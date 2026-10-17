इस जिले में एक साथ कई विभागों में ऐक्शन; पांच अफसरों का वेतन रोका, दो सस्पेंड, नौ संविदाकर्मी भी हटाए गए

गोंडा में सरकारी कामकाज में लापरवाही, शिकायतों के निस्तारण में गड़बड़ी और बिजली बहाली के नाम पर कथित अवैध वसूली के मामलों में प्रशासन और विभागों ने सख्ती दिखाई है। पांच अफसरों का वेतन रोका गया है, जबकि नौ संविदाकर्मियों को हटा दिया गया है।

Gonda News: यूपी के गोंडा में एक साथ कई विभागों में तगड़ा ऐक्शन हुआ है। सरकारी कामकाज में लापरवाही, शिकायतों के निस्तारण में गड़बड़ी और बिजली बहाली के नाम पर कथित अवैध वसूली के मामलों में प्रशासन और विभागों ने सख्ती दिखाई है। तीन अलग-अलग मामलों में कुल 15 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है।

पांच अधिकारियों का वेतन रोकने के निर्देश दिए गए हैं, जबकि पंचायत सचिव और लेखपाल को निलंबित किया गया है। बिजली विभाग में अवैध वसूली की शिकायतों पर नौ संविदाकर्मियों को उपकेंद्रों से हटाकर दूसरी जगह तैनात किया गया है और दो अवर अभियंताओं को नोटिस जारी किए गए हैं। वहीं, आईजीआरएस में गलत आख्या देने पर बीएसए से जवाब तलब किया गया है।

आईजीआरएस में गड़बड़ी पर कार्रवाई कलेक्ट्रेट सभागार में शनिवार को बेसिक शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में डीएम प्रियंका निरंजन ने बीएसए अमित कुमार सिंह को आईजीआरएस शिकायतों के निस्तारण में गलत आख्या देने पर शोकॉज नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। वजीरगंज के एडीओ पंचायत सतीश चंद्र तिवारी का वेतन रोकने, विभागीय कार्रवाई करने और जिला मुख्यालय से संबद्ध करने को कहा। ग्राम पंचायत तेलियानी कानूनगो के सचिव देवेंद्र पांडेय को गलत आख्या देने के मामले में निलंबित करने के निर्देश दिए। इसके अलावा डीपीआरओ, डीपीओ कार्यक्रम और सीडीपीओ पंडरीकृपाल व मनकापुर का एक दिन का वेतन रोकने को कहा। डीएम ने स्कूलों के ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन लाइनों, तार हटाने की प्रगति और जर्जर विद्यालय भवनों के ध्वस्तीकरण की रिपोर्ट मांगी। जिन स्कूलों में सीट-बेंच नहीं हैं, वहां ग्राम पंचायतों के माध्यम से व्यवस्था कराने के निर्देश दिए।

भूमि खरीद के आरोप में लेखपाल निलंबित तरबगंज तहसील के उमरीबेगमगंज क्षेत्र में तैनात लेखपाल रामेश्वर दत्त तिवारी को शासकीय कार्यों में लापरवाही के आरोप में निलंबित कर रजिस्ट्रार कानूनगो कार्यालय से संबद्ध कर दिया गया है। एसडीएम सविता शुक्ला के मुताबिक, लेखपाल पर क्षेत्र में निवास नहीं करने, संपत्ति रजिस्टर नहीं बनाने और स्वामित्व योजना का काम पोर्टल पर दर्ज नहीं करने के आरोप हैं। नोटिस का जवाब नहीं मिलने पर कार्रवाई की गई। लेखपाल पर पत्नी पूजा मिश्रा के नाम तीन स्थानों पर भूमि के बैनामे कराने का भी आरोप है। विभागीय रिपोर्ट के अनुसार, 46.81 लाख रुपये मूल्य की भूमि को एक लाख रुपये में खरीदने समेत अन्य दो बैनामों में भी कम कीमत दर्शाने का आरोप है। इस मामले में विभागीय कार्रवाई के लिए डीएम को पत्र भेजा गया है।