Accused undertrials of killing family members repenting in Jails reading Gita and Ramayana परिवार के तीन लोगों को मार कर जेल में रामायण और गीता पढ़ रहा है 'रावण', Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsAccused undertrials of killing family members repenting in Jails reading Gita and Ramayana

परिवार के तीन लोगों को मार कर जेल में रामायण और गीता पढ़ रहा है 'रावण'

गोरखपुर जेल में कई ऐसे कैदी हैं जिन पर परिवार के सदस्यों के खून का आरोप है। कुछ मानसिक रोगी भी हैं। ऐसे एक रोगी को जेल में कैदी ‘रावण’ बुलाने लगे हैं। उसने दादा, दादी और चचेरे दादा की हत्या की क्योंकि उनमें उसे रावण दिख रहा था।

Ritesh Verma हिन्दुस्तान, वरिष्ठ संवाददाता, गोरखपुरMon, 18 Aug 2025 06:36 PM
share Share
Follow Us on
परिवार के तीन लोगों को मार कर जेल में रामायण और गीता पढ़ रहा है 'रावण'

गोरखपुर में दादा-दादी समेत परिवार के तीन लोगों की हत्या के आरोपी रामदयाल मौर्य को हर किसी में ‘रावण’ दिखता था। इसलिए वह लोगों पर हमला करने लगा। जेल पहुंचा तो बंदी उसे ही ‘रावण’ कहकर बुलाने लगे। सनकी मिजाज होने की वजह से मानसिक बीमारी के डॉक्टर उसका इलाज कर रहे हैं। जेल से छूटने के लिए वह भगवान श्रीराम की पूजा कर रहा है। जेल अधीक्षक से उसने रामायण और गीता मांगी, ताकि उसे पढ़कर पाप का प्रायश्चित कर सके। जेल में ऐसे कई बंदी हैं, जिन्होंने सनक में अपराध तो कर डाला लेकिन अब पूजा-पाठ से प्रायश्चित कर रहे हैं।

झंगहा थाना क्षेत्र में मोतीराम अड्डा कोईरान टोला के 25 वर्षीय रामदयाल मौर्य ने इसी साल 28 फरवरी को दादा कुबेर मौर्य (72), दादी द्रौपदी देवी (70) और दादा के भाई साधु मौर्य (75) की फावड़े से हत्या कर दी थी। तीनों के मरने तक उनके शव के पास ही बैठा रहा। घर में बंधे भैंस के बच्चे को फावड़े से मारने का विरोध करने पर उसने तीनों की जान ली थी। मां को भी मारने के लिए दौड़ाया लेकिन पर भागकर बच गई।

पूछताछ में उसने बताया था कि ‘रावण’ वध में बाधक बने लोगों का उसने अंत किया है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भिजवाया तो वहां भी उसे हर कोई ‘रावण’ दिखने लगा। उसने कुछ लोगों पर हमला भी कर दिया। जेल के बंदी अब उसे ही ‘रावण’ कहकर बुलाते हैं। जेल में रहने के दौरान उसकी दिमागी हालत में सुधार हुआ तो उसे घर की याद आने लगी। जेल से छूटने के लिए उसने अब रामायण और गीता पढ़ना शुरू कर दिया है।

बांसगांव के हत्यारोपी सिरफिरे का भी बदला मिजाज

इसी तरह बांसगांव इलाके के भैंसारानी गांव में एक सिरफिरे ने नवंबर 2024 में डेढ़ साल के दिव्यांश की सिर कूंचकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने पड़ोस में रहने वाले रंजीत को गिरफ्तार कर जेल भिजवाया था। उसने पुलिस को बताया था कि दिव्यांश को हंसता देखकर उसने हत्या कर दी। रंजीत को कुछ दिन जेल अस्पताल में रखकर बैरक में भिजवा दिया गया। डॉक्टर हर महीने उसकी जांच करते हैं। उससे मिलने कोई नहीं आता है। वह डॉक्टरों और बंदियों से खुद की रिहाई के बारे में पूछता रहता है। खाली समय में गीता और रामायण पढ़ता है।

परिवार के चार सदस्यों की हत्या, अब जेल में कर रहा पूजा-पाठ

चिलुआताल के दहला गांव में 14 दिसंबर 2024 की देर रात दो भाइयों को परिवार समेत कमरे में बंद कर आरोपी बड़े भाई बेचन निषाद ने थिनर (तारपीन का तेल) डालकर आग लगा दी थी। उसमें बृजेश निषाद (32), पत्नी मधु (28), बच्ची रिद्धिमा (03), अरविंद निषाद (30) और उसकी पत्नी माला (25) झुलस गए थे। इलाज के दौरान बृजेश, मधु, अरविंद और माला की मौत हो गई। रिद्धिमा उपचार के बाद स्वस्थ हो गई। आरोपी बेचन निषाद और उसकी पत्नी सोनम देवी उर्फ शांति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। जेल में बंदियों ने कहा कि चार हत्याओं का आरोप है, इसलिए जमानत मुश्किल है। इसके बाद से बेचन पूजा-पाठ में जुटा है। केस का ट्रायल शुरू हो गया है। उसके पिता ही केस के मुख्य गवाह हैं।

पिता की हत्या का पछतावा, गीता पढ़ कर रहा पश्चाताप

पिपराइच के हरखापुर में 26 सितंबर 2024 की रात बेटे ने अपने पिता की ईंट से कूंचकर हत्या कर दी थी। पुलिस के मुताबिक आरोपी कन्हैया तिवारी वारदात की रात शराब पीकर घर लौटा था। पिता सत्यप्रकाश तिवारी (50) से कहासुनी के बाद उसने ईंट से सिर कूंच दिया। अस्पताल ले जाते समय उनकी मौत हो गई थी। मामा की तहरीर पर केस दर्ज कर कन्हैया को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। जेल सूत्रों के मुताबिक वह बार-बार जमानत के बारे में पूछता है। उसकी पैरवी कोई नहीं कर रहा है। जेल से छूटने के लिए वह दिन-रात गीता-रामायण पढ़ रहा है।

जेल अधीक्षक दिलीप कुमार पांडेय ने कहा कि जेल की लाइब्रेरी में बंदियों के पढ़ने के लिए ढेर सारी किताबें रखी गई हैं। रामायण और गीता पढ़ने वालों की संख्या ज्यादा है। उनकी मांग पर ये दोनों धार्मिक ग्रंथ मंगाकर बंदियों में वितरित भी किया गया है।

Gorakhpur Gorakhpur News Gorakhpur Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |