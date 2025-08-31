लड़की पर एसिड अटैक का आरोपी जेल में फंदे पर लटक गया, तमाशा देखते रहे बंदी; 2 कर्मचारी सस्पेंड

27 वर्षीय कैदी अंकित को दो फरवरी को मेरठ जेल से बरेली के बिथरी स्थित केंद्रीय कारागार में ट्रांसफर किया गया था। एक युवती पर एसिड अटैक के मामले में 6 साथियों समेत अंकित को उम्रकैद की सजा हुई थी। उसे हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा गया था, जिसमें 2 अन्य बंदी विकास उर्फ विक्की और बाबू उर्फ तौकीर भी बंद थे।

युवती पर एसिड अटैक के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे कैदी ने केंद्रीय कारागार-दो की हाई सिक्योरिटी बैरक में फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। इस दौरान उसके साथ बंद अन्य बंदी तमाशा देखते रहे। डीआईजी जेल ने दो जेलकर्मियों को निलंबित कर दिया है और एक के खिलाफ विभागीय जांच के निर्देश दिए हैं। मेरठ में थाना परतापुर के गंगोल निवासी 27 वर्षीय कैदी अंकित को दो फरवरी को मेरठ जेल से बिथरी स्थित केंद्रीय कारागार में ट्रांसफर किया गया था। एक युवती पर एसिड अटैक के मामले में छह साथियों समेत अंकित को उम्रकैद की सजा हुई थी। यहां उसे हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा गया था, जिसमें दो अन्य बंदी विकास उर्फ विक्की और बाबू उर्फ तौकीर भी बंद थे।

शुक्रवार रात 01:55 बजे अंकित ने बैरक के दरवाजे में गमछा बांधकर आत्महत्या का प्रयास किया। सूचना पर जेल वार्डर प्रवीन चौधरी और हेड जेलवार्डर राजेन्द्र सिंह ने वहां पहुंच उसे समझाया और चले गए। इसके कुछ देर बाद ही उसने खुदकुशी कर ली। जेलर आनंद सिंह और डिप्टी जेलर अंजुली वर्मा ने जांच कर वरिष्ठ अधीक्षक विपिन मिश्र को सूचना दी। शनिवार को डीआईजी जेल कुंतल किशोर और एएसपी शिवम आशुतोष सिंह भी जांच को पहुंचे।

फंदे पर लटक गया अंकित तमाशा देखते रहे साथी बंदी अंकित के साथ बैरक में मौजूद साथी बंदियों ने मानवता को शर्मसार कर दिया। अंकित ने उनके सामने ही खुदकुशी कर ली और वे तमाशबीन बने रहे। इतना ही नहीं उन्होंने अंकित की मौत के बाद उसकी जेब और सामान की भी तलाशी ली। यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई।

कैदी अंकित के खुदकुशी करने के बाद जेल प्रशासन ने उसके परिवार वालों की मौजूदगी में सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चेक की। इसमें सामने आया कि अंकित ने पहली बार खुदकुशी की कोशिश की तो उसे बचा लिया गया। इस घटनाक्रम से वहां शोरशराबा हुआ तो बैरक में मौजूद दो अन्य बंदी विकास उर्फ विक्की और बाबू उर्फ तौकीर भी जाग गए। इसके बाद वे दोनों जागते रहे और उनके सामने ही अंकित ने फंदा बांधकर खुदकुशी कर ली। दोनों ने ही उसे रोकने की कोशिश नहीं की। इतना ही नहीं अंकित की मौत होने के बाद दोनों ने उसके सामान और जेब की भी तलाशी ली। यह घटना देखकर जेल प्रशासन के अफसर भी शर्मसार हो गए। अधिकारियों ने दोनों बंदियों से इसको लेकर नाराजगी भी जताई कि उनकी वजह से एक व्यक्ति की जान चली गई। जेल प्रशासन का कहना है कि मुख्यालय को रिपोर्ट भेजकर इन दोनों बंदियों को दूसरे जेल में ट्रांसफर कराया जाएगा।

एक साथी की मेरठ जेल में हो चुकी हत्या वर्ष 2018 के मेरठ के इस चर्चित तेजाब कांड में छह आरोपियों को जनवरी-2021 में आजीवन कारावास की सजा और तीन लाख जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। 2021 से सभी आरोपी जेल में थे। इसी बीच हाईकोर्ट से कुछ आरोपियों की जमानत हो गई थी।

यह था मामला मेरठ में परतापुर थाना क्षेत्र की महिला एक स्थानीय स्कूल में शिक्षिका थी। स्कूल का मालिक और प्रिंसिपल अजब सिंह महिला शिक्षिका के साथ छेड़छाड़ करता था, जिससे परेशान होकर शिक्षिका ने नौकरी छोड़ दी थी और शॉप्रिक्स मॉल में एक कंपनी में काम करना शुरू कर दिया था। शॉप्रिक्स मॉल से घर जाते समय हवाई पट्टी के पास 22 नवंबर 2018 को अजब सिंह ने अपने साथियों रिंकू, अंकित, रोहित, रवि के साथ मिलकर तेजाब फेंक दिया था, जिससे महिला का चेहरा पूरी तरह झुलस गया था। जिस दुकान से तेजाब खरीदा गया था तो उस दुकानदार श्रवण कुमार को भी पुलिस ने बाद में गिरफ्तार कर लिया था।