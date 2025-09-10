accused of objectionable post on cm yogi adityanath wrote a letter to dm and jail superintendent and made this appeal सीएम योगी पर आपत्तिजनक पोस्ट के आरोपी ने डीएम को लिखी चिट्ठी, की ये अपील, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
सीएम योगी पर आपत्तिजनक पोस्ट के आरोपी ने डीएम को लिखी चिट्ठी, की ये अपील

सीएम योगी पर अभद्र टिप्पणी में जेल गए भोलेन्द्र पाल ने राजनीतिक लोगों से मिलने से इनकार कर दिया है। डीएम को लिखे पत्र में भोलेन्द्र ने लिखा है कि कुछ त्रुटियों की वजह से वह जेल में है। वह किसी भी प्रकार के राजनीतिक प्रतिनिधिमंडल से मिलना नहीं चाहता है। 

Ajay Singh वरिष्ठ संवाददाता, गोरखपुर
Wed, 10 Sep 2025 09:40 AM
फेसबुक पर सीएम योगी, उनके ओएसडी और एक विधायक के प्रति आपत्तिजनक पोस्ट करने के मामले में जेल भेजे गए गुलरिहा के जमुनारा, महराजगंज निवासी और भट्ठा मालिक भोलेन्द्र पाल सिंह ने डीएम और जेल अधीक्षक को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि वह जेल में परिजनों के अलावा अन्य किसी से मुलाकात नहीं करना चाहता। पत्र में मिलने वालों की सूची में परिवार के 9 सदस्यों और सैंथवार मल्ल महासभा के अध्यक्ष गंगा सिंह का नाम है।

चर्चा है कि फेसबुक पोस्ट प्रकरण में भोलेन्द्र से समाजवादी पार्टी के कुछ नेता बुधवार को जेल में जाकर मिलना चाहते हैं। भोलेन्द्र पाल ने राजनीतिक लोगों से मिलने से इनकार कर दिया है। डीएम को लिखे पत्र में भोलेन्द्र ने लिखा है कि कुछ त्रुटियों की वजह से वह जेल में है। वह किसी भी प्रकार के राजनीतिक प्रतिनिधिमंडल से मिलना नहीं चाहता है। भोलेन्द्र ने यह भी लिखा है, ‘परम् पूज्य महाराज जी से मेरा बहुत पुराना संबंध है। हमको उन्हीं पर विश्वास है। मैं अपनी मदद कानूनी तौर पर चाहता हूं, राजनीतिक तौर पर नहीं।

भोलेंद्र ने इसके अलावा जिला जेल के अधीक्षक को एक पत्र लिखकर कहा है कि परिवार के सदस्यों के अलावा वह किसी भी अन्य व्यक्ति से मुलाकात नहीं करना चाहता है। इस पत्र में उसने अपने खिलाफ दर्ज मुकदमे की धाराओं का उल्लेख करने के साथ ही 10 उन लोगों की सूची भी दी है जिसे वह मुलाकात करना चाहता है। भोलेन्द्र ने लिखा है कि इस सूची के अलावा वह किसी भी राजनीतिक से या बाहरी लोगों से नहीं मिलना चाहता है।

प्रतिमा पर माल्यार्पण की अनुमति नहीं

बताया जाता है कि बुधवार को सपा का एक प्रतिनिधिमंडल पार्क रोड स्थित निजी भूमि में स्थापित केदारनाथ सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने की तैयारी में है। डीएम दीपक मीणा ने बताया है कि केदारनाथ सिंह की प्रतिमा प्राइवेट संपत्ति में है। इसलिए माल्यार्पण की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

