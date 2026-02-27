Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

छात्राओं की तबीयत खराब होने पर ऐक्शन, एलयू न्यू कैंपस के सभी महिला छात्रावासों की प्रो‌वोस्ट हटाई गईं

Feb 27, 2026 07:51 pm ISTDinesh Rathour लखनऊ
share Share
Follow Us on

खराब खाने से बिगड़ी छात्राओं की तबीयत को लेकर लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति ने बड़ी कार्रवाई की। उन्होंने न्यू कैंपस के सभी महिला छात्रावासों की प्रोवोस्ट समेत सात लोगों को हटा दिया था।

छात्राओं की तबीयत खराब होने पर ऐक्शन, एलयू न्यू कैंपस के सभी महिला छात्रावासों की प्रो‌वोस्ट हटाई गईं

Lucknow University News: लखनऊ विश्वविद्यालय के नवीन परिसर में छात्राओं को खराब खाना परोसे जाने से बिगड़ी तबीयत के मामले में कुलपति प्रोफेसर जेपी सैनी ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई की है। कुलपति ने न्यू कैंपस के सभी महिला छात्रावासों की प्रोवोस्ट, असिस्टेंट प्रोवोस्ट के साथ ही एडिशनल चीफ प्रोवोस्ट को भी उनके पद से हटा दिया। बता दें कि कुलपति ने गुरुवार को गंगा छात्रावास का औचक निरीक्षण कर लगातार तीन घंटे तक छात्राओं से संवाद किया था। जिसमें छात्राओं ने प्रोवोस्ट, असिस्टेंट प्रोवोस्ट की कार्यशैली के प्रति जमकर नाराजगी जाहिर की थी।

शुक्रवार को कुलपति के अनुमोदन के बाद कुलसचिव ने न्यू कैंपस स्थित तीनों महिला छात्रावास गंगा, लावण्या व डॉ. बीआर अंबेडकर महिला छात्रावास की प्रोवोस्ट व असिस्टेंट प्रोवोस्ट की नई तैनाती के आदेश जारी कर दिए हैं। इसमें अतिरिक्त मुख्य अभिरक्षक नवीन परिसर व लावण्या छात्रावास की प्रोवोस्ट डॉ. अनुपमा श्रीवास्तव, लावण्या की असिस्टेंट प्रोवोस्ट डॉ. रितु सिंह, गंगा छात्रावास की प्रोवोस्ट डॉ. नीतम सिंह, असिस्टेंट प्रोवोस्ट डॉ. प्रनति श्रीवास्तव, बीआर अंबेडकर छात्रावास की प्रोवोस्ट डॉ. अर्चना सिंह, असिस्टेंट प्रोवोस्ट ई. निधि श्रीवास्तव का नाम शामिल है। सभी पदों पर नई नियुक्ति विधि संकाय के शिक्षकों की गई है। जबकि इससे पूर्व आईएमएस, फार्मेसी संस्थान, टूरिज्म स्टडीज के संविदा शिक्षकों को भी छात्रावास के प्रमुख पदों पर तैनाती प्रदान की गई थी।

ये भी पढ़ें:LU में सोयाबीन में चुहिया ने दे रखे हैं बच्चे,कल खाना से बेहोश हुई थी छात्रा

जिम्मेदारों पर जमकर भड़के थे कुलपति

गुरुवार को निरीक्षण करने पहुंचे कुलपति जिम्मेदारों पर जमकर बरसे थे। उन्होंने कहा था कि हॉस्टलों में इन समस्याओं पर शर्म आनी चाहिए। उन्होंने प्रोवोस्ट व अन्य को चेतावनी देते हुए कहा कि स्थितियां सुधार लें नहीं तो कड़े निर्णय लिए जाने पर नुकसान होगा। छात्राओं की शिकायत पर कुलपति ने कुलसचिव डॉ. भावना मिश्रा को मेस संचालक को नोटिस थमाने के निर्देश दिए थे।

ये भी पढ़ें:लखनऊ विश्वविद्यालय में बढ़ता विवाद, नमाज के विरोध में हनुमान चालीसा पाठ, हंगामा

डॉ. कालिंद्री बनीं एडिशनल चीफ प्रोवोस्ट

एलयू प्रवक्ता प्रोफेसर मुकुल श्रीवास्तव ने बताया कि डॉ. कालिंद्री को एडिशनल चीफ प्रोवोस्ट गर्ल्स व गंगा छात्रावास की प्रोवोस्ट नियुक्त किया गया है। गंगा की असिस्टेंट प्रोवोस्ट के तौर पर डॉ. निहारिका को तैनाती दी गई है। इसी तरह डॉ. अंबेडकर हॉल की प्रोवोस्ट डॉ. रिचा सक्सेना व असिस्टेंट प्रोवोस्ट डॉ. श्वेता श्रीवास्तव को बनाया गया है। वहीं, लावण्या हॉल की प्रोवोस्ट डॉ. मृणालिनी सिंह और असिस्टेंट प्रोवोस्ट डॉ. शशि प्रभा जोशी को नियुक्ति मिली है। कुलसचिव डॉ. भावना मिश्रा का कहना है कि यह सभी अग्रिम आदेशों तक पद पर बनी रहेंगी।

ये भी पढ़ें:एलयू में बारादरी को बंद करने के खिलाफ छात्रों का हल्लाबोल, खुले में पढ़ी नमाज

सोयाबीन में चूहों के बच्चे देने का वीडियो हुआ वायरल

एलयू छात्रावासों में चलने वाले मेस की स्थितियां इतनी खराब हैं कि इसे लोग अगर आंखों से देख ले तो खाना नहीं खा पाएंगे। मेस में इस्तेमाल होने वाले सोयाबीन का गुरुवार को एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। जिसमें साफ देखा जा सकता है कि उसमें चूहों ने अपने बच्चों को जन्म दिया हुआ है। यह वीडियो न्यू कैंपस के कौटिल्य छात्रावास के किचन का बताया जा रहा है।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पिछले आठ सालों से काम कर रहे हैं। वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। पत्रकारिता में 13 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश की डिजिटल मीडिया और प्रिंट जर्नलिज्म में अलग पहचान है। इससे पहले लंबे समय तक प्रिंट में डेस्क पर भी काम किया है। कुछ सालों तक ब्यूरो में भी रहे हैं। यूपी और राजस्थान के सीकर जिले में भी पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ सोशल, क्राइम की खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। वायरल वीडियो की फैक्ट चेकिंग में दिनेश को महारत हासिल है।

और पढ़ें
Lucknow University Lucknow News Up Latest News
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |