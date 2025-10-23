यूपी में महिला पर एसिड अटैक, तीन अन्य लोग भी तेजाब से झुलसे, सोनार की दुकान पर घटना

संक्षेप: बंधक रखे गए आभूषण को लेकर हुए विवाद में सराफा कारोबारी ने महिला समेत चार लोगों पर एसिड फेंक दिया। अचानक हुए इस हमले से अफरातफरी मच गई। चारों लोगों के अलावा भी कई लोगों में एसिड की बूंदे गिरी हैं। चारों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। जहां महिला और उसके भाई की हालत गंभीर बताई जा रही है।

यूपी के देवरिया जिले के मईल थाना क्षेत्र में गुरुवार की दोपहर आभूषण के लेनदेन के विवाद में एक ज्वेलरी दुकानदार ने महिला समेत चार लोगों के ऊपर एसिड फेंक दिया। इससे सभी झुलस गए। झुलसे लोगों को उपचार के लिए महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। इसमें एक युवक व उसकी बहन की हालत गंभीर बताई जा रही है। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है।

मईल थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली महिला मायके के गांव के रहने वाले एक सोनार के यहां आभूषण गिरवी रखे हैं। महिला का आरोप है कि उसके आभूषण की कीमत तीन लाख रुपये से अधिक है। रुपया भी वह जमा कर दी है। इसके बाद भी सोनार आभूषण नहीं दे रहा है।

उसी को लेकर अपने भाई व अन्य लोगों के साथ मईल चौराहा स्थित सराफा की दुकान पर पहुंची थी। दुकानदार से आभूषण की मांग करने पर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दुकानदार ने बगल में रखा एसिड महिला और उसके भाई पर फेंक दिया। झटके में फेंका गया एसिड कई अन्य लोगों पर भी पड़ गया।