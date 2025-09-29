Accusing Dalit man of land encroachment tried to burn wife and children alive by pouring petrol on them जमीन पर कब्जा का आरोप लगाकर दलित युवक ने बीवी-बच्चों पर डाला पेट्रोल, जिंदा जलाने की कोशिश, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsAccusing Dalit man of land encroachment tried to burn wife and children alive by pouring petrol on them

जमीन पर कब्जा का आरोप लगाकर दलित युवक ने बीवी-बच्चों पर डाला पेट्रोल, जिंदा जलाने की कोशिश

मैनपुरी में दबंगों द्वारा जमीन पर कब्जा किए जाने का आरोप लगाकर तहसील पहुंचे दलित युवक ने पत्नी और दो बच्चों के ऊपर पेट्रोल डाल दिया। फिर आग लगाने की कोशिश की। हालांकि उसे ऐसा करते हुए लोगों ने देख लिया और तो उससे माचिस छीन ली गई। 

Pawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, मैनपुरीMon, 29 Sep 2025 08:37 PM
share Share
Follow Us on
जमीन पर कब्जा का आरोप लगाकर दलित युवक ने बीवी-बच्चों पर डाला पेट्रोल, जिंदा जलाने की कोशिश

यूपी के मैनपुरी से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां दबंगों द्वारा जमीन पर कब्जा किए जाने का आरोप लगाकर तहसील पहुंचे दलित युवक ने पत्नी और दो बच्चों के ऊपर पेट्रोल डाल दिया और आग लगाने की कोशिश की। हालांकि उसे ऐसा करते हुए लोगों ने देखा तो उससे माचिस छीन ली गई। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंच गई। खबर मिली तो एसडीएम और सीओ भी आ गए। एसडीएम पीड़ित को लेकर मौके पर पहुंचे और दोनों पक्षों से बात की।

मामला कोतवाली क्षेत्र के संसारपुर से जुड़ा है। यहां का रहने वाला राजेश जाटव सोमवार को अपनी पत्नी और दो छोटी बच्चियों को लेकर तहसील पहुंचा और उसने लोगों के सामने ही पत्नी और बच्चों के अलावा अपने ऊपर भी पेट्रोल डाल दिया। उसने माचिस से आग लगाने की कोशिश की तो लोग दौड़ पड़े और उससे माचिस छीन ली। जानकारी मिलते ही तहसील में भगदड़ मच गई। बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। सूचना पाकर एसडीएम अभिषेक कुमार, सीओ संतोष कुमार सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और पीड़ित को तहसील से मौके पर ले गए। जहां दूसरे पक्ष को भी बुलाया गया।

एसडीएम ने कहा-उन्होंने देख लिया बैनामा

एसडीएम का कहना है कि राजेश के पिता राजबहादुर ने अपने कब्जे वाली जमीन बेच दी है। जो बैनामा किया गया है उसमें 18 फीट का रास्ता भी दर्ज है। दूसरा पक्ष यही रास्ता बना रहा है। जमीन विक्रेता राज बहादुर की तीन साल पहले मौत हो चुकी है। पीड़ित राजेश का कहना है कि उसकी डेढ़ बीघा जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। जबकि उसके पिता इस जमीन का बैनामा कर चुके हैं।

ये भी पढ़ें:39 करोड़ हड़पने के लिए बेटे ने मां-बाप की कराई हत्या, बीमा फ्रॉड का बड़ा खुलासा

पीड़ित बोला-उसकी जमीन पर हो रहा कब्जा

उधर, पीड़ित का आरोप है कि पहले 10 फीट रास्ते की बात हुई थी। लेकिन अब 18 फीट का रास्ता बनाया जा रहा है और उसकी डेढ़ बीघा जमीन कब्जाई जा रही है। इसकी शिकायत उसने कई बार की। लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई तो उसने पत्नी और बच्चों के साथ आत्महत्या करने की कोशिश की। उसे न्याय चाहिए। संसारपुर के दबंग अपने साथियों के साथ उसकी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं।

Mainpuri Mainpuri News Mainpuri Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |