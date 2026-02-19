कल्कि धाम स्थापना दिवस पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ‘जगद्गुरु’ घोषित, अखाड़ा परिषद ने की घोषणा

अखाड़ा परिषद और विभिन्न अखाड़ों के संतों की मौजूदगी में यह घोषणा की गई, जिसके बाद उन्हें चादर ओढ़ाकर सम्मानित किया गया और पुष्पवर्षा की गई। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह श्री कल्कि यज्ञशाला में महायज्ञ से हुई।

श्री कल्कि धाम के स्थापना दिवस समारोह में गुरुवार को धार्मिक अनुष्ठानों और संत सम्मेलन के बीच श्री कल्कि पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम को ‘जगद्गुरु’ घोषित किया गया। अखाड़ा परिषद और विभिन्न अखाड़ों के संतों की मौजूदगी में यह घोषणा की गई, जिसके बाद उन्हें चादर ओढ़ाकर सम्मानित किया गया और पुष्पवर्षा की गई। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह श्री कल्कि यज्ञशाला में महायज्ञ से हुई, जिसमें आचार्य प्रमोद कृष्णम ने पूर्णाहुति दी। दो वर्ष पूर्व इसी दिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने श्री कल्कि धाम का शिलान्यास किया था। स्थापना दिवस पर उनके शिलान्यास भाषण का प्रसारण भी स्क्रीन के माध्यम से किया गया।

यज्ञ के बाद मुख्य पंडाल में भजन गायक प्रेम प्रकाश दूबे ने सुंदरकांड पाठ प्रस्तुत किया। कवयित्री अनामिका अंबर ने ओजपूर्ण काव्य पाठ से कार्यक्रम को ऊर्जावान बनाया। “राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर” गीत पर श्रद्धालु भाव-विभोर नजर आए। समारोह में फूलों की होली भी आकर्षण का केंद्र रही।

संत समाज का समर्थन उनके लिए गौरव की बात समारोह के दौरान अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र पुरी की उपस्थिति में आनंद पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी बालकानंद जी ने आचार्य प्रमोद कृष्णम को ‘जगद्गुरु’ घोषित करने का प्रस्ताव रखा, जिसे परिषद ने स्वीकार कर आधिकारिक घोषणा की।जगद्गुरु घोषित होने के बाद आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि संत समाज का समर्थन उनके लिए गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि सनातन और भारत एक-दूसरे के पूरक हैं। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री सुनील शर्मा ने स्वयं को भगवान कल्कि का भक्त बताते हुए आयोजन में सहभागिता जताई। समापन अवसर पर जिलाधिकारी डॉ. राजेंद्र पैंसिया ने बाहर से पधारे संतों और श्रद्धालुओं का आभार व्यक्त किया। समारोह में गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, झारखंड और उड़ीसा सहित विभिन्न राज्यों से हजारों श्रद्धालुओं की उपस्थिति रही।

ऐसा होगा भव्य श्री कल्कि धाम संभल जनपद के गांव चोरा में भगवान विष्णु के दशम अवतार श्री कल्कि भगवान का भव्य मंदिर निर्माणाधीन है। मंदिर का निर्माण वास्तु एवं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार होगा तथा इसमें लोहे का उपयोग नहीं किया जाएगा। गुलाबी और भगवा पत्थरों के साथ मकराना के सफेद संगमरमर से इसका निर्माण प्रस्तावित है। मंदिर परिसर में धर्मशाला, संत निवास, भोजनालय, सत्संग भवन और उद्यान विकसित किए जाएंगे। यह धाम आध्यात्मिकता, स्थापत्य कला और सनातन परंपरा का अद्वितीय संगम बनेगा।