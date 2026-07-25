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मेरठ सांपकांड में बड़ी कार्रवाई, नींद की गोलियां देने वाला डॉक्टर भी गिरफ्तार, जेल में दामिनी का होगा प्रेग्नेंसी टेस्ट

By Dinesh Rathour
मेरठ
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मेरठ में प्रेमी के लिए पति को सांप से डंसवाकर मारने वाली पत्नी को लेकर पुलिस ने एक और खुलासा कर दिया है। पुलिस ने उस डॉक्टर को भी गिरफ्तार किया है तो तुषार के लिए उसकी पत्नी दामिनी को नींद की गोलियां लाकर देता था। 

meerut murder
पत्नी दामिनी ने पति को सांप से डसवाकर मार डाला

Meerut News: मेरठ के चर्चित सांपकांड में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने दामिनी-तुषार को नींद की गोलियां लाकर देने वाले डॉक्टर रोहित को गिरफ्तार कर लिया है। उसे न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया है। आरोप है कि उसने बिना पर्चे के नींद की गोलियां दीं। सोमवार को दामिनी का जिला जेल में प्रेगनेंसी टेस्ट होगा। हस्तिनापुर थाना प्रभारी कमर शंकर त्रिवेदी ने बताया कि नींद की गोलियों को दूध में मिलाकर दामिनी ने पति अतुल को बेहोश किया था। इसके बाद प्रेमी तुषार और सपेरों ने जहरीले सांप से डसवाकर उसकी हत्या कर दी। अब पुलिस इस मामले में धाराएं बढ़ाने की तैयारी कर रही है, जबकि स्वास्थ्य विभाग भी डॉक्टर की जांच करेगा।

पुलिस ने बताया कि रोहित पहले क्लीनिक चलाता था। एक महिला की मौत के बाद उसे क्लीनिक बंद करना पड़ा था। फिलहाल वह फास्टफूड सेंटर संचालित कर रहा था। पुलिस अब पूरे षड्यंत्र में उसकी भूमिका अन्य पड़ताल कर रही है। वहीं वरिष्ठ जेल अधीक्षक वीरेश राज शर्मा ने बताया कि सोमवार मेडिकल टीम कारागार पहुंचकर दामिनी को टेस्ट करेगी।

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तुषार का किराएदार था रोहित

आरोपी डॉक्टर रोहित हस्तिनापुर तुषार पायला के घर में किराए पर रहता था। इसी दौरान दोनों में दोस्ती हुई। शुरुआत में तुषार ने नींद नहीं आने की बात कहकर रोहित से गोलियां लीं। बाद में हत्या की साजिश के तहत उसने 10 से ज्यादा गोलियां लेकर दामिनी को दीं, जिनका इस्तेमाल अतुल को बेहोश करने में किया गया।

दो साल पहले बंद हो गया था क्लीनिक

गिरफ्तार आरोपी डॉक्टर रोहित हस्तिनापुर के बंगाली बाजार में क्लीनिक चलाता था। करीब दो-तीन साल पहले एक महिला को गलत इंजेक्शन लगाने का आरोप लगा था। उस घटना के बाद काफी हंगामा हुआ और क्लीनिक बंद हो गया। तब से उसका क्लीनिक संचालित नहीं हो रहा था। क्लीनिक बंद होने के बाद रोहित ने इसमें फास्टफूड की दुकान खोल ली थी। अब रोहित इसी इमारत में फास्टफूड सेंटर चला रहा था।

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सभासद भी है रोहित

गिरफ्तार आरोपी रोहित स्थानीय वार्ड सभासद है। वर्ष 2022 में वह सभासद चुना गया था। पुलिस अब उसके पुराने रिकॉर्ड और मेडिकल प्रैक्टिस से जुड़े दस्तावेजों की भी जांच कर रही है। इस हत्याकांड में जहरीले करैत सांप के इस्तेमाल को देखते हुए मुकदमे में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की धाराएं भी जोड़ी जाएंगी। साथ ही बिना पर्चे के प्रतिबंधित दवाएं उपलब्ध कराने के मामले में रोहित की भूमिका की अलग से जांच की जा रही है।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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