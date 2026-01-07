Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsAccused of raping a 3 year old girl in Amroha arrested after police encounter
अमरोहा में रेप के आरोपी का हाफ एनकाउंटर, 3 साल की मासूम के साथ की थी दरिंदगी

यूपी पुलिस ने अमरोहा में साढ़े तीन साल की बच्ची से बलात्कार के आरोपित 48 वर्षीय व्यक्ति को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। आरोपित ने मंगलवार को बच्ची को बहला-फुसलाकर ले जाने के बाद उसके साथ दरिंदगी की थी।

Jan 07, 2026 02:18 pm ISTPawan Kumar Sharma भाषा, अमरोहा
यूपी के अमरोहा में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। दरअसल, सैद नगली कस्बे में एक युवक ने घर के बाहर खेल रही बच्ची को बहला फुसलाकर ले जाने के बाद दुष्कर्म किया। लहूलुहान हालत में आरोपी पीड़िता को मौके पर छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया। उधर, बुधवार तड़के आरोपी पुलिस ने हाफ एनकाउंटर के बाद युवक को गिरफ्तार कर लिया। आरोपीित के पैर में गोली लगी है।

जानकारी के मुताबिक मंगलवार शाम साढ़े तीन वर्षीया बच्ची घर के बाहर खेल रही थी। इस दौरान एक युवक आया और बच्ची को कुछ दूर स्थित सुनसान जगह पर ले गया और दुष्कर्म किया। आरोपी लहूलुहान हालत में बच्ची को मौके पर छोड़कर फरार हो गया। इधर से गुजर रहे लोगों ने बच्ची के रोने की आवाज सुनी तो पास जाकर देखा। मामले की जानकारी होते ही मोहल्ले में हड़कंप पहुंच गया। परिजनों ने पीड़िता को कस्बे के निजी अस्पताल में भर्ती कराया। खबर लगते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और मामले की छानबीन की। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद ने बताया कि परिजनों की तहरीर के आधार पर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज से आरोपी की शिनाख्त हुई। पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया गया है। उधर, बुधवार तड़के आरोपी की पुलिस से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में आरोपी के पैर में गोली लगी है। उसे हसनपुर के सीएचसी में भर्ती कराया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया जा रहा है। थानाध्यक्ष विकास कुमार ने मुठभेड़ में आरोपी के घायल होने की पुष्टि की है।

मासूम से हैवानियत करने वाले दरिंदे को सजा-ए-मौत

उधर, बांदा जिले के कालिंजर थाना क्षेत्र के एक गांव में छह साल की बच्ची से हैवानियत के मामले में मंगलवार को कोर्ट ने दरिंदे को सजा-ए-मौत सुनाई है। आरोप पत्र दाखिल होने के 56 वें दिन फैसला सुनाते हुए विशेष न्यायाधीश पॉक्सो प्रदीप कुमार मिश्रा की अदालत ने कहा कि दोषी अमित रैकवार को मृत्यु होने तक फांसी पर लटकाए रखा जाए। दोषी घटना के समय से ही जेल में निरुद्ध है।

