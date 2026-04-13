कोडीनयुक्त सिरप तस्करी कांड में ऐक्शन जारी, सरगना शुभम के करीबी पिता-पुत्र समेत 3 गिरफ्तार

तस्करी कांड के सरगना शुभम जायसवाल के करीबी संस्कार वर्मा और उसके पिता विनोद कुमार वर्मा के खिलाफ सिरप तस्करी में सोनभद्र में मुकदमा दर्ज है। केस दर्ज होने के बाद से दोनों फरार चल रहे थे। सोनभद्र एसआईटी ने कमिश्नरेट प्रयागराज पुलिस के सहयोग से रविवार को दोनों को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया।

UP News: उत्तर प्रदेश के कफ सिरप तस्करी कांड में सोनभद्र और भदोही पुलिस ने बाप-बेटे समेत तीन आरोपियों को रविवार को गिरफ्तार कर लिया। बाप-बेटे जहां सरगना शुभम जायसवाल के करीबी हैं। वहीं तीसरे आरोपी पर भदोही में करोड़ों की सिरप बेचने का आरोप है।

सोनभद्र के अपर पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) अनिल कुमार ने रविवार को राबर्ट्सगंज कोतवाली में बताया कि तस्करी कांड के सरगना शुभम जायसवाल के करीबी संस्कार वर्मा और उसके पिता विनोद कुमार वर्मा निवासी प्रयागराज के खिलाफ सिरप तस्करी में सोनभद्र में मुकदमा दर्ज है। केस दर्ज होने के बाद से दोनों फरार चल रहे थे। एएसपी के अनुसार, सोनभद्र एसआईटी ने कमिश्नरेट प्रयागराज पुलिस के सहयोग से रविवार को दोनों को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया। दोनों से पूछताछ में सामने आया कि गिरफ्तार बाप-बेटे दिल्ली स्थित वान्या इंटरप्राइजेज के माध्यम से कफ सिरप की बड़ी खेप प्राप्त कर उसे अवैध रूप से अन्य राज्यों में भेजते थे। गिरफ्तार दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है।

उधर, भदोही पुलिस ने वाराणसी के गोला दीनानाथ निवासी विजय गुप्ता, पुत्र राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता को रविवार को चौरी से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी विजय पर फर्जी फर्म बनाकर साढ़े तीन करोड़ से ज्यादा का कफ सिरप बेचने का आरोप है। आरोपी विजय गुप्ता के खिलाफ सोनभद्र में दिसंबर 2025 में मामला दर्ज किया गया था। मामले में संबंधित आरोपितों के खिलाफ भदोही में मुकदमा दर्ज किया गया है।