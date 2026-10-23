ब्रिटेन के बुजुर्गों से करोड़ों की ठगी करने वाले गैंग पर ऐक्शन, ईडी ने 3.72 करोड़ की संपत्ति कुर्क की
ब्रिटेन के बुजुर्गों से साइबर ठगी के मामले में ईडी ने अनिक दत्ता और अन्य आरोपितों की करीब 3.72 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क की हैं। जांच में फर्जी कॉल सेंटर के जरिए ठगी और रकम भारत, बांग्लादेश व थाईलैंड भेजने का खुलासा हुआ
प्रयागराज, वरिष्ठ संवाददाता: ब्रिटेन के बुजुर्गों को शिकार बनाकर करोड़ों रुपये की ठगी करने के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के प्रयागराज उप-क्षेत्रीय कार्यालय ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने अंतरराष्ट्रीय साइबर धोखाधड़ी से जुड़े मामले में अनिक दत्ता और अन्य आरोपितों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत करीब 3.72 करोड़ रुपये की चल-अचल संपत्तियां कुर्क की हैं। कुर्क संपत्तियों में कोलकाता स्थित एक प्लॉट और फ्लैट के अलावा बैंक खातों में जमा रकम और बीमा पॉलिसियां शामिल हैं। ईडी की जांच गोरखपुर साइबर क्राइम थाना में अनिक दत्ता, आकाश गुप्ता, आदित्य मिश्रा और अन्य के खिलाफ दर्ज एफआईआर और दाखिल आरोपपत्र के आधार पर शुरू हुई थी।
गोरखपुर से ब्रिटेन के बुजुर्गों को ठगा
जांच में सामने आया कि आरोपितों ने झारखंड के रांची स्थित एक कंपनी और बाद में गोरखपुर की एक कंपनी के जरिए फर्जी कॉल सेंटर संचालित कर साइबर ठगी को अंजाम दिया। ईडी की जांच में यह भी पता चला कि ठगी से हासिल रकम को वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम जैसी अंतरराष्ट्रीय मनी ट्रांसफर सेवाओं और हवाला नेटवर्क के माध्यम से भारत, बांग्लादेश और थाईलैंड भेजा जाता था। जांच एजेंसी के मुताबिक, अनिक दत्ता ने एक अन्य आरोपी के साथ मिलकर इसी तरीके से करीब सात करोड़ रुपये की अवैध कमाई की। फिलहाल ईडी ने करीब 3.72 करोड़ रुपये की संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। मामले में धन के लेन-देन, अवैध कमाई से खरीदी गई संपत्तियों और अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच जारी है।
इंटरनेट की स्पीड बढ़ाने का झांसा देकर ठगी
कॉल सेंटरों में कर्मचारियों को ब्रिटेन के नागरिकों खासकर बुजुर्गों को निशाना बनाने का प्रशिक्षण दिया जाता था। कर्मचारी खुद को बीटी ओपनरीच का प्रतिनिधि बताकर विदेशी नामों से फोन करते थे। इंटरनेट की स्पीड सुधारने का झांसा देकर एनीडेस्क और क्विक असिस्ट जैसे रिमोट एक्सेस सॉफ्टवेयर डाउनलोड कराए जाते थे। इसके जरिए पीड़ितों के कंप्यूटर और अन्य डिवाइस तक पहुंच बनाकर उनकी बैंकिंग संबंधी जानकारियां हासिल कर लेते थे। इसके बाद इंटरनेट कनेक्शन पर साइबर हमले का झांसा देकर ब्रिटेन की एजेंसी एक्शन फ्रॉड में शिकायत दर्ज होने की जानकारी दी जाती थी। गिरोह के सदस्य खुद को एक्शन फ्रॉड का अधिकारी बताकर पीड़ितों को डरा धमकाकर बैंक खातों में रकम ट्रांसफर करने के लिए राजी करते थे।