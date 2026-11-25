मनचला 11 साल की मासूम बच्ची का पीछा करके उसे परेशान करता था। बच्ची ने परेशान होकर उसने अपनी मां से इसकी शिकायत कर दी। उसने मनचले को सबक सिखाने का फैसला किया। बुधवार को एक बार फिर मनचला बच्ची का पीछा कर रहा था। बच्ची की मां ने उसे पकड़ लिया। महिला ने पैर से चप्पल निकाल ली और उसकी खबर लेनी शुरू कर दी।

बुलंदशहर/ खुर्जा, हिटी। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में 11 साल की मासूम बच्ची का पीछा करके उसे परेशान करने के आरोपी मनचले को बच्ची की मां ने घेरा तो उसकी सिट्टी-पिट्टी गुम हो गई। आरोपी मनचला, हाथ में चप्पल लिए सामने खड़ी बच्ची की मां को देखकर आंटी, आंटी कहने लगा। महिला उससे बच्ची का पीछा करने का कारण पूछ रही थी, लड़का अपनी सफाई देने चाहता था लेकिन डर के मारे उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकल पा रहा। वह बस आंटी-आंटी कहे जा रहा था। उधर, बेटी के साथ आरोपी की हरकतों से भड़की मां ने चप्पल से पीटकर उसे सबक सिखाना शुरू कर दिया। आसपास मौजूद लोगों ने भी महिला का साथ दिया। उन्होंने पुलिस बुलाकर मनचले को गिरफ्तार कराने की भी बात कही। हालांकि अभी तक इस मामले में पुलिस से किसी ने औपचारिक शिकायत नहीं की है। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

घटना, बुलंदशहर के खुर्जा नगर क्षेत्र की है। मिली जानकारी के अनुसार आरोपी मनचला 11 साल की मासूम बच्ची का पीछा करके उसे परेशान करता था। बच्ची से उसे बुरी तरह डर गई थी। परेशान होकर उसने अपनी मां से इसकी शिकायत कर दी। बेटी की शिकायत सुन मां का गुस्सा चढ़ गया। उसने मनचले को सबक सिखाने का फैसला किया। बुधवार को एक बार फिर मनचला बच्ची का पीछा कर रहा था। इसी दौरान बच्ची की मां ने उसे पकड़ लिया। महिला ने मनचले को देखते ही पैर से चप्पल निकाल ली और उसकी खबर लेनी शुरू कर दी। उन्होंने मनचले को जमकर खरी-खोटी सुनाई और पूछा कि मासूम बच्ची के साथ ऐसी हरकत करते उसे शर्म नहीं आती?

महिला के गुस्से के सामने आरोपी बुरी तरह घबरा गया। उसकी सिट्टी-पिट्टी गुम हो गई। मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। उधर, यह नजारा देखकर आसपास कई लोग इक्ट्ठा हो गए। उन्होंने महिला को समर्थन देते हुए पुलिस बुलाने की बात कही। कुछ लोगों ने महिला से आरोपी को और पीटने की सलाह भी दी। महिला गुस्से में लगातार आरोपी को कोसती रही। इस दौरान उन्होंने उस पर कई चप्पल बरसाए। आरोपी चप्पल के वार से खुद को बचाने की कोशिश करता रहा। उसकी पिटाई के दौरान किसी ने पूरे घटनाक्रम का वीडियो बना लिया। थोड़ी देर बाद ही यह वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने लगा।