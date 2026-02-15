Hindustan Hindi News
6 पिल्लों को जन्म देने वाली डॉगी से बर्बरता; तेजाब से नहलाया, हड्डियां दिखने लगीं; ऐसे बची जान

Feb 15, 2026 02:52 pm ISTsandeep हिन्दुस्तान, संवाददाता, लखनऊ
लखनऊ के चौक इलाके में एक व्यक्ति ने स्ट्रीट  डॉगी पर तेजाब डाल दिया, जिससे वह गंभीर रूप से झुलस गई। डॉगी ने हाल ही में छह पिल्लों को जन्म दिया था। पशुप्रेमियों ने इलाज शुरू कराया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर आरोपी की तलाश तेज कर दी है।

लखनऊ के चौक क्षेत्र की फूल वाली गली में पशु क्रूरता की एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां शुक्रवार देर रात एक अज्ञात व्यक्ति ने एक मादा डॉगी पर तेजाब डाल दिया। इस अमानवीय घटना में डॉगी बुरी तरह झुलस गई और उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। बताया जा रहा है कि डॉगी ने इसी सप्ताह गली में छह पिल्लों को जन्म दिया था, जिससे घटना ने स्थानीय लोगों और पशुप्रेमियों को झकझोर कर रख दिया है।

6 पिल्लों को जन्म देने वाली डॉगी से बर्बरता

स्थानीय निवासियों के अनुसार, शनिवार सुबह डॉगी के दर्द से कराहने और जोर-जोर से चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे तो देखा कि डॉगी का शरीर कई जगह से बुरी तरह जला हुआ था। तेजाब के कारण उसके पैर, जबड़े और सीने की त्वचा झुलस गई थी और कुछ स्थानों पर हड्डियां तक दिखाई दे रही थीं। घायल डॉगी अपने नवजात बच्चों के पास ही तड़प रही थी। यह दृश्य देखकर लोगों में आक्रोश और दुख दोनों नजर आए।

इलाके के लोगों ने तुरंत पशुप्रेमियों को सूचना दी, जिसके बाद कई सामाजिक कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और घायल डॉगी का प्राथमिक उपचार शुरू किया। लोगों ने बताया कि पिल्लों की आंखें अभी पूरी तरह खुली भी नहीं हैं और मां की हालत खराब होने से उनकी देखभाल को लेकर भी चिंता बनी हुई है। पशुप्रेमियों ने डॉगी को खाना खिलाया और उसके बच्चों को दूध पिलाकर उनकी देखभाल की व्यवस्था की।

डॉगी पर एसिड अटैक

घटना की जानकारी मिलने पर ‘आसरा द हेल्पिंग हैंड’ संस्था की अध्यक्ष चारू खरे अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचीं। उन्होंने डॉगी के जख्मों का उपचार कराया और आगे के इलाज के लिए आवश्यक चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई। चारू खरे ने बताया कि इस तरह की घटनाएं न केवल पशु क्रूरता का गंभीर उदाहरण हैं बल्कि समाज में बढ़ती संवेदनहीनता को भी दर्शाती हैं। उन्होंने चौक थाने में लिखित शिकायत देकर आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।

सोशल मीडिया पर लोगों का आक्रोश दिखा

इस घटना के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए हैं, जिसके बाद लोगों में आक्रोश बढ़ गया है और आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की मांग उठने लगी है। पुलिस ने भी मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है। चौक थाने के वरिष्ठ उप निरीक्षक अखिलेश मिश्रा ने बताया कि तहरीर के आधार पर केस की जांच की जा रही है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है ताकि आरोपी की पहचान कर जल्द से जल्द उसे गिरफ्तार किया जा सके। पुलिस का कहना है कि दोषी के खिलाफ पशु क्रूरता से संबंधित सख्त धाराओं में कार्रवाई की जाएगी।

