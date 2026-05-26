11 साल पहले कागजों में मृत दिखाया आरोपी निकला जिंदा, अधिकारियों के उड़े होश; फंसे विवेचक

यूपी में 11 साल पहले कागजों में मृत दिखाने के खेल में तत्कालीन विवेचक फंस गए हैं। जांच में आरोपित जिंदा मिल गया। इससे विजिलेंस के अधिकारियों के होश उड़ गए।

UP News: यूपी के आगरा में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, धोखाधड़ी और आपराधिक षड्यंत्र के आरोपित को 11 साल पहले कागजों में मृत दिखाने के खेल में तत्कालीन विवेचक फंस गए हैं। विवेचक ने कागजों में एक आरोपित को मृत दर्शाकर 2015 में शासन को रिपोर्ट भेजी थी। शासन से संस्तुति नहीं मिली और जांच जारी रही। जांच में आरोपित जिंदा मिल गया। इससे विजिलेंस के अधिकारियों के होश उड़ गए। दो साल बाद विजिलेंस ने तत्कालीन विवेचक अभय सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।

फव्वारा बाजार कोतवाली क्षेत्र में नगर निगम की जमीन पर अतिक्रमण कर दुकान बनाने का मामला वर्ष 2006 में सामने आया था। इसकी शिकायत नगर निगम के अधिकारियों से की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। मामले की शिकायत शासन तक पहुंची तो इस पर विजिलेंस जांच बैठी। मामले की पुष्टि होने पर विजिलेंस के तत्कालीन निरीक्षक योगेंद्र सिंह मलिक ने थाना कोतवाली में 18 लोगों के खिलाफ 2006 में मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें नगर निगम, आगरा विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों के साथ नूरी दरवाजा निवासी देवेंद्र अग्रवाल को आरोपित बनाया गया था। मामले की जांच तत्कालीन विवेचक अभय सिंह को सौंपी गई। विवेचक ने जांच में अमीन की रिपोर्ट के आधार पर बिना कोई अहम साक्ष्य और किसी के बयान के आरोपित देवेंद्र अग्रवाल को कागजों में मृत दर्शा दिया। शासन को वर्ष 2015 में रिपेार्ट प्रेषित कर दी। हालांकि शासन से संस्तुति नहीं मिली। इसकी विवेचना जारी रही। दो साल पहले विजिलेंस को आरोपित के जीवित होने की जानकारी मिली। विवेचना रिपोर्ट में बताया गया कि आरोपी जिंदा है।

166-ए के तहत बनाया गया आरोपित विजिलेंस के निरीक्षक धर्मवीर सिंह ने तत्कालीन विवेचक अभय सिंह के खिलाफ धारा 166-ए के आरोप के तहत मुकदमा दर्ज कराया है। प्रथमदृष्टया जांच में तत्कालीन विवेचक की लापरवाही सामने आई है। इसी आधार पर उन्हें आरोपित बनाया गया है। उन पर यह भी आरोप है उनका यह कृत्य आपराधिक लापरवाही से परिलक्षित है।

नौ साल पहले हो चुके हैं रिटायर तत्कालीन विवेचक/निरीक्षक अभय सिंह 28 फरवरी 2017 को विभाग से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। मुकदमे के बाद अब इनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। उधर, विजिलेंस के अधिकारियों के मुताबिक अभय सिंह ने अमीन के आधार पर कर्तव्य पालन में घोर लापरवाही की, मामले की विवेचना को लटकाया और अहम साक्ष्य संकलित नहीं किए।