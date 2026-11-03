3 साल की बच्ची से गैंगरेप के बाद हत्या, आरोपी का हाफ एनकाउंटर; जीजा के घर चला बुलडोजर

हमीरपुर में तीन साल की बच्ची से गैंगरेप कर हत्या करने वाले को पुलिस ने हाफ एनकांउटर के बाद गिरफ्तार कर लिया। वहीं, सोमवार को आरोपी के जीजा के घर पर पुलिस ने बुलडोजर चला दिया। रविवार देर रात आक्रोशित भीड़ का पुलिस से टकराव हो गया था।

हमीरपुर, संवाददाता। यूपी के हमीरपुर में तीन साल की बच्ची से गैंगरेप कर हत्या करने वाले को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ के दौरान उसके पैरों पर गोली लगी है। सोमवार सुबह आरोपी के जीजा के घर पर पुलिस ने बुलडोजर चला दिया। वहीं, रविवार देर रात आक्रोशित भीड़ का पुलिस से टकराव हो गया था, लोगों ने पुलिस के वाहनों में तोड़फोड़ कर दी। वहीं, इस घटना के बाद से कस्बे में तनाव व्याप्त है।

मुस्करा कस्बे में रहने वाली मासूम रविवार शाम को लापता हो गई थी। परिजन उसकी खोजबीन में लगे हुए थे तभी देर रात शाम बच्ची का शव गहरौली मार्ग स्थित बंबा के पास खेत में पड़ा मिला। घर से महज 800 मीटर की दूरी पर अरहर के खेत के बीचों-बीच युवक ने मासूम बच्ची को अपनी हैवानियत का शिकार बनाने के बाद मौत के घाट उतार दिया था। बच्ची की खोज करते हुए लोग जब मौके पर पहुंचे तो मंजर देखकर कांप गए। गले में उसी की पैजामी का फंदा कसा हुआ था। परिजनों ने हीरालाल को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं, रविवार देर रात शव उठाने को लेकर भीड़ पुलिस से भिड़ गई। सीओ राठ सहित कई वाहनों के शीशे तोड़ दिए। लोग आरोपी का एनकाउंटर करने की मांग कर रहे थे। देर रात एसपी मृगांक शेखर पाठक कई थानों की पुलिस और पीएसी लेकर पहुंचे।

आरोपी का हाफ एनकाउंटर एएसपी एके वर्मा के मुताबिक रात में हीरालाल और उसके जीजा गोविंद के खिलाफ गैंगरेप और हत्या की धारा में मुकदमा दर्ज कर हीरालाल को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ के बाद साक्ष्य संकलन के लिए उसे घटनास्थल पर ले जाया गया था, जहां उसने तमंचे से फायर कर दिया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में उसके दोनों पैरों पर गोली लगी है। उसे जिला अस्पताल भेजा गया है। उधर, पुलिस की कार्यशैली से नाराज परिजनों और ग्रामीणों ने नोकझोंक के बीच बच्ची के शव को मोक्षधाम में दफना दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बच्ची के प्राइवेट पार्ट में चोटें मिलीं।