यूपी में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में सब्सिडी घोटाले पर ऐक्शन, बैंक मैनेजर समेत 6 के खिलाफ केस

यूपी के फिरोजाबाद में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में सब्सिडी घोटाले पर ऐक्शन हुआ है। यूको बैंक के तत्कालीन मैनेजर समेत छह के खिलाफ थाना उत्तर में मुकदमा दर्ज किया गया है।

यूपी के फिरोजाबाद में मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में लाखों रुपये के घोटाले में आखिरकार ऐक्शन हो गया है। इस मामले में यूको बैंक के तत्कालीन प्रबंधक समेत छह के खिलाफ थाना उत्तर में बुधवार को मुकदमा दर्ज हो गया। जिला उपायुक्त उद्योग की शिकायत के बाद जिलाधिकारी ने पूरे मामले में सख्त रुख अपनाया था। मामले की जांच में दोषी पाए जाने पर तहरीर थाने पर सहायक आयुक्त उद्योग ने दी थी।

जनपद में संचालित मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में 20 लाभार्थियों को दी जाने वाली 71 लाख रुपये की सरकारी सब्सिडी का घोटाला कुछ दिन पहले सामने आया था। उपायुक्त उद्योग संध्या को जब इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने पूरे मामले की जांच कराने के लिए पत्र जिलाधिकारी रमेश रंजन को लिखा था। एडीएम वित्त एवं राजस्व विशु राजा की अध्यक्षता में जांच कमेटी ने आरोपों को सही पाया था। जांच रिपोर्ट के आधार पर डीएम ने बेरोजगारों को दी जाने वाली सरकारी सब्सिडी में लाखों का घोटाला करने वालों पर मुकदमा दर्ज कराने के निर्देश उपायुक्त उद्योग को दिए थे।