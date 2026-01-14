Hindustan Hindi News
बिजली विभाग के 10 जेई के खिलाफ ऐक्शन, 5 इंजीनियर भी तलब

संक्षेप:

यूपी के गोंडा जिले में बिजली विभाग के 10 जेई के खिलाफ ऐक्शन हुआ है। इन जूनियर इंजीनियरों के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। वहीं पांच इंजीनियरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।

Jan 14, 2026 03:29 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
उत्तर प्रदेश के बिजली विभाग की राहत योजना में कोताही बरतने पर मंडल स्तर पर समीक्षा के बाद 10 जेई को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। वहीं, योजना में बिल्कुल रुचि न दिखाने वाले पांच अभियंताओं को अलग से नोटिस देकर जवाब तलब मांगा है।

मुख्य अभियंता यदुनाथ यथार्थ ने बताया कि समीक्षा बैठक में पाया गया कि मंडल के करीब नौ लाख उपभोक्ताओं को योजना का लाभ दिलाने का लक्ष्य तय किया गया है, लेकिन इसके मुकाबले पंजीकरण और जागरूकता की रफ्तार बेहद धीमी है, महज एक दो पंजीकरण किए जा रहे हैं। कई फीडरों और उपकेंद्रों पर अभियंताओं की निष्क्रियता के कारण उपभोक्ता योजना से वंचित रह जा रहे हैं। अधिकारियों और कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि फरवरी तक योजना है और इसकी धीमी रफ्तार को तेज किया जाए। इसके लिए प्रत्येक उपकेंद्र पर विशेष कैंप लगाने, गांव-शहर स्तर पर प्रचार-प्रसार बढ़ाने और उपभोक्ताओं की समस्याओं का मौके पर समाधान करने को कहा गया है। समीक्षा में यह भी निर्देश दिए गए कि जिन अभियंताओं का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं रहेगा, उनके खिलाफ आगे और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं, अच्छा कार्य करने वाले अभियंताओं को प्रोत्साहित करने की भी बात कही गई है।

इन जूनियर अभियंताओं को मिली नोटिस

जिन अभियंताओ को नोटिस मिली है उनमें अरविन्द सिंह जेई भभुआ, शत्रुध्न सिंह जेई मनकापुर, आदर्श कुमार जेई दुबहा विकास चंद जेई कटरा -श्रावस्ती, मो. तबरेज जेई जेल रोड, दीपक तिवारी जेई रेहरा -बलरामपुर, व बृजेश कुमार जेई बेहडा- बहराइच आदि है। वही पांच और अभियंताओ को कारण बताओ नोटिस तलब किया गया है सुनील कुमार वर्मा तेजवापुर-बहराइच, राम अचल जेई घंटाघर, राम नरेश जेई पचपेडवा, संदीप यादव जेई आवास विकास, नेम कुमार अवर अभियंता स्टीम पावर हाउस बलरामपुर को थमाई गई है।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
