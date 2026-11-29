राजधानी लखनऊ में रिश्तों को तार-तार करन देने का मामला सामने आया है। यहां रिश्ते का चाचा एक युवती पर निकाह का दबाव बना रहा था। युवती ने जब मना कर दिया तो दरिंदे ने युवती पर तेजाब फेंक दिया और पूरे परिवार को चाकू मारकर हमला कर दिया। हालांकि खून से लथपथ मां दरिंदे से भिड़ गई।

लखनऊ, वरिष्ठ संवाददाता। लखनऊ के कैंट रोड उदयगंज में रविवार तड़के निकाह से इंकार करने पर पड़ोस में रहने वाले रिश्ते के चाचा तौसीफ उर्फ मुन्ना ने 18 वर्षीय युवती के घर में घुसकर उसे तेजाब से नहला दिया। बचाव में दौड़े मां-पिता और भाई को चाकू से गोद डाला। भाग रहे आरोपी को घायल मां ने बहादुरी दिखाते हुए दबोच लिया। पकड़ से छूटने के लिए दरिंदा मुन्ना, युवती की मां पर चाकू से ताबड़तोड़ प्रहार करता रहा।

घायल होने के बाद भी बहादुर मां आरोपी से भिड़ी रही और फर्श पर पटक दिया। शोर सुनकर दौड़े मोहल्ले वालों ने आरोपी को पीटकर अधमरा कर दिया। युवती उसके माता-पिता और भाई के अलावा आरोपी मुन्ना को भी पुलिस ने ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया है। युवती उसके माता-पिता और भाई की हालत नाजुक बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपी मुन्ना के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।

शनिवार रात भी शादी का दबाव बनाया युवती के पिता बढ़ई का काम करते हैं। वह पत्नी (38), 15 वर्षीय बेटे और बेटी के साथ उदयगंज में रहते हैं। पीड़ित पिता के मुताबिक, मुन्ना 48 वर्ष का है। वह मोहल्ले में रहता है। बेटी उसे चाचा कहती है। इसके बाद भी वह आए दिन छेड़छाड़ करता है। उस पर शादी का दबाव बनाता है। कई बार उसे समझाया गया पर उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। शनिवार रात भी उसने बेटी पर शादी का दबाव बनाया था। इंकार करने पर वह नाराज हुआ और धमका कर चला गया था। रविवार तड़के घर के सभी लोग सो रहे थे। इस बीच करीब चार बजे वह छत के रास्ते घर में घुस आया।

सोते समय युवती को तेजाब से नहलाया बेटी तखत पर सो रही थी। उसने सोती हुई बेटी पर तेजाब की बोतल उड़ेल दी। वह चीख पुकार करने लगी। पिता ने बताया कि चीख सुनकर वह और पत्नी बेटी को बचाने के लिए दौड़े तो मुन्ना ने उन पर चाकू से हमला बोल दिया। बेटा आया तो उस पर भी वार किए। इस बीच मौका पाते ही पत्नी ने मुन्ना को दबोच लिया। जबकि अन्य लोग बदहवाश पड़े हुए थे। युवती की मां ने बताया कि मुन्ना उनकी पकड़ छुड़ाने के लिए चाकू से ताबड़तोड़ प्रहार कर रहा था। खून से लथपथ युवती की मां मुन्ना को नहीं छोड़ा। इस बीच शोर सुनकर मोहल्ले वाले आ गए। उन्होंने मुन्ना को लात घूसों और लाठियों से जमकर पीटा। लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस कंट्रोल रूम को दी। थाना प्रभारी हुसैनगंज शिवमंगल सिंह, एसीपी हजरतगंज अभिषेक पांडेय, पुलिस उपायुक्त मध्य अर्पित विजय वर्गीय मौके पर पहुंचे। पुलिस टीम ने आरोपी तौसीफ को गिरफ्तार कर लिया है। उधर, युवती उसके पिता, मां और भाई को भी ट्रामा सेंटर भेजा। चारों की हालत नाजुक बताई जा रही है।

घर पर थे छोटे बच्चे, भागकर बचाई जान हमले के समय युवती के घर में दो छोटे बच्चे भी थे। एसिड अटैक के दौरान डरकर बच्चे तखत के नीचे छुप गए। इसके बाद मौका पाते ही वह भागकर घर के बाहर निकले। मोहल्ले वालों को बताया। इस बीच युवती की मां ने भी शोर मचा दिया था। मोहल्ले वालों ने आरोपी मुन्ना को पकड़ा और जमकर पीट दिया था।

युवती की बहादुर मां की हिम्मत से पकड़ा गया आरोपी युवती की बहादुर मां की हिम्मत से आरोपी मुन्ना पकड़ा गया नहीं तो वह मौका पाते ही भाग जाता। पीड़ित मां आरोपी मुन्ना को पकड़े थी और वह उन पर ताबड़तोड़ चाकू से प्रहार कर रहा था। खून से लथपथ होने के बाद भी वह मुन्ना से भिड़ी रही। अगर मां ने धैर्य और साहस न किया होता तो आरोपी भाग जाता।