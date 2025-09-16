Action on Gorakhpur incident, entire police post suspended including in-charge, Amitabh Yash also reached गोरखपुर कांड पर एक्शन, प्रभारी समेत पूरी पुलिस चौकी निलंबित, एडीजी अमिताभ यश भी पहुंचे, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
गोरखपुर में एनईईटी की तैयारी कर रहे छात्र दीपक की हत्या और बवाल को लेकर कड़ा एक्शन हुआ है। प्रभारी समेत पूरी पुलिस चौकी को सस्पेंड कर दिया गया है। इनके खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है। वहीं, एडीजी लॉ एंड आर्डर अमिताभ यश भी मंगलवार की रात पहुंच गए।

Yogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान, गोरखपुर। वरिष्ठ संवाददाताTue, 16 Sep 2025 09:56 PM
गोरखपुर में एनईईटी की तैयारी कर रहे छात्र दीपक की हत्या और बवाल को लेकर कड़ा एक्शन हुआ है। प्रभारी समेत पूरी पुलिस चौकी को सस्पेंड कर दिया गया है। इनके खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है। लोगों का आरोप है कि पशु तस्करों की शिकायत कई बार की गई लेकिन पुलिस वालों ने सुनवाई नहीं की। मंगलवार को भी वारदात से पहले पुलिस को सूचना दी गई थी। वहीं, एडीजी लॉ एंड आर्डर अमिताभ यश भी मंगलवार रात गोरखपुर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। एडीजी ने पीड़ित परिवार से बात की और आरोपितों पर कठोर कार्रवाई का भरोसा दिया। उन्होंने पुलिस अधिकारियों से पूरी घटना की जानकारी ली। बताया जा रहा है कि वह मुख्यमंत्री को इसकी रिपोर्ट देंगे।

छात्र दीपक की हत्या के बाद सड़क जाम करने वाले परिवारीजनों की पांच मांग में से एक मांग जंगल धूषण चौकी की पुलिस पर कार्रवाई की भी थी। स्थानीय लोग चौकी इंचार्ज से सबसे ज्यादा नाराज थे। उनका कहना था कि चौकी इंचार्ज को पहले ही बताया गया था कि तस्कर आ गए हैं। उन्होंने कहा कि डंपर का इंतजाम कर रहा हूं आप लोग भी करिए। लापरवाही सामने आने के बाद एसएसपी ने मंगलवार की रात में चौकी इंचार्ज ज्योति नारायण तिवारी, सिपाही अंकित यादव, राकेश यादव, संदीप यादव, हेड कांस्टेबल शाहिद खान को निलम्बित कर दिया।

क्या है पूरा मामला

पिपराइच इलाके में सोमवार देर रात पशु तस्करों ने दुस्साहसिक वारदात को अंजाम देकर सनसनी फैला दी। पीछा करने के शक में तस्करों ने नीट की तैयारी कर रहे छात्र दीपक को अगवा कर मार डाला और शव गुलरिहा इलाके में फेंक कर फरार हो गए। वहीं तस्करों की दूसरी गाड़ी को ग्रामीणों ने घेर लिया। गाड़ी फंसने पर उतरकर भाग रहे तस्करों में से एक को ग्रामीणों ने दबोच लिया। इसके बाद तस्करों की गाड़ी फूंक दी। पकड़े गए तस्कर को कब्जे में लेने के प्रयास में गुस्साई भीड़ ने पुलिस पर हमला बोल दिया। हमले में पिपराइच थानेदार का हाथ टूट गया जबकि एसपी नार्थ के कंधे व पैर व अन्य पुलिसवालों के सिर और कंधे में चोट आई।

सुबह होते ही ग्रामीणों ने फरार तस्करों की गिरफ्तारी सहित अन्य मांगों को लेकर गोरखपुर-पिपराइच मार्ग जाम कर दिया। उधर, सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे घटनाक्रम का संज्ञान लेते हुए वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को पीड़ित परिवार से बात करने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके बाद मौके पर पहुंचे डीआईजी, डीएम और एसएसपी के आश्वासन पर पांच घंटे बाद जाम समाप्त हुआ। देर शाम को एसएसपी ने इंचार्ज समेत पूरी जंगल धूसड़ चौकी को सस्पेंड करते हुए विभागीय जांच के आदेश दिए हैं।

