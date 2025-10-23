Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsAcid attack on woman in UP, three others also suffered burn injuries, incident at goldsmith's shop
यूपी में महिला पर एसिड अटैक, तीन अन्य लोग भी तेजाब से झुलसे, सोनार की दुकान पर घटना

यूपी में महिला पर एसिड अटैक, तीन अन्य लोग भी तेजाब से झुलसे, सोनार की दुकान पर घटना

संक्षेप: बंधक रखे गए आभूषण को लेकर हुए विवाद में सराफा कारोबारी ने महिला समेत चार लोगों पर एसिड फेंक दिया। अचानक हुए इस हमले से अफरातफरी मच गई। चारों लोगों के अलावा भी कई लोगों में एसिड की बूंदे गिरी हैं। चारों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। जहां महिला और उसके भाई की हालत गंभीर बताई जा रही है।

Thu, 23 Oct 2025 05:23 PMYogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान, देवरिया, निज संवाददाता।
share Share
Follow Us on

यूपी के देवरिया जिले के मईल थाना क्षेत्र में गुरुवार की दोपहर आभूषण के लेनदेन के विवाद में एक ज्वेलरी दुकानदार ने महिला समेत चार लोगों के ऊपर एसिड फेंक दिया। इससे सभी झुलस गए। झुलसे लोगों को उपचार के लिए महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। इसमें एक युवक व उसकी बहन की हालत गंभीर बताई जा रही है। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है।

मईल थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली महिला मायके के गांव के रहने वाले एक सोनार के यहां आभूषण गिरवी रखे हैं। महिला का आरोप है कि उसके आभूषण की कीमत तीन लाख रुपये से अधिक है। रुपया भी वह जमा कर दी है। इसके बाद भी सोनार आभूषण नहीं दे रहा है।

ये भी पढ़ें:प्रयागराज में सरेराह हत्या में अतीक अहमद का गैंग शामिल? चौकी इंचार्ज सस्पेंड

उसी को लेकर अपने भाई व अन्य लोगों के साथ मईल चौराहा स्थित सराफा की दुकान पर पहुंची थी। दुकानदार से आभूषण की मांग करने पर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दुकानदार ने बगल में रखा एसिड महिला और उसके भाई पर फेंक दिया। झटके में फेंका गया एसिड कई अन्य लोगों पर भी पड़ गया।

दुकानदार के एसिड फेंकते ही अफरातफरी मच गई। महिला औऱ उसके भाई समेत चार लोग झुलस गए। कुछ अन्य लोगों पर भी छींटा पड़ा है। एसिड से झुलसे सभी चार लोगों को उपचार के लिए पीएचसी पहुंचाया गया। वहां हालत गंभीर देख चिकित्सक ने मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। महिला व उसके भाई की हालत गंभीर बताई जा रही है। मईल के प्रभारी निरीक्षक राकेश सिंह ने बताया कि आभूषण के विवाद में दुकानदार ने कोई ज्वलनशील पदार्थ फेंका है। मामले की जांच की जा रही है।