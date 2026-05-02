निर्दोष को छोड़ने के लिए मांगे पांच लाख, कोतवाल, चौकी इंचार्ज समेत 6 पुलिसकर्मियों पर हो गई कार्रवाई
बुलंदशहर में निर्दोष को पकड़कर उसे छोड़ने के एवज में पुलिसकर्मियों द्वारा रिश्वत मांगने पर बड़ी कार्रवाई हुई। सिकंदराबाद कोतवाल, एसएसआई और चौकी इंचार्ज समेत छह पुलिसकर्मियों को एसएसपी ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया।
Bulandshahr News: यूपी के बुलंदशहर में निर्दोष को पकड़कर उसे छोड़ने के एवज में पुलिसकर्मियों द्वारा रिश्वत मांगने पर बड़ी कार्रवाई हुई। सिकंदराबाद कोतवाल, एसएसआई और चौकी इंचार्ज समेत छह पुलिसकर्मियों को एसएसपी ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। इनसे अलग एक आरोपी पुलिसकर्मी का तबादला हापुड़ होने पर वहां के एसपी को कार्रवाई के लिए बुलंदशहर एसएसपी ने पत्र भेजा है। आरोप है कि सिकंदराबाद के एक व्यक्ति को पुलिस ने अपराधी से मिलता हुआ नाम होने के फेर में गलती से उठा लिया और फिर पांच लाख रुपये लेकर उसे छोड़ा गया। पीड़ित ने डीआईजी मेरठ से एक मई को लिखित में शिकायत की थी। सीओ सिकंदराबाद की प्राथमिक जांच के बाद निलंबन की कार्रवाई की गई है।
सिकंदराबाद के सलमान नामक अपराधी के फेर में सिकंदराबाद कोतवाली पुलिस ने गुलावठी क्षेत्र में टोल के पास से एक दूसरे सलमान को 30 अप्रैल की रात उठा लिया। आरोप है कि पांच लाख रुपये लेकर पुलिस ने उसे छोड़ा। पीड़ित सलमान ने इसकी शिकायत एक मई को मेरठ में डीआईजी कलानिधि नैथानी से की। डीआईजी के आदेश पर सीओ सिकंदराबाद भास्कर मिश्रा ने मामले की जांच की और आरोपी पुलिसकर्मियों को दोषी पाया।
इन्हें किया निलंबित
डीआईजी कलानिधि नैथानी के निर्देश पर सीओ सिकंदराबाद भास्कर मिश्रा की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के बाद एसएसपी दिनेश कुमार सिंह ने शनिवार को सिकंदराबाद कोतवाल नीरज मलिक, एसएसआई अरुण कुमार, चौकी प्रभारी जेल अमित कुमार, आरक्षी प्रवेश बैसला, सुमित व विपुल कुमार को निलंबित कर दिया है। इस मामले में आरोपी मुख्य आरक्षी योगेश कुमार का तबादला एक मई को हापुड़ हो गया है। योगेश कुमार के खिलाफ कार्रवाई के लिए हापुड़ एसपी को बुलंदशहर एसएसपी ने पत्र भेजा है।
पांच लाख रुपये लेकर छोड़ने का आरोप
सिकंदराबाद पुलिस को सूचना मिली थी कि सिकंदराबाद निवासी अपराधी सलमान हापुड़ की ओर से आ रहा है। गुलावठी टोल पर 30 अप्रैल की रात पुलिस ने दूसरे सलमान को पकड़ लिया। आरोप है कि उक्त सलमान वह नहीं था। आरोप है कि उसे छोड़न की एवज में पांच लाख रुपये मांगे गए। आरोप है कि यह रकम पुलिस ने ली। पीड़ित ने इसकी शिकायत डीआईजी से की।
डीआईजी ने दिए सख्त निर्देश
डीआईजी ने एसएसपी को निर्देश दिए कि निष्पक्ष और त्वरित जांच कर दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। सभी अधीनस्थ अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया गया है कि किसी भी प्रकार की अनुचित हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
बुलंदशहर एससपी दिनेश कुमार सिंह ने बताया, एक नाम के फेर में दूसरे व्यक्ति को पुलिस ने उठा लिया। उसे छोड़ने की एवज में भ्रष्टाचार के आरोप सीओ भास्कर मिश्रा की प्राथमिक जांच में सही मिलने पर सिकंदराबाद कोतवाल, चौकी इंचार्ज समेत छह पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। सीओ को विस्तृत जांच कर शीघ्र रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। हापुड़ में तैनात एक अन्य आरोपी पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई के लिए एसपी हापुड़ को पत्र भेजा है।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।