बच्ची से रेप के कुछ ही घंटे बाद आरोपित ने लगाई फांसी, धार्मिक स्थल के पास मिला शव
हमीरपुर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां 10 साल की बच्ची से रेप के आरोपी ने वारदात के कुछ ही घंटे बाद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।आरोपी का शव एक धार्मिक स्थल पर मिला।
यूपी के हमीरपुर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जहां 10 साल की बच्ची के साथ रेप करने वाले आरोपी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घर से कुछ दूर खेतो में एक धार्मिक स्थल के पास उसका शव मिला। बच्ची के परिजनों ने थाने में तहरीर दी थी। उधर, शव मिलने के बाद पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। साथ ही फॉरेसिंक टीम घटना स्थल से साक्ष्य एकत्रित किए।
ये घटना बिवांर थाना क्षेत्र के एक गांव का है। जहां पीड़िता के पड़ोसी के घर भैंस के बच्चा देने पर तेली भोज का कार्यक्रम था। जिसमें महिला अपनी 10 साल की बच्ची के साथ गई थी। उसी कार्यक्रम में अन्य पड़ोसी सतीश उर्फ आलोक प्रजापति भी आया था। शाम साढ़े सात बजे आलोक ने बच्ची को बहाने से अपने घर मां को दूध देने भेजा था। बच्ची की मां अपने घर चली गई थी। काफी देर तक जब बच्ची नहीं आई तो उसकी तलाश की गई। फिर रात में ही पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस और परिजन बच्ची की तलाश में जुट गए। देर रात बच्ची गांव से 2 किमी दूर शिवजगत बाबा बम्बा पुलिया के पास रोते हुए मिली।
पूछे जाने पर पीड़िता ने रोते हुए मां से बताया कि आलोक चाचा ने जानवरों वाले बाड़े में ले जाकर उसे नंगा किया और गलत काम किया। चीखने-चिल्लाने पर मुंह दबाकर शिवजगत बाबा स्थान तक ले गए और वही छोड़कर फरार हो गए। यह बात सुन परिजन पुलिस के साथ आरोपी की तलाश में जुट गए। वहीं, रविवार की सुबह आलोक का शव गांव से 2 किमी दूर शिवजगत बाबा स्थान पर पेड़ से लटका मिला। आरोपी ने इस धार्मिक स्थल पर चढ़ने वाली हरे रंग की चादर की पट्टियां जोड़कर फांसी लगाई थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर विधिक कार्रवाई में जुट गई।