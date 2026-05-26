Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

11 साल पहले कागजों में मृत दिखाया आरोपी निकला जिंदा, अधिकारियों के उड़े होश; फंसे विवेचक

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share

यूपी में 11 साल पहले कागजों में मृत दिखाने के खेल में तत्कालीन विवेचक फंस गए हैं। जांच में आरोपित जिंदा मिल गया। इससे विजिलेंस के अधिकारियों के होश उड़ गए।

11 साल पहले कागजों में मृत दिखाया आरोपी निकला जिंदा, अधिकारियों के उड़े होश; फंसे विवेचक

UP News: यूपी के आगरा में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, धोखाधड़ी और आपराधिक षड्यंत्र के आरोपित को 11 साल पहले कागजों में मृत दिखाने के खेल में तत्कालीन विवेचक फंस गए हैं। विवेचक ने कागजों में एक आरोपित को मृत दर्शाकर 2015 में शासन को रिपोर्ट भेजी थी। शासन से संस्तुति नहीं मिली और जांच जारी रही। जांच में आरोपित जिंदा मिल गया। इससे विजिलेंस के अधिकारियों के होश उड़ गए। दो साल बाद विजिलेंस ने तत्कालीन विवेचक अभय सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।

फव्वारा बाजार कोतवाली क्षेत्र में नगर निगम की जमीन पर अतिक्रमण कर दुकान बनाने का मामला वर्ष 2006 में सामने आया था। इसकी शिकायत नगर निगम के अधिकारियों से की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। मामले की शिकायत शासन तक पहुंची तो इस पर विजिलेंस जांच बैठी। मामले की पुष्टि होने पर विजिलेंस के तत्कालीन निरीक्षक योगेंद्र सिंह मलिक ने थाना कोतवाली में 18 लोगों के खिलाफ 2006 में मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें नगर निगम, आगरा विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों के साथ नूरी दरवाजा निवासी देवेंद्र अग्रवाल को आरोपित बनाया गया था। मामले की जांच तत्कालीन विवेचक अभय सिंह को सौंपी गई। विवेचक ने जांच में अमीन की रिपोर्ट के आधार पर बिना कोई अहम साक्ष्य और किसी के बयान के आरोपित देवेंद्र अग्रवाल को कागजों में मृत दर्शा दिया। शासन को वर्ष 2015 में रिपेार्ट प्रेषित कर दी। हालांकि शासन से संस्तुति नहीं मिली। इसकी विवेचना जारी रही। दो साल पहले विजिलेंस को आरोपित के जीवित होने की जानकारी मिली। विवेचना रिपोर्ट में बताया गया कि आरोपी जिंदा है।

Voice of UP

166-ए के तहत बनाया गया आरोपित

विजिलेंस के निरीक्षक धर्मवीर सिंह ने तत्कालीन विवेचक अभय सिंह के खिलाफ धारा 166-ए के आरोप के तहत मुकदमा दर्ज कराया है। प्रथमदृष्टया जांच में तत्कालीन विवेचक की लापरवाही सामने आई है। इसी आधार पर उन्हें आरोपित बनाया गया है। उन पर यह भी आरोप है उनका यह कृत्य आपराधिक लापरवाही से परिलक्षित है।

नौ साल पहले हो चुके हैं रिटायर

तत्कालीन विवेचक/निरीक्षक अभय सिंह 28 फरवरी 2017 को विभाग से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। मुकदमे के बाद अब इनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। उधर, विजिलेंस के अधिकारियों के मुताबिक अभय सिंह ने अमीन के आधार पर कर्तव्य पालन में घोर लापरवाही की, मामले की विवेचना को लटकाया और अहम साक्ष्य संकलित नहीं किए।

ये भी पढ़ें:यूपी के गांवों में सुविधाओं का विस्तार हो, सभी योजनाओं में तेजी लाएं: केशव
ये भी पढ़ें:यूपी पुलिस को 4 साल बाद मिलने जा रहा स्थायी DGP, दिल्ली की बैठक में ये 3 नाम तय
ये भी पढ़ें:यूपी कल का मौसम: तेज तपिश से झुलस रहे जिलों में तूफानी हवा-बारिश का अलर्ट

एसपी विजिलेंस आलोक शर्मा ने बताया कि तत्कालीन विवेचक अभय सिंह ने विवेचना में लापरवाही की। वह वर्ष 2017 में सेवानिवृत्त हो चुके हैं। विवेचक द्वारा बरती लापरवाही के आधार पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। वहीं आरोपित देवेंद्र अग्रवाल के खिलाफ साक्ष्य संकलित कर आरोपपत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया गया है।

कृपया अपने अनुभव को रेट करें

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

और पढ़ें
Up News UP News Today Agra News
लेटेस्ट Hindi News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News , Pareet Yadav Death Live और UP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।