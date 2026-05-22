यूपी के एक जिले में पुलिस वालों की शामत, सात महीने में 400 पर ऐक्शन, 105 सस्पेंड, 110 लाइन हाजिर

यूपी के अलीगढ़ जिले में जीरो टोलरेंस की जिस नीति के तहत अपराधियों पर कार्रवाई की जा रही है, ठीक उसी तरह पुलिसकर्मियों की लापरवाही व अनुशासनहीनता के लिए भी कोई रियायत नहीं है। एसएसपी नीरज जादौन के कार्यभार संभालने के बाद 400 पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई हो चुकी है।

UP News: यूपी के अलीगढ़ जिले में जीरो टोलरेंस की जिस नीति के तहत अपराधियों पर कार्रवाई की जा रही है, ठीक उसी तरह पुलिसकर्मियों की लापरवाही व अनुशासनहीनता के लिए भी कोई रियायत नहीं है। एसएसपी नीरज जादौन के कार्यभार संभालने के बाद से साढ़े सात माह में 400 पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई हो चुकी है। इनमें 105 पुलिसकर्मियों को निलंबित, 119 लाइनहाजिर व 163 के खिलाफ मिस-कंडक्ट की कार्रवाई की गई है।

जिले में वर्तमान में महिला थाना समेत 31 थाने हैं। जबकि नौ सर्किल हैं। 20 सितंबर 2025 को एसएसपी नीरज जादौन ने जिले का कार्यभार संभाला था। उन्होंने सभी को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जनता से दुर्व्यवहार या अवैध क्रियाकलापों की शिकायत न आने पाए। इसके बाद जब भी कोई शिकायत आई, उन्होंने सीधे कार्रवाई की। रिकॉर्ड के अनुसार, एक अक्टूबर 2025 से 15 मई 2026 तक 105 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है। जबकि 119 लाइन हाजिर हुए हैं। 163 के खिलाफ मिस-कंडक्ट यानी उनकी करेक्टर पुस्तिका में बैड इंट्री दर्ज की गई। दूसरी तरफ भ्रष्टाचार के खिलाफ भी जिले में सख्ती बरती जा रही है। अब तक पांच पुलिसकर्मियों के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम में मुकदमा दर्ज कराया गया है।

तीन आरक्षी बर्खास्त, पांच न्यूनतम वेतन पर आए साढ़े सात माह की इस अवधि में जिले में तीन आरक्षियों को सेवा से बर्खास्त भी किया गया है। वहीं, पांच पुलिसकर्मियों को उनके न्यूनतम वेतन पर प्रत्यावर्तित किया गया यानी उनके पद का सबसे न्यूनतम वेतन उन्हें दिया जाएगा। इनमें दो मुख्य आरक्षी व तीन आरक्षी शामिल हैं।

इस मामले में एसएसपी नीरज जादौन ने बताया कि पुलिस विभाग की छवि धूमिल करने व शिकायतों की जांच के आधार पर पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की गई हैं। सभी को निर्देश दिए हैं कि पूर्ण मनोयोग से जनहित में कार्य करें। यदि अनुशासनहीनता, लापरवाही व अवैध क्रियाकलापों के आरोप संज्ञान में आते हैं तो कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।