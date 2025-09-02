योगी सरकार के मंत्री नितिन अग्रवाल का ऐक्शन, महोबा के जिला आबकारी अधिकारी सस्पेंड

यूपी में भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्रवाई लगातार जारी है। इसी नीति के तहत सख्त कदम उठाते हुए मंगलवार को आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने भी कार्रवाई कर दी।

यूपी में भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्रवाई लगातार जारी है। इसी नीति के तहत सख्त कदम उठाते हुए मंगलवार को आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने भी कार्रवाई कर दी। मंत्री ने महोबा जनपद के जिला आबकारी अधिकारी राजेंद्र प्रसाद वर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। उन पर रिश्वत लिए जाने का आरोप था। अभी हाल में महोबा जिला आबकारी अधिकारी राजेंद्र प्रसाद वर्मा का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें वे रिश्वत लेते नजर आए थे। जिसका संज्ञान लेते हुए आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने जिलाधिकारी महोबा द्वारा जांच कराई गई।

जांच में जिला आबकारी अधिकारी, महोबा प्रथमदृष्टया दोषी पाए गए। इसके बाद आबकारी मंत्री ने राजेंद्र प्रसाद वर्मा के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करते हुए निलंबित कर दिया। आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्य कर रही है। योगी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। भ्रष्टाचारियों के लिए प्रदेश में कोई जगह नहीं है। जो भी भ्रष्टाचार करते हुए पाया जाएगा उसे सख्त से सख्त सजा दी जाएगी।

मेरठ में एंटी करप्शन ने एसीएम-4 कार्यालय के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को रिश्वत लेते दबोचा वहीं दूसरी ओर मेरठ में एंटी करप्शन टीम ने एसीएम-4 कार्यालय में तैनात चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को पांच हजार रुपये रिश्वत लेते कार्यालय में ही दबोच लिया। फफूंडा निवासी संतरपाल नामक व्यक्ति का जनवरी-2021 से एसडीएम कोर्ट में जमीन का विवाद चल रहा था। मुकदमा एसीएम-4 कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया था। 26 अगस्त 2025 को कुर्रेबंदी का आदेश जारी हुआ। इस आदेश की कॉपी संतरपाल मांग रहे थे, ताकि तहसील में आदेश जा सके और फर्द में जमीन नाम चढ़ सके। कार्यालय में तैनात चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी रणवीर सिंह निवासी सूर्यपुरम दिल्ली रोड ने कॉपी देने और आदेश की सत्यापित प्रति को तहसील पहुंचाने के लिए पांच हजार रुपये रिश्वत मांगी।