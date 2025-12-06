लखनऊ में अतिक्रमणकारियों पर ऐक्शन जारी, नगर निगम ने कई झुग्गियों को हटाया, दुकानदारों पर जुर्माना

संक्षेप: लखनऊ में अतिक्रमण और गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ नगर निगम की कार्रवाई जारी है। शनिवार को भी नगर निगम ने अभियान चलाकर अतिक्रणकारियों के खिलाफ कार्रवाई की और दुकानदारों पर जुर्माना लगाया।

राजधानी लखनऊ में अतिक्रमण और गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ नगर निगम की कार्रवाई जारी है। शनिवार को भी नगर निगम ने अभियान चलाकर अतिक्रणकारियों के खिलाफ कार्रवाई की और दुकानदारों पर जुर्माना लगाया। नगर आयुक्त गौरव कुमार के निर्देश पर प्रमुख मार्गों, फुटपाथों और सार्वजनिक स्थलों को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। कुछ जगहों पर दुकानदारों ने अवैध तरीके से फुटपाथ की जगह को घेर रखा था, ऐसे लोगों पर जुर्माना भी लगाया गया।

जोन-4 में जोनल अधिकारी शिल्पा कुमारी के निर्देश पर कर अधीक्षक श्री बनारसी दास के नेतृत्व में विनीत खंड-6 स्थित ट्रांसफर स्टेशन के सामने, शहीद पथ पुल के नीचे अवैध रूप से बसी झुग्गी-झोपड़ियों को हटाया गया। अभियान के दौरान ईटीएफ टीम भी मौजूद रही। टीम ने मौके से बांस, बल्ली, तख्त आदि सहित लगभग दो ट्रक सामान जब्त किया। अधिकारियों के अनुसार यह कार्रवाई क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त करने और यातायात सुगमता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई। इसी क्रम में जोन 6 में जोनल अधिकारी के नेतृत्व में वार्ड हैदरगंज तृतीय में पारा पुराने थाने से सिंधी कॉलोनी तक फैले अस्थायी अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की गई।