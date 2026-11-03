3 साल की बच्ची से गैंगरेप के बाद हत्या, आरोपी का हाफ एनकाउंटर; जीजा के घर चला बुलडोजर
हमीरपुर में तीन साल की बच्ची से गैंगरेप कर हत्या करने वाले को पुलिस ने हाफ एनकांउटर के बाद गिरफ्तार कर लिया। वहीं, सोमवार को आरोपी के जीजा के घर पर पुलिस ने बुलडोजर चला दिया। रविवार देर रात आक्रोशित भीड़ का पुलिस से टकराव हो गया था।
हमीरपुर, संवाददाता। यूपी के हमीरपुर में तीन साल की बच्ची से गैंगरेप कर हत्या करने वाले को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ के दौरान उसके पैरों पर गोली लगी है। सोमवार सुबह आरोपी के जीजा के घर पर पुलिस ने बुलडोजर चला दिया। वहीं, रविवार देर रात आक्रोशित भीड़ का पुलिस से टकराव हो गया था, लोगों ने पुलिस के वाहनों में तोड़फोड़ कर दी। वहीं, इस घटना के बाद से कस्बे में तनाव व्याप्त है।
मुस्करा कस्बे में रहने वाली मासूम रविवार शाम को लापता हो गई थी। परिजन उसकी खोजबीन में लगे हुए थे तभी देर रात शाम बच्ची का शव गहरौली मार्ग स्थित बंबा के पास खेत में पड़ा मिला। घर से महज 800 मीटर की दूरी पर अरहर के खेत के बीचों-बीच युवक ने मासूम बच्ची को अपनी हैवानियत का शिकार बनाने के बाद मौत के घाट उतार दिया था। बच्ची की खोज करते हुए लोग जब मौके पर पहुंचे तो मंजर देखकर कांप गए। गले में उसी की पैजामी का फंदा कसा हुआ था। परिजनों ने हीरालाल को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं, रविवार देर रात शव उठाने को लेकर भीड़ पुलिस से भिड़ गई। सीओ राठ सहित कई वाहनों के शीशे तोड़ दिए। लोग आरोपी का एनकाउंटर करने की मांग कर रहे थे। देर रात एसपी मृगांक शेखर पाठक कई थानों की पुलिस और पीएसी लेकर पहुंचे।
आरोपी का हाफ एनकाउंटर
एएसपी एके वर्मा के मुताबिक रात में हीरालाल और उसके जीजा गोविंद के खिलाफ गैंगरेप और हत्या की धारा में मुकदमा दर्ज कर हीरालाल को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ के बाद साक्ष्य संकलन के लिए उसे घटनास्थल पर ले जाया गया था, जहां उसने तमंचे से फायर कर दिया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में उसके दोनों पैरों पर गोली लगी है। उसे जिला अस्पताल भेजा गया है। उधर, पुलिस की कार्यशैली से नाराज परिजनों और ग्रामीणों ने नोकझोंक के बीच बच्ची के शव को मोक्षधाम में दफना दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बच्ची के प्राइवेट पार्ट में चोटें मिलीं।
2 सालों से यहां रहता था आरोपी
जिस पड़ोस में बच्ची का घर है, उसी के सामने रहने वाले गोविंद अहिरवार का साला महोबा के रैपुरा खुर्द निवासी 35 वर्षीय हीरालाल दो सालों से यहां आकर रहने लगा था। मासूम बच्ची इस हैवान को मामा कहकर पुकारती थी। इसकी अभी शादी भी नहीं हुई थी। इसकी हरकतें संदिग्ध तो शुरू से थीं, लेकिन किसी ने ज्यादा गौर नहीं किया। अक्सर इसे मासूम बच्चों के ईद-गिर्द मंडराते हुए देखा जाता था। कल भी मासूम बच्ची खेलते-कूदते इस हैवान के चंगुल में फंस गई और इसने घर से महज 800 की दूरी पर ले जाकर बच्ची के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। बच्ची को जब घटना स्थल पर देखा गया तो परिजनों के होश उड़ गए। हीरालाल पड़ोसी जनपद महोबा के रैपुरा खुर्द गांव का निवासी था। अपनी जीजा के ट्रैक्टर मिस्त्री के काम में उसकी मदद करता था।
लेखक के बारे मेंPawan Kumar Sharma
पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।और पढ़ें