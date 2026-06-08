परिषदीय स्कूलों में कंपोजिट ग्रांट से लगेंगे अग्निशमन यंत्र, पहले से लगे सिलेंडर की रिफिलिंग, पुराने बदलेंगे
उत्तर प्रदेश के परिषदीय स्कूलों में कंपोजिट ग्रांट से लगेंगे। जिन विद्यालयों में पहले से अग्निशमन यंत्र लगे हैं, वहां सिलेंडर की रिफिलिंग कराई जाएगी। ऐसे स्कूल जहां पर अग्निशमन यंत्र खराब हैं वहां नए लगाए जाएंगे।
परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक व कंपोजिट स्कूलों में अग्निशमन यंत्र लगाए जाएंगे। जिन विद्यालयों में पहले से अग्निशमन यंत्र लगे हैं, वहां सिलेंडर की रिफिलिंग कराई जाएगी। ऐसे स्कूल जहां पर अग्निशमन यंत्र खराब हैं वहां नए लगाए जाएंगे। परिषदीय स्कूलों को मरम्मत व सामग्री खरीदने के लिए 226 करोड़ रुपये दिए गए हैं।
परिषदीय स्कूलों को भेजी गई कंपोजिट ग्रांट से अग्निशमन यंत्र की व्यवस्था ठीक करने और खराब होने की स्थिति में तत्काल नए अग्निशमन यंत्र लगाए जाएंगे। विद्यालयों में किसी भी तरह की अप्रिय घटना न हो इसके लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे। आग की हो रही घटनाओं को देखते हुए सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं।
विद्यालयों में फर्स्ट एड बॉक्स भी अनिवार्य रूप से रखे जाएंगे और उनमें ओआरएस पाउडर, दवाएं, थर्मामीटर व मरहम-पट्टी इत्यादि रखा जाएगा। जिन विद्यालयों में एलईडी ट्यूबलाइट व पंखे खराब हैं उन्हें बदला जाएगा। फर्श खराब होने पर टाइल्स लगाने, रंगाई-पुताई, स्मार्ट क्लास व आईसीटी लैब की सुरक्षा के लिए मजबूत लोहे के ग्रिल सहित खिड़की दरवाजे व इंटरलॉक की व्यवस्था की जाएगी।
स्कूलों के लिए वर्ष भर के लिए शैक्षिक सामग्री भी प्रधानाध्यापक खरीदेंगे। स्कूली शिक्षा महानिदेशालय की ओर से निर्देश दिए गए हैं कि विद्यालयों को छात्र संख्या के अनुसार पांच श्रेणियों में बांटकर कंपोजिट ग्रांट छात्र संख्या के आधार पर स्कूलों को आवंटित की जाएगी, जिससे विद्यालयों में बेहतर ढंग से कार्य हो सकें।
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लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें