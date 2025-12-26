50 से ज्यादा रिटायर इंजीनियर-अधिकारियों के खिलाफ ऐक्शन, रिकवरी का आदेश

Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsAction against more than 50 retired engineers and officers of UP Housing Development, orders recovery
संक्षेप:

उत्तर प्रदेश आवास विकास के घोटाले में 50 से ज्यादा रिटायर इंजीनियर-अधिकारियों के खिलाफ ऐक्शन होने जा रहा है। कार्रवाई के लिए बोर्ड से मंजूरी मिलने के बाद अब रिकवरी का आदेश जारी हो गया है। 

Dec 26, 2025 10:41 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
उत्तर प्रदेश आवास विकास में घोटाला और फर्जीवाड़ा करने वाले 50 से ज्यादा अधिकारियों और इंजीनियरों के खिलाफ कार्रवाई की बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। हालांकि ये सभी रिटायर हो चुके हैं, इसलिए इनमें से कुछ से सीधे रिकवरी होगी, तो कुछ की पेंशन से 50% तक कटौती की जाएगी। अकेले एक मामले में कुछ अधिकारियों और इंजीनियरों ने 5.87 करोड़ रुपए का घोटाला किया था। प्रॉपर्टी डीलर जगत नारायण शुक्ला को बिना पैसा जमा कराए ही 5.87 करोड़ रुपए की रकम वापस कर दी गई थी। अब बोर्ड ने इस मामले में भी सभी से रिकवरी का आदेश जारी किया है।

मामले में तत्कालीन प्रभारी संपत्ति प्रबंधन, वृंदावन योजना, डीके शुक्ला से 1.21 करोड़ रुपए की रिकवरी का आदेश हुआ है। इनकी रिकवरी 50% पेंशन कटौती से की जाएगी। इसी तरह तत्कालीन वरिष्ठ सहायक केएन शुक्ला से भी 1.21 करोड़ रुपए की रिकवरी होगी। उनकी वेतन व अन्य देयों से कटौती का निर्णय लिया गया है। सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी कन्हाई प्रसाद से 70 हजार रुपए की रिकवरी होगी। उनकी पेंशन से कटौती की जाएगी। इसी तरह तत्कालीन सेवानिवृत्त कनिष्ठ लेखाधिकारी प्रमोद कुमार अग्रवाल से 9.70 लाख रुपए की रिकवरी की जाएगी। उनकी पेंशन से 5 वर्ष तक कटौती करने का फैसला लिया गया है।

गाजियाबाद के शिखर एंक्लेव मामले में 11 इंजीनियरों के खिलाफ कार्रवाई

आवास विकास परिषद ने गाजियाबाद में शिखर एंक्लेव का निर्माण कराया था। इसका निर्माण वर्ष 2012 में ही पूर्ण हो जाना चाहिए था, लेकिन 2017 में तैयार हुआ। इसकी वजह से परिषद को काफी वित्तीय क्षति हुई। इस मामले में कमेटी बनी थी, जिसमें 17 इंजीनियरों के नाम सामने आए थे, लेकिन जांच-पड़ताल के बाद 11 इंजीनियरों को दोषी माना गया। अब इनके खिलाफ बोर्ड ने कार्रवाई की मंजूरी दे दी है।

अन्य विभिन्न मामलों में आरोपी व दोषी पाए गए इन इंजीनियरों के खिलाफ भी हुई कार्रवाई

-रिटायर अधिशासी अभियंता नासिर हुसैन फ़ज़िली की पेंशन से 10% कटौती 5 वर्ष के लिए होगी।

रिटायर सहायक अभियंता राजीव कुमार यादव की पेंशन से 5 वर्ष तक 10% कटौती होगी।

रिटायर अभियंता गजेंद्र पाल तथा सहायक अभियंता अनूप त्रिपाठी की पेंशन से 10% की कटौती होगी।

अवर अभियंता हरिशंकर सचान से 10%, सहायक अभियंता अफसर अली से 5%, सहायक अभियंता आरके गुप्ता की पेंशन से 5%, सहायक अभियंता डीसी शुक्ला से 5% तथा सहायक अभियंता डीआर मौर्य और अवर अभियंता यूसी मिश्रा से 5-5% की कटौती की जाएगी।

-जबकि अधीक्षण अभियंता सीपी सिंह की एक वेतन वृद्धि दो वर्ष के लिए रोकने का प्रस्ताव पास हुआ है। वहीं अवर अभियंता एसके भदौरिया से 1 करोड़ 5 लाख रुपए की वसूली होगी। उनकी पेंशन से 50% कटौती की जाएगी।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
Up News UP News Today Awas Vikas
