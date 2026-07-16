यूपी के इस जिले में 11 ग्राम पंचायत अधिकारियों के खिलाफ ऐक्शन, पंचायती राज विभाग सख्त

यूपी में 11 ग्राम पंचायत अधिकारियों के खिलाफ ऐक्शन हुआ है। इन ग्राम विकास अधिकारियों एवं ग्राम पंचायत अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर एक सप्ताह के भीतर स्पष्टीकरण मांगा है।

यूपी के गोंडा जिले में ग्राम पंचायतों में करोड़ों रुपये की लागत से बनाए गए सार्वजनिक शौचालय,पंचायत भवन, आरआरसी सेंटर और ई-रिक्शा की बदहाल स्थिति पर पंचायत राज विभाग ने कड़ा रुख अपनाया है। डीपीआरओ जीडी जैन ने पंडरीकृपाल विकासखंड के 11 ग्राम विकास अधिकारियों एवं ग्राम पंचायत अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर एक सप्ताह के भीतर स्पष्टीकरण मांगा है।

खंड विकास अधिकारी पंडरीकृपाल की नौ जुलाई की निरीक्षण रिपोर्ट में कई गंभीर अनियमितताएं सामने आई। रिपोर्ट के अनुसार कई सामुदायिक शौचालय नियमित रूप से नहीं खुल रहे हैं। उनकी साफ-सफाई भी संतोषजनक नहीं मिली और केयरटेकर का मानदेय समय से नहीं दिया जा रहा है। पंचायत भवन और ग्राम सचिवालय निर्धारित समय पर नहीं खुलने से ग्रामीणों को प्रमाण पत्र और अन्य सरकारी सेवाएं लेने में परेशानी हो रही है। पंचायत सहायकों की उपस्थिति भी अनियमित पाई गई। निरीक्षण में यह भी सामने आया कि ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के तहत बनाए गए रिसोर्स रिकवरी सेंटर (आरआरसी) बंद पड़े हैं। कचरे का पृथक्करण और निस्तारण नहीं हो रहा है।

वहीं स्वच्छ भारत मिशन के तहत खरीदे गए ई-रिक्शा भी उपयोग के बजाय खड़े मिले, जिससे घर-घर कूड़ा संग्रहण व्यवस्था प्रभावित हो रही है। डीपीआरओ जीडी जैन ने ग्राम विकास अधिकारी अंकित वर्मा, सुनील यादव, राहुल चन्द्रा और ग्राम पंचायत अधिकारी सज्जाद खान, सुभाष चन्द्र पाण्डेय, विनय कुमार भारती, सरिता शुक्ला, नीलू सिंह, आलोक कुमार सिंह, रजनीश कुमार और अवधेश कुमार को नोटिस जारी किया है। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि सभी अधिकारी एक सप्ताह के भीतर फोटो और वीडियो सहित आख्या प्रस्तुत करें। संतोषजनक जवाब न मिलने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाएगी।