बिजली विभाग के 5 इंजीनियरों के खिलाफ ऐक्शन, लापरवाही पर एमडी का सख्त रुख
यूपी के गोंडा में बिजली विभाग के 5 इंजीनियरों के खिलाफ ऐक्शन हुआ हे।
मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की प्रबंध निदेशक रिया केजरीवाल ने गुरुवार को यहां मनकापुर स्थित आईटीआई गेस्ट हाउस में आयोजित उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में बिजली विभाग के अधिकारियों के कार्यों की गहन समीक्षा करते हुए सख्त रुख अपनाया। बैठक में बिजली आपूर्ति व्यवस्था, सौभाग्य योजना फेस-3 के तहत विद्युतीकरण कार्य, आंधी-तूफान से क्षतिग्रस्त लाइनों व ट्रांसफार्मरों के प्रतिस्थापन, नए विद्युत संयोजनों की प्रगति, राजस्व वसूली और बिजली चोरी रोकने के प्रयासों की समीक्षा की गई। एमडी ने पांच इंजीनियरों के खिलाफ ऐक्शन लेते हुए चार्जशीट जारी की है।
एमडी ने विगत वित्तीय वर्ष में जनपद गोंडा की राजस्व वसूली में हुई वृद्धि पर संतोष व्यक्त करते हुए अधिकारियों की सराहा तथा वसूली को और बेहतर बनाने के निर्देश दिए। वहीं बिजनेस प्लान के अंतर्गत वितरण ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्धि एवं उनके प्रोटेक्शन संबंधी कार्य समय से पूर्ण न होने पर नाराजगी जाहिर की। एक्सईएन मनकापुर कमर फारूक तथा एक्सईएन नवाबगंज राम शब्द को कड़ी चेतावनी देते हुए 15 दिनों के भीतर कार्य पूर्ण कराने का निर्देश दिया गया। समीक्षा के दौरान उपखंड अधिकारी मनकापुर अंसल कुमार, गौरा चौकी अमित कुमार, नवाबगंज पीयूष सिंह, तरबगंज मुकेश कुमार तथा वजीरगंज विकास यादव के कार्यों में लापरवाही पाए जाने पर उन्हें चार्जशीट जारी करने के निर्देश दिए गए। एमडी ने स्पष्ट कहा कि विकास कार्यों और उपभोक्ता सेवाओं में किसी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
बिना अनुमति गैर हाजिर अधिकारियों पर भी कार्रवाई के निर्देश
बैठक में उपखंड अधिकारी कटरा बाजार कैलाश यादव एवं धानेपुर के उपखंड अधिकारी शेषमणि त्रिपाठी के बिना अवकाश स्वीकृत कराए मुख्यालय से बाहर रहने तथा बैठक में अनुपस्थित रहने पर भी नाराजगी व्यक्त की गई। उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए गए। बैठक में मुख्य अभियंता यदुनाथ यथार्थ, अधीक्षण अभियंता सुशील कुमार, एक्सईएन राम मोहन पांडे, रणवीर सिंह सहित जिले के सभी उपखंड अधिकारी रहे। बैठक में साफ संकेत दिया गया कि विद्युत व्यवस्था सुधार, उपभोक्ता सेवाओं की गुणवत्ता और राजस्व वृद्धि को लेकर किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।
विधायक की सख्ती, दो दिन में बिजली व्यवस्था दुरुस्त करने का अल्टीमेटम
नवाबगंज में लगातार बढ़ती शिकायतों और ग्रामीणों के आक्रोश के बीच पूर्व मंत्री एवं विधायक रमापति शास्त्री ने गुरुवार को बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर हालात की समीक्षा की। उन्होंने अल्टीमेटम देते हुए कहा कि आंधी-तूफान से प्रभावित सभी गांवों में अगले दो दिनों के भीतर विद्युत आपूर्ति बहाल की जाए। विधायक आवास पर आयोजित बैठक में पूर्व मंत्री ने कहा कि तूफान के दौरान बड़ी संख्या में बिजली के खंभे और तार क्षतिग्रस्त हुए थे, जिसके चलते व्यापक स्तर पर आपूर्ति बाधित हुई। विभाग द्वारा मरम्मत कार्य कराए जाने के बावजूद कई गांव अब भी अंधेरे में हैं। उन्होंने अधिकारियों से अतिरिक्त टीमें लगाकर युद्धस्तर पर कार्य कराने और हर हाल में शेष क्षेत्रों की बिजली बहाल करने को कहा। बैठक में सांसद प्रतिनिधि कमलेश पांडेय, अधीक्षण अभियंता सुनील कुमार, अधिशाषी अभियंता, एसडीओ पीयूष सिंह तथा नवाबगंज, उमरिया, मोहनपुर और रघुराजनगर उपकेंद्रों के अवर अभियंता मौजूद रहे। विधायक ने कहा कि बिजली व्यवस्था में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
क्षमता से ज्यादा बोझ झेल रहा आर्यनगर उपकेंद्र, एक साल से अटका 10 एमवीए ट्रांसफार्मर
रुपईडीह क्षेत्र का आर्यनगर विद्युत उपकेंद्र क्षमता से अधिक भार के कारण लगातार दबाव में चल रहा है। उपकेंद्र पर करीब 18 हजार उपभोक्ताओं का भार है जबकि यहां दो पांच-पांच एमवीए के ट्रांसफार्मर ही संचालित हैं। ओवरलोडिंग के कारण बार-बार ट्रिपिंग होती है और बिजली आपूर्ति बाधित हो जाती है। अवर अभियंता अनिरुद्ध सिंह ने बताया कि करीब एक वर्ष पूर्व उपकेंद्र की क्षमता बढ़ाने के लिए 10 एमवीए ट्रांसफार्मर लगाए जाने का प्रस्ताव विभाग को भेजा गया था, लेकिन अब तक स्वीकृति नहीं मिली। आर्यनगर को करनैलगंज, जेल रोड और पयागपुर-सुहागपुर फीडरों से जोड़ा गया है तथा सात फीडरों के माध्यम से आपूर्ति दी जाती है। बावजूद इसके उपभोक्ताओं की संख्या लगातार बढ़ने से व्यवस्था चरमरा रही है। एसडीओ बृजेश कुमार ने कहा कि नया ट्रांसफार्मर लगते ही ओवरलोड की समस्या काफी हद तक समाप्त हो जाएगी और उपभोक्ताओं को पर्याप्त बिजली मिल सकेगी।
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लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें