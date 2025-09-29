जमीन पर कब्जा का आरोप लगाकर दलित युवक ने बीवी-बच्चों पर डाला पेट्रोल, जिंदा जलाने की कोशिश

मैनपुरी में दबंगों द्वारा जमीन पर कब्जा किए जाने का आरोप लगाकर तहसील पहुंचे दलित युवक ने पत्नी और दो बच्चों के ऊपर पेट्रोल डाल दिया। फिर आग लगाने की कोशिश की। हालांकि उसे ऐसा करते हुए लोगों ने देख लिया और तो उससे माचिस छीन ली गई।

यूपी के मैनपुरी से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां दबंगों द्वारा जमीन पर कब्जा किए जाने का आरोप लगाकर तहसील पहुंचे दलित युवक ने पत्नी और दो बच्चों के ऊपर पेट्रोल डाल दिया और आग लगाने की कोशिश की। हालांकि उसे ऐसा करते हुए लोगों ने देखा तो उससे माचिस छीन ली गई। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंच गई। खबर मिली तो एसडीएम और सीओ भी आ गए। एसडीएम पीड़ित को लेकर मौके पर पहुंचे और दोनों पक्षों से बात की।

मामला कोतवाली क्षेत्र के संसारपुर से जुड़ा है। यहां का रहने वाला राजेश जाटव सोमवार को अपनी पत्नी और दो छोटी बच्चियों को लेकर तहसील पहुंचा और उसने लोगों के सामने ही पत्नी और बच्चों के अलावा अपने ऊपर भी पेट्रोल डाल दिया। उसने माचिस से आग लगाने की कोशिश की तो लोग दौड़ पड़े और उससे माचिस छीन ली। जानकारी मिलते ही तहसील में भगदड़ मच गई। बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। सूचना पाकर एसडीएम अभिषेक कुमार, सीओ संतोष कुमार सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और पीड़ित को तहसील से मौके पर ले गए। जहां दूसरे पक्ष को भी बुलाया गया।

एसडीएम ने कहा-उन्होंने देख लिया बैनामा एसडीएम का कहना है कि राजेश के पिता राजबहादुर ने अपने कब्जे वाली जमीन बेच दी है। जो बैनामा किया गया है उसमें 18 फीट का रास्ता भी दर्ज है। दूसरा पक्ष यही रास्ता बना रहा है। जमीन विक्रेता राज बहादुर की तीन साल पहले मौत हो चुकी है। पीड़ित राजेश का कहना है कि उसकी डेढ़ बीघा जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। जबकि उसके पिता इस जमीन का बैनामा कर चुके हैं।