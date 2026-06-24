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प्रयागराज में एक्शन शुरू: फायर ब्रिगेड की टीम को देख अंदर से बंद कर लिया गेट, तीन कोचिंग सेंटर सील

Dinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, प्रयागराज
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लखनऊ अग्निकांड के बाद चलाए जा रहे चेकिंग अभियान के दूसरे दिन प्रयागराज में पीडीए और फायर ब्रिगेड की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। आवासीय भवन में चल रहे तीन कोचिंग संस्थानों को पीडीए ने सील कर दिया है। 

प्रयागराज में एक्शन शुरू: फायर ब्रिगेड की टीम को देख अंदर से बंद कर लिया गेट, तीन कोचिंग सेंटर सील

Prayagraj News: लखनऊ के अलीगंज अग्निकांड के बाद पूरे प्रदेशभर में अग्नि सुरक्षा मानकों की पड़ताल को लेकर अभियान शुरू हो गया है। अभियान के तहत प्रयागराज में दूसरे दिन चले सघन अभियान में फायर ब्रिगेड, पीडीए और पुलिस को कोचिंग सेंटरों पर कई खामियां मिलीं। एक जगह फायर ब्रिगेड की टीम को देखकर हड़कंप मच गया। कोचिंग संस्थान के कर्मचारियों ने गेट को ही अंदर से बंद कर लिया। जिसके कारण छात्र और शिक्षक कोचिंग के अंदर ही बंद हो गए। टीम ने कार्रवाई करते हुए गेट खुलवाया। दूसरे दिन चले चेकिंग अभियान के दौरान तीन कोचिंग संस्थान आवासीय भवन में चलते पाए गए, जिन्हें पीडीए ने सील कर दिया।

अग्नि सुरक्षा मानकों की पड़ताल परखने को लेकर पीडीए और फायर ब्रिगेड ने बुधवार को भी चेकिंग अभियान चलाया। पीडीए और फायर ब्रिगेड के चेकिंग अभियान से कोचिंग सेंटरों में हड़कंप मच गया। फायर ब्रिगेड की टीम को देखकर एक कोचिंग संस्थान के कर्मचारियों ने गेट को ही अंदर से बंद कर लिया। टीम ने गेट खुलवाने की कोशिश की लेकिन करीब एक घंटे तक गेट नहीं खोला गया। इस दौरान छात्र और शिक्षक अंदर ही मौजूद रहे। एक घंटे तक सीएफओ और दमकल की टीम बाहर ही खड़ी रही। पीडीए और सिविल लाइंस पुलिस ने जब सख्ती दिखाई तब जाकर गेट खोला गया। चेकिंग अभियान के तहत पीडीए को एक आवसीय मकान में तीन कोचिंग संस्थान चलते मिले। जांच में पाया गया कि ये कोचिंग सेंटर बिना परमीशन और अग्नि सुरक्षा मानकों के तहत चल रहे थे। तीनों को पीडीएम ने सील कर दिया।

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प्रयागराज में बड़ी संख्या में चलते हैं कोचिंग संस्थान

प्रयागराज में बड़ी संख्या में कोचिंग संस्थान संकरी गलियों, व्यावसायिक परिसरों और बहुमंजिला भवनों में संचालित हो रहे हैं। इनमें से कई स्थानों पर आपातकालीन निकास, फायर अलार्म, अग्निशामक यंत्र, हाइड्रेंट सिस्टम और सुरक्षित निकासी मार्ग जैसी मूलभूत व्यवस्थाएं तक नहीं हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए देशभर से आने वाले हजारों छात्र प्रतिदिन इन संस्थानों में पहुंचते हैं। ऐसे में यह सवाल उठना भी लाजमी है कि आखिर इतने साल तक बिना मानक के बड़ी संख्या में कोचिंग संस्थान कैसे संचालित हैं। अफसोस जिम्मेदार अधिकारी पूछने पर नोटिस भेजने की बात कहकर कन्नी काट रहे हैं। वहीं एक दूसरे विभाग पर दोष मढ़ रहे हैं।

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अग्निशमन विभाग की चेकिंग अभियान

लखनऊ अग्निकांड के बाद अग्निशमन विभाग मंगलवार से सघन चेकिंग अभियान चल रहा है। मंगलवार को पहले दिन 23 कोचिंग संस्थानों में अग्नि सुरक्षा मानकों की पड़ताल की गई। चौकाने वाली बात तो यह है कि इन सभी 23 कोचिंग संस्थानों में अग्नि सुरक्षा मानकों में खामियां मिली। कई जगह तीन साल से अग्निशमन यंत्र की रीफलिंग तक नहीं करने की शिकायत मिली। स्मोक डिटेक्टर और फायर अलार्म नदारद रहे, जबकि बिजली के तार लटकते मिले। अधिकतर संस्थानों में एक ही गेट से प्रवेश व निकास की व्यवस्था दिखी। पर्याप्त क्षमता का पानी का टैंक, अग्निशमन यंत्र और इमरजेंसी लाइटिंग सिस्टम जैसी व्यवस्थाएं उपलब्ध नहीं मिली। अभियान के दौरान अग्निशमन विभाग की ओर से कोचिंग संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों व कर्मचारियों को आपातकालीन स्थिति में बचाव व सुरक्षा के जरूरी टिप्स दिए गए। मॉक ड्रिल के माध्यम से आग बुझाने के तरीके, आग से बचने और साथियों की मदद करने जैसी बेसिक जानकारियां दी भी गईं।

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Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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