टॉयलेट का शीशा तोड़ अपना गला काटने लगा पॉक्सो एक्ट का आरोपी, थाने में हड़कंप
रविवार को आरोपी को कोर्ट भेजे जाने की तैयारी चल रही थी। इसी बीच उसने शौच जाने की बात कही। एक पुलिसकर्मी उसे शौचालय ले गया जहां उसने खिड़की का शीशे तोड़कर अपने ही गले पर प्रहार कर लिया। हालांकि घाव गंभीर नहीं था। पुलिसकर्मी ने उसे दबोच लिया और तुरंत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचाया।
UP News: यूपी के बस्ती जिले के लालगंज थाने के लॉकअप में बंद एक आरोपित ने रविवार को शौचालय (toilet) की खिड़की का शीशा तोड़कर अपना गला काटने की कोशिश की। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने उसे दबोच लिया और बनकटी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर पहुंचाया। इलाज बाद उसे फिर थाने पर लाया गया। थाना प्रभारी विनय कुमार पाठक ने बताया कि उसे न्यायालय में पेश किया गया जहां से वह जेल भेज दिया गया।
लालगंज थाना क्षेत्र स्थित भरवलिया निवासी आशिक अली के खिलाफ जनवरी 2025 में एक नाबालिग लड़की को अगवा करने तथा पॉक्सो सहित अन्य गम्भीर धाराओं में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। तकरीबन पांच महीने बाद वह जेल से जमानत पर रिहा हुआ था। जेल से छूटने के बाद से वह पीड़िता को पुन: परेशान करने लगा था। शनिवार को आशिक अली क्षेत्र की ही रहने वाली नाबालिग पीड़िता के घर पहुंच गया। पीड़िता के घरवालों ने उसे पकड़कर एक कमरे में बंद कर दिया। कमरे के दरवाजे पर बाहर से कुंडी लगा दी और डायल 112 पर फोन कर पुलिस को सूचना दी। थोड़ी ही देर में पुलिस मौके पर पहुंची और आशिक अली को पकड़कर थाने उठा ले आई।
शनिवार को न्यायालय के आदेश पर एक अभियोग पंजीकृत किया गया था। रविवार को न्यायालय भेजे जाने की तैयारी चल रही थी। इसी बीच उसने शौच जाने की बात कही। एक पुलिसकर्मी उसे शौचालय ले गया जहां उसने खिड़की का शीशे तोड़कर अपने ही गले पर प्रहार कर लिया। हालांकि घाव गंभीर नहीं था। पुलिसकर्मी ने उसे दबोच लिया और तुरंत बनकटी पीएचसी पहुंचाया। चिकित्सकों ने इलाज बाद उसे छुट्टी दे दी। थाना प्रभारी विनय कुमार पाठक ने बताया कि आशिक अली समेत अन्य के खिलाफ न्यायालय के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया गया है। उसके खिलाफ लिखा-पढ़ी पूरी कर न्यायालय भेज दिया गया है।
जेल से छूटने के बाद से पीड़िता को कर रहा था परेशान
पुलिस ने आरोपी आशिक अली के खिलाफ न्यायालय के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया है। शिकायतकर्ता महिला का आरोप है कि उनकी नाबालिग लड़की को गलत नीयत से बहला-फुसलाकर आरोपी अपने साथ भगा ले गया। प्रकरण में जनवरी 2025 में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मुकदमे में आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। चार-पांच माह पूर्व वह जमानत पर रिहा हो गया था। आरोप है कि जेल से रिहा होने के बाद वह उनकी बेटी के मोबाइल पर फोन कर उसे अपशब्द कहता और जान से मारने की धमकी देता था।
13 जून 2025 को आशिक अली उनकी बेटी को जबरदस्ती उठा ले जाने के नीयत उनके घर प चढ़ गया था। इसके बाद 27 जून 2025 को जब उनकी बेटी घर से बाहर गई थी, तब भी आरोपी आशिक अली और मोहम्मद असलम ने मिलकर उनकी बेटी को अपने साथ उठा ले गए। बेटी किसी तरह 13 जुलाई 2025 को अपनी जान बचाकर घर लौटी। इसके बाद 17 जुलाई की सुबह आशिक व उसके घर वाले उनके घर पर आ गए और बेटी को जबरन खींच कर बाइक से जाने लगे। विरोध करने पर मारपीट पर उतारू हो गए थे। लालगंज पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर आशिक अली, उसके पिता मोहम्मद असलम, मां और भाई के खिलाफ केस दर्ज किया है।
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें