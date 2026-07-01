जेल में आपस में ही भिड़े राम मंदिर चंदा चोरी के आरोपी, अब खोलने लगे एक दूसरे के राज

अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा चोरी में पकड़े गए आरोपी कभी संगठित रूप से काम करते हुए भगवान को भी धोखा दे रहे थे। अब गिरफ्तारी के बाद आपस में ही भिड़ रहे हैं। जेल के अंदर भी आरोपियों में भिड़ंत हो गई है।

अयोध्या के राम मंदिर में किसी गिरोह की तरह चढ़ावा चोरी को अंजाम देने वाले आरोपी गिरफ्तारी के बाद एक दूसरे के ही दुश्मन बन गए हैं। कभी एक दूसरे के इशारों को समझने वाले इन आरोपियों के रिश्ते अब जेल जाने के बाद बिगड़ गए हैं। हालत यह हो गई है कि जेल की सलाखों के पीछे यह आपस में ही भिड़ गए हैं। पिछले दो दिनों से आरोपियों के बीच लगातार विवाद हो रहा है। दो आरोपियों के बीच मारपीट होने की बात भी कही जा रही है। इसका नतीजा है कि अब एक-दूसरे का राज खोलने लगे हैं। कोर्ट की इजाजत पर जेल में पूछताछ के लिए पहुंची पुलिस को ऐसे ही कई राज पता चले हैं। हालांकि इस पर जेल प्रशासन कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है।

जेल में बंद सभी आरोपियों को इस बात की चिंता सता रही है कि इतने बेहतर तरीके से की गई चढ़ावा चोरी की प्लानिंग में सेंध कैसे लग गयी। आरोपी जिस काम को इतने लम्बे समय से योजनाबद्ध तरीके से करते आ रहे थे, उसकी बात सामने कैसे आई। कोई किसी के मनबढ़ रवैये को जिम्मेदार ठहरा रहा है तो कोई किसी के बातूनी व्यवहार को। इसी को लेकर इनके आपस में सम्बंध खराब हो गए हैं।

आरोपियों की इसके पीछे कोई चाल तो नहीं बेहद शातिर तरीके से राम मंदिर का दान चोरी करने वाले आरोपी अब जिस तरह का व्यवहार कर रहे हैं उसे उनकी चाल भी माना जा रहा है। आरोपी एक दूसरे के बीच सम्बंध न होने की बात सामने भी लाना चाहते है। अगर किसी से उनकी बात होती है, तो वह एक दूसरे की बुराई करते है। इसके साथ में आपस में विवाद भी करते रहते है। पिछले दो दिनों से आरोपियों के बीच गाली-गलौज व विवाद होने की बात सामने आ रही है। इसमें दो आरोपियों के बीच मारपीट की बात भी कही जा रही है।

जेल पहुंची पुलिस की पूछताछ में उगले कई राज वहीं जेल के अंदर चढ़ावा चोरी मामले के आरोपियों में पहली पूछताछ अविनाश शुक्ला की हुई है क्योंकि इसके पास से सर्वाधिक 20 लाख 40 रुपया पुलिस ने बरामद किया था। पूछताछ के दौरान आरोपी ने पुलिस को कई राज उगले हैं। पुलिस ने एक घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की है। सुबूत के तौर पूरे पूछताछ की वीडियो रिकॉर्डिंग भी कराई गई है।

अयोध्या के कौशलपुरी कालोनी में किराए का कमरा लेकर रहने वाला अविनाश शुक्ला देखते- देखते लखपति हो गया है। सबसे अधिक रकम इसी के पास से मिली थी इसीलिए पुलिस ने सबसे पहले जेल जाकर अविनाश शुक्ला से पूछताछ शुरू की। मामले के विवेचक और सीओ आशुतोष तिवारी ने पूछताछ के लिए अनुमति भी कोर्ट से ली थी। पूछताछ से पहले पुलिस टीम अविनाश के प्रतापगढ़ स्थित पैतृक गांव भी गयी थी।