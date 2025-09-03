कुंवारी लड़की को लोन नहीं देने के मामले में हो सकता है ऐक्शन, सीएम ऑफिस से रिपोर्ट तलब

गीता का आवेदन इस तर्क के साथ अस्वीकृत कर दिया गया कि आवेदिका के कुंवारी होने के चलते लोन नहीं दिया जा सकता है। ऐसा सिर्फ अकेली गीता के साथ ही नहीं हुआ। जिला उद्योग केन्द्र की ओर से भेजी गई रिपोर्ट के अनुसार अलीगढ़ से आनलाइन किए गए करीब 45 प्रतिशत आवेदन विभिन्न कारणों से निरस्त कर दिए गए।

यूपी के अलीगढ़ में कुंवारी लड़की को लोन नहीं दिए जाने के मामले में ऐक्शन हो सकता है। इस मामले में मुख्यमंत्री कार्यालय ने रिपोर्ट तलब की है। जिला उद्योग केन्द्र ने बिन्दुवार बैंकों द्वारा निरस्त किए गए आवेदन की रिपोर्ट मुख्यालय को भेजी है। बता दें कि पिछले दिनों ‘हिन्दुस्तान’ ने सीएम युवा उद्यमी ऋण योजना में अजब तर्क देकर बैंकों के द्वारा आवेदन निरस्त किए जाने की पड़ताल प्रकाशित की थी।

सीएम युवा उद्यमी विकास योजना का उद्देश्य युवाओं को स्वरोजगार स्थापित कर आर्थिक रूप से सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाना है। इसी सोच के साथ नौरंगाबाद निवासी गीता कुमारी ने हार्डवेयर मैन्यूफैक्चरिंग के लिए उद्योग विभाग की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन किया। लोन की फाइल स्वीकृति के लिए ग्रामीण बैंक ऑफ आर्यवर्त पहुंची। जहां से गीता का आवेदन इस तर्क के साथ अस्वीकृत किया गया की आवेदिका के कुंवारी होने के चलते लोन नहीं दिया जा सकता है। ऐसा सिर्फ अकेली गीता के साथ ही नहीं हुआ। जिला उद्योग केन्द्र की ओर से भेजी गई रिपोर्ट के अनुसार अलीगढ़ से कुल 3297 आवेदन पत्र विभिन्न बैंको को ऑनलाइन प्रेषित किए गए थे।

जिसमें 1510 आवेदन पत्र (45 प्रतिशत) बैंकों द्वारा विभिन्न कारणों से निरस्त कर दिये गये। जिनमें सर्वाधिक आवेदन पत्र भारतीय स्टेट बैंक द्वारा 359, पंजाब नेशनल बैंक 384, ग्रामीण आर्यावर्त बैंक 268, तथा केनरा बैंक द्वारा 174 आवेदन पत्र निरस्त किये गये। कार्यालय के हेल्प डेस्क द्वारा आवेदको को फोन कर वास्तविक स्थिति जानी गयी। नौरंगाबाद में कुमारी गीता यादव ने बताया कि शाखा प्रबन्धक ने विवाह न होने के कारण एवं विवाह के बाद आवेदक के कहीं चले जाने की सम्भावना को देखते हुये आवेदन पत्र निरस्त किया गया । जबकि योजना की गाइडलाइन्स में इस प्रकार का कोई प्रतिबन्ध / प्राविधान नहीं है।

संयुक्त आयुक्त उद्योग बीरेन्द्र कुमार ने बताया कि कुंवारी लड़की को बैंक द्वारा सीएम युवा उद्यमी ऋण योजना के तहत लोन नहीं दिए जाने के मामले में रिपोर्ट भेज दी गई है। अन्य निरस्त हुए आवेदकों से भी कारण जानने के लिए हेल्प डेस्क संपर्क कर रही है।