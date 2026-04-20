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ऐक्शन में योगी की पुलिस; छात्रा को छेड़ने वाले आरोपी थाने में कान पकड़े और लगड़ाते दिखे, वीडियो वायरल

Apr 20, 2026 04:41 pm ISTsandeep लाइव हिन्दुस्तान, फतेहपुर
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फतेहपुर में स्कूल जा रहीं छात्रों को छेड़ने का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने दो मनचलों को हिरासत में लिया है। दोनों थाने में कान पकड़कर माफी मांगते और लंगड़ाते दिख रहे हैं। छेड़छाड़ का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैला था। जिसके बाद पुलिस ने ऐक्शन लिया।

ऐक्शन में योगी की पुलिस; छात्रा को छेड़ने वाले आरोपी थाने में कान पकड़े और लगड़ाते दिखे, वीडियो वायरल

फतेहपुर जिले के सदर कोतवाली के आईटीआई रोड में स्कूल जा रही छात्राओं से छेड़खानी करने वाले दो मनचलों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दोनों थाने में कान पकड़कर माफी मांगते और लगड़ाते दिख रहे हैं। जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एसपी फतेहपुर अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि सोशल सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में कोतवाली क्षेत्र के आईटीआई रोड के पास मोटरसाइकिल पर सवार दो लड़के स्कूल जा रही छात्राओं के साथ छेड़छाड़ करते नजर आ रहे हैं, जिनमें उनके हाथ पकड़ना भी शामिल है।

छेड़छाड़ के आरोपियों को पुलिस ने दबोचा

कोतवाली पुलिस स्टेशन ने तुरंत संज्ञान लेते हुए पीओसीएसओ अधिनियम और उससे संबंधित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। दोनों लड़कों को हिरासत में ले लिया गया है, मोटरसाइकिल को मोटर वाहन अधिनियम की धारा 207 के तहत जब्त कर लिया गया है और नियमों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

छेड़छाड़ का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था

वायरल वीडियो में बाइक सवार दो युवकों ने छींटाकशी और अभद्रता की। हाथ पकड़ कर एक छात्रा को घसीटने की कोशिश की। हालांकि हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।आईटीआई रोड पर सोमवार सुबह स्कूल जा रही छात्राओं से छेड़छाड़ की गई। वीडियो में दो युवक एक बाइक पर सवार होकर छात्राओं का इंतजार करते दिख रहे हैं। दो छात्राएं बगल से गुजरती हैं। वह उन पर छींटाकशी करते हैं। छात्राएं अनुसना कर आगे बढ़ जाती हैं। इसके बाद बाइक सवार पीछा करते हैं।

मनचलों ने छात्रा का हाथ पकड़ने की कोशिश की

छात्राओं के पास बाइक रोक कर बाइक चला युवक एक छात्रा का हाथ पकड़ कर खींचने का प्रयास करता है। इस पूरे घटनाक्रम का पीछे कार सवार लोगों ने वीडियो बना लिया। जो सोशल मीडिया में वायरल है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने स्वत संज्ञान लेते हुए आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट समेत कठोर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने दोनों युवकों को हिरासत में ले लिया है।

माफी मांगते और लंगड़ाते दिखे आरोपी

घटना में प्रयुक्त बाइक को मोटर व्हीकल एक्ट की धारा के तहत सीज कर दिया गया है। एसपी अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जा रही है। पकड़े गए दोनों आरोपियों का नाम कृष्णा और करण बताया जा रहा है। दोनों हाथ जोड़कर और कान पकड़े हुए लंगड़ाते हुए पुलिस स्टेशन में आते देखा गया, जहां वे माफी मांग रहे थे।

sandeep

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