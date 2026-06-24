प्रयागराज में एक्शन शुरू: फायर ब्रिगेड की टीम को देख अंदर से बंद कर लिया गेट, तीन कोचिंग सेंटर सील

लखनऊ अग्निकांड के बाद चलाए जा रहे चेकिंग अभियान के दूसरे दिन प्रयागराज में पीडीए और फायर ब्रिगेड की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। आवासीय भवन में चल रहे तीन कोचिंग संस्थानों को पीडीए ने सील कर दिया है।

Prayagraj News: लखनऊ के अलीगंज अग्निकांड के बाद पूरे प्रदेशभर में अग्नि सुरक्षा मानकों की पड़ताल को लेकर अभियान शुरू हो गया है। अभियान के तहत प्रयागराज में दूसरे दिन चले सघन अभियान में फायर ब्रिगेड, पीडीए और पुलिस को कोचिंग सेंटरों पर कई खामियां मिलीं। एक जगह फायर ब्रिगेड की टीम को देखकर हड़कंप मच गया। कोचिंग संस्थान के कर्मचारियों ने गेट को ही अंदर से बंद कर लिया। जिसके कारण छात्र और शिक्षक कोचिंग के अंदर ही बंद हो गए। टीम ने कार्रवाई करते हुए गेट खुलवाया। दूसरे दिन चले चेकिंग अभियान के दौरान तीन कोचिंग संस्थान आवासीय भवन में चलते पाए गए, जिन्हें पीडीए ने सील कर दिया।

अग्नि सुरक्षा मानकों की पड़ताल परखने को लेकर पीडीए और फायर ब्रिगेड ने बुधवार को भी चेकिंग अभियान चलाया। पीडीए और फायर ब्रिगेड के चेकिंग अभियान से कोचिंग सेंटरों में हड़कंप मच गया। फायर ब्रिगेड की टीम को देखकर एक कोचिंग संस्थान के कर्मचारियों ने गेट को ही अंदर से बंद कर लिया। टीम ने गेट खुलवाने की कोशिश की लेकिन करीब एक घंटे तक गेट नहीं खोला गया। इस दौरान छात्र और शिक्षक अंदर ही मौजूद रहे। एक घंटे तक सीएफओ और दमकल की टीम बाहर ही खड़ी रही। पीडीए और सिविल लाइंस पुलिस ने जब सख्ती दिखाई तब जाकर गेट खोला गया। चेकिंग अभियान के तहत पीडीए को एक आवसीय मकान में तीन कोचिंग संस्थान चलते मिले। जांच में पाया गया कि ये कोचिंग सेंटर बिना परमीशन और अग्नि सुरक्षा मानकों के तहत चल रहे थे। तीनों को पीडीएम ने सील कर दिया।

प्रयागराज में बड़ी संख्या में चलते हैं कोचिंग संस्थान प्रयागराज में बड़ी संख्या में कोचिंग संस्थान संकरी गलियों, व्यावसायिक परिसरों और बहुमंजिला भवनों में संचालित हो रहे हैं। इनमें से कई स्थानों पर आपातकालीन निकास, फायर अलार्म, अग्निशामक यंत्र, हाइड्रेंट सिस्टम और सुरक्षित निकासी मार्ग जैसी मूलभूत व्यवस्थाएं तक नहीं हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए देशभर से आने वाले हजारों छात्र प्रतिदिन इन संस्थानों में पहुंचते हैं। ऐसे में यह सवाल उठना भी लाजमी है कि आखिर इतने साल तक बिना मानक के बड़ी संख्या में कोचिंग संस्थान कैसे संचालित हैं। अफसोस जिम्मेदार अधिकारी पूछने पर नोटिस भेजने की बात कहकर कन्नी काट रहे हैं। वहीं एक दूसरे विभाग पर दोष मढ़ रहे हैं।