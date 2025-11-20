कल्कि धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम के सीने में उठा दर्द, अस्पताल में कराया गया भर्ती

Hindustan Hindi News
संभल के कल्किधाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम को गुरुवार को गढ़ क्षेत्र में अचानक सीने में तेज दर्द की शिकायत पर हाईवे स्थित रामा अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने प्रारंभिक जांच की।

Thu, 20 Nov 2025 10:09 PMDinesh Rathour पिलखुवा(हापुड़)
संभल के कल्किधाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम को गुरुवार को गढ़ क्षेत्र में अचानक सीने में तेज दर्द की शिकायत पर हाईवे स्थित रामा अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने प्रारंभिक जांच की। हालत में सुधार आने पर डॉक्टरों ने आराम करने की सलाह दी। जानकारी के अनुसार आचार्य प्रमोद कृष्णम गुरुवार को दिल्ली से संभल की ओर जा रहे थे। जैसे ही वह गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र के पास पहुंचे तो उनके सीने में तेज दर्द उठा। उनके सहयोगी पिलखुवा के रामा अस्पताल लेकर पहुंचे। जहां डॉक्टरों की टीम ने उनका जरूरी परीक्षण किया। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस बल अस्पताल में मौजूद रहा।

अस्पताल प्रशासन के मुताबिक आचार्य प्रमोद कृष्णम को कार्डियक संबंधी जांचों के साथ अन्य अनिवार्य टेस्ट भी किए गए। प्रारंभिक रिपोर्ट में कोई गंभीर खतरे की बात सामने नहीं आई। फिर भी एहतियातन उन्हें कुछ समय के लिए निगरानी में रखा गया। उपचार के दौरान ने उन्हें आराम करने और अधिक यात्रा से बचने की सलाह दी गई। जिसके बाद उनको शाम के समय अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। अस्पताल से बाहर निकलते समय उन्होंने अपने स्वास्थ्य के संबंध में चिंता जताने वालों का धन्यवाद दिया और कहा कि अब वह पूरी तरह स्वस्थ हैं।

