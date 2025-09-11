Action on subsidy scam in Mukhyamantri Swarojgar Yojana, case against 6 including bank manager in UP Firozabad यूपी में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में सब्सिडी घोटाले पर ऐक्शन, बैंक मैनेजर समेत 6 के खिलाफ केस, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsAction on subsidy scam in Mukhyamantri Swarojgar Yojana, case against 6 including bank manager in UP Firozabad

यूपी में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में सब्सिडी घोटाले पर ऐक्शन, बैंक मैनेजर समेत 6 के खिलाफ केस

यूपी के फिरोजाबाद में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में सब्सिडी घोटाले पर ऐक्शन हुआ है। यूको बैंक के तत्कालीन मैनेजर समेत छह के खिलाफ थाना उत्तर में मुकदमा दर्ज किया गया है। 

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तानThu, 11 Sep 2025 09:28 AM
share Share
Follow Us on
यूपी में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में सब्सिडी घोटाले पर ऐक्शन, बैंक मैनेजर समेत 6 के खिलाफ केस

यूपी के फिरोजाबाद में मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में लाखों रुपये के घोटाले में आखिरकार ऐक्शन हो गया है। इस मामले में यूको बैंक के तत्कालीन प्रबंधक समेत छह के खिलाफ थाना उत्तर में बुधवार को मुकदमा दर्ज हो गया। जिला उपायुक्त उद्योग की शिकायत के बाद जिलाधिकारी ने पूरे मामले में सख्त रुख अपनाया था। मामले की जांच में दोषी पाए जाने पर तहरीर थाने पर सहायक आयुक्त उद्योग ने दी थी।

जनपद में संचालित मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में 20 लाभार्थियों को दी जाने वाली 71 लाख रुपये की सरकारी सब्सिडी का घोटाला कुछ दिन पहले सामने आया था। उपायुक्त उद्योग संध्या को जब इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने पूरे मामले की जांच कराने के लिए पत्र जिलाधिकारी रमेश रंजन को लिखा था। एडीएम वित्त एवं राजस्व विशु राजा की अध्यक्षता में जांच कमेटी ने आरोपों को सही पाया था। जांच रिपोर्ट के आधार पर डीएम ने बेरोजगारों को दी जाने वाली सरकारी सब्सिडी में लाखों का घोटाला करने वालों पर मुकदमा दर्ज कराने के निर्देश उपायुक्त उद्योग को दिए थे।

ये भी पढ़ें:इन्हें बेटियों की शादी में अब मिलेगी एक लाख रुपये की सहायता, योगी सरकार का फैसला

सहायक आयुक्त उद्योग गणेश चंद्र ने थाना उत्तर में आरोपियों के खिलाफ तहरीर दी थी। इस पर रानी वाला कंपाउंड स्थित यूको बैंक के तत्कालीन प्रबंधक प्रवेंद्र कर्दम, तत्कालीन फील्ड आफीसर धीरेंद्र प्रताप सिंह, बैंक के रिकवरी एजेंट सौरभ गुप्ता, रिकवरी एजेंट का साथी दीपांशु तिवारी, सहयोगी राजेश कुमार और एक अन्य आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। थाना प्रभारी उत्तर संजुल पांडेय ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

Up News UP News Today Yogi Sarkar अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |