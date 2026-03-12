यूपी के इन 2 जिलों के खनन अधिकारी पर ऐक्शन, किस मामले में यागी सरकार ने की कार्रवाई?

यूपी में बांदा और गाेंडा जिले के खनन अधिकारियों के खिलाफ योगी सरकार ने ऐक्शन लिया है। बांदा के खनन अधिकारी राज रंजन कुमार तथा गोंडा के खनन अधिकारी अभय रंजन को विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि प्रदान की गई है।

UP News: योगी सरकार ने बांदा और गोंडा खनन अधिकारी पर ऐक्शन लिया है। काम में शिथिलता, कर्तव्यों का प्रभावी निर्वहन न करने और निर्धारित राजस्व लक्ष्य के अनुरूप प्राप्ति न करने के चलते बांदा के खनन अधिकारी राज रंजन कुमार तथा गोंडा के खनन अधिकारी अभय रंजन को वित्तीय वर्ष 2025-26 की मध्यावधि के लिए विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि प्रदान की गई है। इसके निर्देश सचिव व निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म माला श्रीवास्तव ने विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान दिए।

समीक्षा के दौरान उन्होंने सभी जनपदों के खनन अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रदेश में उपखनिजों के अवैध खनन एवं अवैध परिवहन पर प्रभावी और ठोस कार्यवाही करते हुए पूर्ण रूप से अंकुश लगाया जाए। उन्होंने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप खनन विभाग को पूरी सक्रियता के साथ कार्य करना होगा तथा किसी भी स्थिति में अवैध गतिविधियों को पनपने नहीं दिया जाएगा।माला श्रीवास्तव ने यह भी निर्देश दिए कि नियमानुसार प्रवर्तन कार्यवाही को और अधिक प्रभावी बनाया जाए तथा खनन से संबंधित राजस्व प्राप्तियों में उल्लेखनीय वृद्धि सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि राजस्व लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सभी अधिकारी पूरी जिम्मेदारी और पारदर्शिता के साथ कार्य करें।

लापरवाही ऐक्शन की चेतावनी उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि कार्य में शिथिलता, लापरवाही या उदासीनता किसी भी दशा में स्वीकार नहीं की जाएगी। यदि किसी स्तर पर लापरवाही पाई जाती है, तो संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।