रंजीतपुर के महेंद्र राय को नोटिस जारी किए गए हैं। जांच के लिए दो समितियां गठित की गई हैं, जिन्हें एक सप्ताह में रि पोर्ट सौंपनी है।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।