Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

यूपी के इन 2 जिलों के खनन अधिकारी पर ऐक्शन, किस मामले में यागी सरकार ने की कार्रवाई?

Mar 12, 2026 09:30 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share

यूपी में बांदा और गाेंडा जिले के खनन अधिकारियों के खिलाफ योगी सरकार ने ऐक्शन लिया है। बांदा के खनन अधिकारी राज रंजन कुमार तथा गोंडा के खनन अधिकारी अभय रंजन को विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि प्रदान की गई है। 

यूपी के इन 2 जिलों के खनन अधिकारी पर ऐक्शन, किस मामले में यागी सरकार ने की कार्रवाई?

UP News: योगी सरकार ने बांदा और गोंडा खनन अधिकारी पर ऐक्शन लिया है। काम में शिथिलता, कर्तव्यों का प्रभावी निर्वहन न करने और निर्धारित राजस्व लक्ष्य के अनुरूप प्राप्ति न करने के चलते बांदा के खनन अधिकारी राज रंजन कुमार तथा गोंडा के खनन अधिकारी अभय रंजन को वित्तीय वर्ष 2025-26 की मध्यावधि के लिए विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि प्रदान की गई है। इसके निर्देश सचिव व निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म माला श्रीवास्तव ने विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान दिए।

समीक्षा के दौरान उन्होंने सभी जनपदों के खनन अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रदेश में उपखनिजों के अवैध खनन एवं अवैध परिवहन पर प्रभावी और ठोस कार्यवाही करते हुए पूर्ण रूप से अंकुश लगाया जाए। उन्होंने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप खनन विभाग को पूरी सक्रियता के साथ कार्य करना होगा तथा किसी भी स्थिति में अवैध गतिविधियों को पनपने नहीं दिया जाएगा।माला श्रीवास्तव ने यह भी निर्देश दिए कि नियमानुसार प्रवर्तन कार्यवाही को और अधिक प्रभावी बनाया जाए तथा खनन से संबंधित राजस्व प्राप्तियों में उल्लेखनीय वृद्धि सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि राजस्व लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सभी अधिकारी पूरी जिम्मेदारी और पारदर्शिता के साथ कार्य करें।

लापरवाही ऐक्शन की चेतावनी

उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि कार्य में शिथिलता, लापरवाही या उदासीनता किसी भी दशा में स्वीकार नहीं की जाएगी। यदि किसी स्तर पर लापरवाही पाई जाती है, तो संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। समीक्षा के दौरान कार्यों में शिथिलता, उदासीनता एवं कर्तव्यों का प्रभावी ढंग से निर्वहन न करने तथा निर्धारित राजस्व लक्ष्य के अनुरूप प्राप्ति न करने के कारण जनपद बांदा के खनन अधिकारी राज रंजन कुमार तथा जनपद गोण्डा के खनन अधिकारी श्री अभय रंजन को वित्तीय वर्ष 2025-26 की मध्यावधि के लिए विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि प्रदान की गई है।

ये भी पढ़ें:डीजल-पेट्रोल, रसोई गैस को लेकर योगी ने हाईलेवल मीटिंग की, अफसरों को ये निर्देश
ये भी पढ़ें:सिंगर बादशाह के एलबम टटीरी का यूपी में भी विरोध, अपर्णा यादव ने खोला मोर्चा

माला श्रीवास्तव ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे शासन की प्राथमिकताओं के अनुरूप प्रदेश में खनन व्यवस्था को पारदर्शी, प्रभावी और राजस्व उन्मुख बनाते हुए कार्य करें, ताकि अवैध खनन पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित किया जा सके और राज्य की राजस्व प्राप्तियों में निरंतर वृद्धि सुनिश्चित हो सके।

ये भी पढ़ें:यूपी पंचायत चुनाव के लिए बैलेट पेपर की छपाई जारी, जानें क्या है लेटेस्ट अपडेट
Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी टीम में हैं। दीप का डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव है। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखने का शौक है। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए हैं। सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं।

और पढ़ें
Up News UP News Today Yogi Sarkar
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |