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छात्रा को बुर्का पहनाने व धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने की आरोपी को हाईकोर्ट से राहत, अग्रिम जमानत मिली

May 07, 2026 12:35 pm ISTDeep Pandey हिन्दुस्तान, प्रयागराज, विधि संवाददाता
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छात्रा को बुर्का पहनाने व धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने की आरोपी को हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। मामले में हाईकोर्ट ने आरोपी स्कूली छात्रा की अग्रिम जमानत अर्जी मंजूर कर ली है।

छात्रा को बुर्का पहनाने व धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने की आरोपी को हाईकोर्ट से राहत, अग्रिम जमानत मिली

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नाबालिग छात्रा का ब्रेनवॉश कर उसे बुर्का पहनने और इस्लाम धर्म अपनाने के लिए दबाव के मामले में आरोपी स्कूली छात्रा की अग्रिम जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। न्यायमूर्ति अवनीश सक्सेना ने मालिश्का उर्फ मालिश्का फातमा को राहत देते हुए कहा कि पीड़िता के बयान के अतिरिक्त रिकॉर्ड पर ऐसा कोई अन्य ठोस साक्ष्य नहीं है, जिससे आरोपी की संलिप्तता प्रथम दृष्टया स्थापित हो सके।

आरोपी के खिलाफ उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 और 5(1) के तहत मुरादाबाद के बिलारी थाने में एफआईआर दर्ज है। पीड़िता के भाई की ओर से दर्ज एफआईआर में आरोप है कि याची ने उसकी नाबालिग बहन का धर्म परिवर्तन कराने के उद्देश्य से उसका ब्रेनवॉश किया। यह भी कहा गया कि 20 दिसंबर 2025 को उसे जबरन बुर्का दिया गया और लगातार धर्म बदलने का दबाव बनाया गया।

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सरकार की ओर से अग्रिम जमानत का विरोध करते हुए कहा गया कि पीड़िता के बयान से स्पष्ट है कि उस पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डाला जा रहा था। एफआईआर दर्ज करने में देरी के संबंध में दलील दी गई कि पीड़िता आरोपी के प्रभाव में थी इसलिए जानकारी मिलने में समय लगा। याची की ओर से कहा गया कि वह पीड़िता से पहले से उसी विद्यालय में पढ़ रही थी और उसके खिलाफ किसी अन्य छात्रा पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डालने की कोई शिकायत नहीं है। यह भी बताया गया कि मामले के मुख्य आरोप सह अभियुक्त अलीना पर हैं, जिसे हाईकोर्ट की एक पीठ पहले ही अग्रिम जमानत दे चुकी है।

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कोर्ट ने कहा कि अग्रिम जमानत पर विचार करते समय आरोपों की गंभीरता, गिरफ्तारी की आशंका, आरोपी का आपराधिक इतिहास, झूठे फंसाए जाने की संभावना, हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता, जांच में सहयोग तथा फरार होने के जोखिम जैसे पहलुओं का मूल्यांकन किया जाता है। आरोपी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और पीड़िता के बयान के अलावा उसके खिलाफ अन्य स्वतंत्र साक्ष्य उपलब्ध नहीं हैं। साथ ही आरोपी के फरार होने की संभावना कम है और उसने जांच और ट्रायल में सहयोग का आश्वासन दिया है। इन परिस्थितियों को देखते हुए कोर्ट ने याची की अग्रिम जमानत मंजूर कर ली।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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