स्कूल के बाहर छेड़खानी करने वालों पर ऐक्शन, दो शोहदे एनकाउंटर में घायल; 124 का हुआ ये हाल

कुशीनगर के एसपी ने बताया कि जिले में विशेष अभियान ‘ऑपरेशन मजनू’ चलाया गया है। इस अभियान के तहत स्कूल, कॉलेज, पर्यटन स्थलों, पार्क, मार्निंग वॉक पर जाने वाली जगहों पर जो महिलाओं और बच्चियों को छेड़ने का काम करते हैं, स्कूल-कॉलेजों के बाहर घूमते हैं, ऐसे 124 बदमाश लड़कों को चिन्हित कर कार्रवाई की गई।

यूपी के कुशीनगर में स्कूल जाने वाली छात्राओं के साथ छेड़खानी और विरोध करने पर दबंगई दिखाने वाले दो शोहदों के साथ रविवार की रात पुलिस का एनकाउंटर हुआ था। इस मुठभेड़ में शोहदों के पैर में गोली लगी थी। छात्राओं के साथ छेड़खानी की घटना का संज्ञान खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिया था और अब कुशीनगर पुलिस पूरी तरह ऐक्शन मोड में आ गई है। पुलिस ने सोमवार को पूरे जिले में ताबड़तोड़ अभियान चलाया। ‘ऑपरेशन मजनू’ के तहत छेड़खानी करने वाले कुल 124 शोहदों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस की घेराबंदी में जमीन पर बैठे शोहदे कान पकड़े माफी मांगते नजर आए। वे यही कहते रहे कि ‘अब नहीं करेंगे साहब’।

कुशीनगर के एसपी संतोष कुमार मिश्र ने बताया कि जिले में विशेष अभियान ‘ऑपरेशन मजनू’ चलाया गया है। इस अभियान के तहत स्कूल, कॉलेज, पर्यटन स्थलों, पार्क, मार्निंग वॉक पर जाने वाली जगहों पर जो महिलाओं और बच्चियों को छेड़ने का काम करते हैं, स्कूल-कॉलेजों के बाहर घूमते हैं, ऐसे 124 बदमाश लड़कों को चिन्हित कर कार्रवाई की गई। विभिन्न थाना क्षेत्रों में यह कार्रवाई की गई है। यह अभियान आगे भी चलता रहेगा। एसपी ने अभिभावकों और सामान्य लोगों से ऐसे बदमाशों के बारे में पुलिस को सूचना देने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि ऐसे बदमाशों को कतई बख्शा नहीं जाएगा। सख्त से सख्त ऐक्शन होगा।

छात्राओं से संवाद कर एसपी ने दिया सुरक्षा का भरोसा कुशीनगर के रामकोला क्षेत्र के सुदामा पाण्डेय कलावती देवी कन्या इंटरमीडिएट कालेज बरवां बाजार में सोमवार को मिशन शक्ति अभियान के तहत छात्राओं को महिला सशक्तिकरण एवं सुरक्षा को लेकर जागरूक किया गया। एसपी संतोष कुमार मिश्र ने छात्राओं व महिलाओं से सीधा संवाद स्थापित कर भरोसा दिया बेटियों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों से पुलिस सख्ती से निपटेगी। उन्होंने छात्राओं से बिना किसी दबाव के खुल कर अपनी बात पुलिस प्रशासन के समक्ष रखने की अपील की।

एसपी ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण, सरकारी योजनाओं, कानूनी अधिकारों, विभिन्न आपातकालीन हेल्पलाइन नंबरों आदि के बारे में जानकारी रखना सबका अधिकार है। कहा कि बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़ करने वालों से सख्ती से निपटा जायेगा। कॉलेज की छात्राओं के साथ छींटाकसी करने वालों दो बदमाशों को एनकाउंटर में गोली लगी है। उन्होंने छात्राओं को सेल्फ डिफेंस बारे में बताते हुये विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों, वूमेन पावर लाइन 1090, महिला हेल्पलाइन 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, पुलिस आपातकालीन सेवा 112, चाइल्ड लाइन 1098 आदि के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कॉलेज परिसर में पुलिस चेकपोस्ट बनेगा। स्कूल व कॉलेज के बाहर हाईटेक कैमरा लगेगा। पुलिसकर्मियों को कॉलेज के बाहर छुट्टी के वक्त बिना काम के घूमने वालों के लिए क्यूआरटी का गठन कर ड्यूटी लगाकर कड़ाई से कार्रवाई करने, कॉलेज के बाहर सड़क पर बैरियर लगाकर तेज रफ्तार को काबू में करने के निर्देश दिये।

रामकोला थाने में एसपी ने की कर्मियों संग बैठक एसपी ने रविवार की देर रात रामकोला थाना परिसर में जनपद में अपराध नियंत्रण, कानून व्यवस्था, डोल मेला और आगामी त्योहारों को शांतिपूर्ण और सांप्रदायिक सद्भाव के वातावरण में मनाये जाने व कानून व्यवस्था बनाए रखने व महिलाओं व बालिकाओं की सुरक्षा के दृष्टिगत समस्त राजपत्रित अधिकारियों व समस्त प्रभारी निरीक्षक व थानाध्यक्षों संग समीक्षा बैठक की।

मुठभेड़ में दो बदमाशों को लगी गोली कुशीनगर के रामकोला क्षेत्र स्थित कुसुम्हा पुलिया के पास रविवार की देर रात पुलिस के साथ मुठभेड़ में दो बदमाशों के पैरों में गोली लग गई। पुलिस ने बाइक सवार दोनों बदमाशों को दबोच लिया। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दोनों स्कूली छात्राओं से छेड़खानी में वांछित थे। उन पर 25-25 हजार रुपये का इनाम भी घोषित था।