गोरखपुर कांड पर एक्शन, प्रभारी समेत पूरी पुलिस चौकी निलंबित, एडीजी अमिताभ यश भी पहुंचे

गोरखपुर में एनईईटी की तैयारी कर रहे छात्र दीपक की हत्या और बवाल को लेकर कड़ा एक्शन हुआ है। प्रभारी समेत पूरी पुलिस चौकी को सस्पेंड कर दिया गया है। इनके खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है। लोगों का आरोप है कि पशु तस्करों की शिकायत कई बार की गई लेकिन पुलिस वालों ने सुनवाई नहीं की। मंगलवार को भी वारदात से पहले पुलिस को सूचना दी गई थी। वहीं, एडीजी लॉ एंड आर्डर अमिताभ यश भी मंगलवार रात गोरखपुर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। एडीजी ने पीड़ित परिवार से बात की और आरोपितों पर कठोर कार्रवाई का भरोसा दिया। उन्होंने पुलिस अधिकारियों से पूरी घटना की जानकारी ली। बताया जा रहा है कि वह मुख्यमंत्री को इसकी रिपोर्ट देंगे।

छात्र दीपक की हत्या के बाद सड़क जाम करने वाले परिवारीजनों की पांच मांग में से एक मांग जंगल धूषण चौकी की पुलिस पर कार्रवाई की भी थी। स्थानीय लोग चौकी इंचार्ज से सबसे ज्यादा नाराज थे। उनका कहना था कि चौकी इंचार्ज को पहले ही बताया गया था कि तस्कर आ गए हैं। उन्होंने कहा कि डंपर का इंतजाम कर रहा हूं आप लोग भी करिए। लापरवाही सामने आने के बाद एसएसपी ने मंगलवार की रात में चौकी इंचार्ज ज्योति नारायण तिवारी, सिपाही अंकित यादव, राकेश यादव, संदीप यादव, हेड कांस्टेबल शाहिद खान को निलम्बित कर दिया।

क्या है पूरा मामला पिपराइच इलाके में सोमवार देर रात पशु तस्करों ने दुस्साहसिक वारदात को अंजाम देकर सनसनी फैला दी। पीछा करने के शक में तस्करों ने नीट की तैयारी कर रहे छात्र दीपक को अगवा कर मार डाला और शव गुलरिहा इलाके में फेंक कर फरार हो गए। वहीं तस्करों की दूसरी गाड़ी को ग्रामीणों ने घेर लिया। गाड़ी फंसने पर उतरकर भाग रहे तस्करों में से एक को ग्रामीणों ने दबोच लिया। इसके बाद तस्करों की गाड़ी फूंक दी। पकड़े गए तस्कर को कब्जे में लेने के प्रयास में गुस्साई भीड़ ने पुलिस पर हमला बोल दिया। हमले में पिपराइच थानेदार का हाथ टूट गया जबकि एसपी नार्थ के कंधे व पैर व अन्य पुलिसवालों के सिर और कंधे में चोट आई।