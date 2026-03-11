Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

साली से सपने में छेड़छाड़ के आरोप ने छीना प्रमोशन, 7 साल बाद बेकसूर साबित हुआ एयरफोर्स कर्मी

Mar 11, 2026 10:09 am ISTPawan Kumar Sharma प्रमुख संवाददाता, कानपुर
share

कानपुर में एयरफोर्स कर्मी के खिलाफ गलत तथ्यों पर ससुर ने तो रिपोर्ट दर्ज कराई ही पुलिस ने भी उसे गुंडा बताने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। सपने में जीजा के छेड़ने वाले केस को आधार बनाते हुए इंस्पेक्टर ने उसके गुंडा एक्ट पर मुहर लगा दी। हालांकि एडीएम सिटी की कोर्ट से एयरफोर्स कर्मी को राहत मिली।

साली से सपने में छेड़छाड़ के आरोप ने छीना प्रमोशन, 7 साल बाद बेकसूर साबित हुआ एयरफोर्स कर्मी

यूपी के कानपुर में एयरफोर्स कर्मी के खिलाफ गलत तथ्यों पर ससुर ने तो रिपोर्ट दर्ज कराई ही पुलिस ने भी उसे गुंडा बताने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। सपने में जीजा के छेड़ने वाले केस को आधार बनाते हुए नौबस्ता थाना इंस्पेक्टर आशीष कुमार शुक्ला ने उसके गुंडा एक्ट पर मुहर लगा दी। हालांकि एडीएम सिटी की कोर्ट से एयरफोर्स कर्मी को राहत मिली। इसके बाद भ्रूण हत्या का केस भी दर्ज कराया गया जिसमें आरोप सही न मिलने पर अंतिम रिपोर्ट लगाई गई। सात वर्षों में एयरफोर्स कर्मी का सुकून और प्रमोशन सपने में छेड़छाड़ की भेंट चढ़ गया।

बिठूर के रहने वाले एयरफोर्स कर्मी ने बताया कि साल 2015 में ही उन्हें नौकरी मिली गई थी। नौकरी के दौरान वह देश भर के कई हिस्सों में तैनात रहे। 10 फरवरी 2019 को शादी हुई जिसके बाद पहला केस नौबस्ता थाने में साली से छेड़छाड़ का दर्ज किया गया था। इस मामले में उन्हें 19 दिन जेल में रहना पड़ा। हालांकि कोर्ट ने सपने में छेड़छाड़ के आरोप को सही नहीं माना और एयरफोर्स कर्मी को बरी कर दिया। एयरफोर्स कर्मी ने बताया कि इसी दौरान 10 फरवरी 2020 को उनके खिलाफ नौबस्ता पुलिस ने गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की।

ये भी पढ़ें:जीजू ने छेड़ा कहकर मचाया शोर, कोर्ट में बोली साली- सपना था

पुलिस ने लिखा आरोपी अपराधों को करने का अभ्यस्थ अपराधी है। उसके विरुद्ध दुस्साहसिक आपराधिक कृत्यों से जनसामान्य भयभीत हैं। एयरफोर्स कर्मी ने बताया उस दौरान वह पुणे एयरफोर्स में तैनात थे। पुलिस की इस कार्रवाई से सामाजिक क्षति हुई जिससे उन्हें खांडेपुर का मकान औने पौने दाम पर बेचना पड़ा था। कार्रवाई को एयरफोर्स कर्मी ने एडीएम सिटी की कोर्ट में चुनौती दी। महज एक मुकदमे के आधार पर गुंडा एक्ट की कार्रवाई को तत्कालीन एडीएम सिटी अतुल कुमार की कोर्ट ने गलत पाया और खारिज कर दिया।

भ्रूण हत्या के केस में लगी अंतिम रिपोर्ट

एयरफोर्स कर्मी ने बताया पत्नी ने उनके खिलाफ बिधनू थाने में 27 अगस्त 2020 को अपने ही बच्चे की हत्या का आरोप लगा केस दर्ज कराया था। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप गलत पाते हुए अंतिम रिपोर्ट लगाकर मामला बंद कर दिया।

ये भी पढ़ें:दिल टूटने को अपराध नहीं मानता कानून, रेप केस में आया हाई कोर्ट का बड़ा फैसला

कारपोरल नहीं बन सका एयरफोर्स कर्मी

एयरफोर्स कर्मी ने बताया कि वर्ष 2015 में उनकी ज्वाइनिंग लीडिंग एयरक्राफ्ट मैन के पद पर हुई थी। वर्ष 2020 में उन्हें कारपोरल के पद पर प्रमोशन मिलना था लेकिन जेल जाने के कारण प्रमोशन रोक दिया गया। छह साल बाद कोर्ट से बेकसूर साबित होने के बाद अब उन्हें कारपोरल के पद पर प्रमोशन मिलेगा। वर्ष 2028 में सार्जेंट के पद पर प्रमोशन मिलना है। मुकदमे के कारण वह अपने साथ काम करने वाले साथियों से पद और प्रमोशन में कई साल पीछे रह गए।

ये भी पढ़ें:बदनामी के डर से मां-भाई बने कातिल, रेप पीड़िता को खेत में ले जाकर मार डाला
Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

और पढ़ें
Kanpur Kanpur News Kanpur Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |