लखनऊ में अतिक्रमणकारियों पर ऐक्शन जारी, नगर निगम ने कई झुग्गियों को हटाया, दुकानदारों पर जुर्माना

लखनऊ में अतिक्रमण और गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ नगर निगम की कार्रवाई जारी है। शनिवार को भी नगर निगम ने अभियान चलाकर अतिक्रणकारियों के खिलाफ कार्रवाई की और दुकानदारों पर जुर्माना लगाया।

Dec 06, 2025 06:05 pm ISTDinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
राजधानी लखनऊ में अतिक्रमण और गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ नगर निगम की कार्रवाई जारी है। शनिवार को भी नगर निगम ने अभियान चलाकर अतिक्रणकारियों के खिलाफ कार्रवाई की और दुकानदारों पर जुर्माना लगाया। नगर आयुक्त गौरव कुमार के निर्देश पर प्रमुख मार्गों, फुटपाथों और सार्वजनिक स्थलों को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। कुछ जगहों पर दुकानदारों ने अवैध तरीके से फुटपाथ की जगह को घेर रखा था, ऐसे लोगों पर जुर्माना भी लगाया गया।

जोन-4 में जोनल अधिकारी शिल्पा कुमारी के निर्देश पर कर अधीक्षक श्री बनारसी दास के नेतृत्व में विनीत खंड-6 स्थित ट्रांसफर स्टेशन के सामने, शहीद पथ पुल के नीचे अवैध रूप से बसी झुग्गी-झोपड़ियों को हटाया गया। अभियान के दौरान ईटीएफ टीम भी मौजूद रही। टीम ने मौके से बांस, बल्ली, तख्त आदि सहित लगभग दो ट्रक सामान जब्त किया। अधिकारियों के अनुसार यह कार्रवाई क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त करने और यातायात सुगमता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई। इसी क्रम में जोन 6 में जोनल अधिकारी के नेतृत्व में वार्ड हैदरगंज तृतीय में पारा पुराने थाने से सिंधी कॉलोनी तक फैले अस्थायी अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की गई।

अभियान के दौरान 24 ठेले, 10 काउंटर, 5 गुमटी और 30 अस्थायी दुकानों को हटाया गया। इसके अतिरिक्त 15 कैरेट, 2 लकड़ी की बेंच, 3 छाते, 1 लकड़ी का तख्त, 4 तराजू और 4 फ्लेक्स बोर्ड जब्त किए गए। अतिक्रमणकर्ताओं को चेतावनी दी गई कि दोबारा अतिक्रमण पाया गया तो कठोर कार्रवाई की जाएगी। अभियान के दौरान 9,000 का जुर्माना भी वसूला गया। कार्रवाई के दौरान जोनल अधिकारी अमरजीत यादव, जोनल स्वास्थ्य अधिकारी राजेश कुमार, कर अधीक्षक विजय शंकर, खाद्य निरीक्षक श्रीमती विजेता द्विवेदी, रामजीत पाण्डेय, कर निरीक्षक धर्मदेव, 296 टीम तथा स्थानीय पुलिस बल मौके पर मौजूद रहे। नगर निगम ने कहा कि शहर में स्वच्छ और सुव्यवस्थित वातावरण बनाए रखने के लिए ऐसी कार्यवाही आगे भी नियमित रूप से जारी रहेगी।

