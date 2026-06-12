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दबिश देने गई पुलिस की गिरफ्त से आरोपी को छुड़ाया, हाथापाई की; मुरादाबाद में बवाल

sandeep हिन्दुस्तान, वरिष्ठ संवाददाता, मुरादाबाद
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मुरादाबाद के मूंढापांडे में 1.01 करोड़ रुपये की साइबर ठगी के आरोपी राशिद अली को पकड़ने पहुंची गाजियाबाद साइबर क्राइम टीम का विरोध हुआ। आरोप है कि परिजनों ने धक्कामुक्की कर राशिद को पुलिस गिरफ्त से छुड़ा दिया। मामले में 3 नामजद समेत 18 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है।

दबिश देने गई पुलिस की गिरफ्त से आरोपी को छुड़ाया, हाथापाई की; मुरादाबाद में बवाल

मुरादाबाद के मूंढापांडे थाना क्षेत्र में साइबर ठगी के आरोपी राशिद अली के घर दबिश देनी पहुंची गाजियाबाद साइबर क्राइम थाने की टीम को बुधवार को विरोध का सामना करना पड़ा। आरोप है कि राशिद अली के घर वालों ने पुलिस गिरफ्त से आरोपी राशिद को छुड़ाकर भगा दिया। पुलिस टीम के साथ भी आरोपी के घर वालों ने हाथापाई और धक्कामुक्की कर बंधक बनाने की कोशिश की। मामले में साइबर क्राइम थाने के दरोगा की तहरीर पर पुलिस ने तीन नामजद समेत 18 आरोपियों पर केस दर्ज किया है। गाजियाबाद साइबर क्राइम थाने के एसआई रिंकू सिंह ने मूंढापांडे पुलिस को तहरीर देकर बताया कि साइबर क्राइम थाने में दर्ज 1.01 करोड़ की साइबर ठगी के एक मुकदमे में वो सहविवेचक है। विवेचना के दौरान पता चला कि इस ठगी गई रकम में से 43 लाख 29 हजार रुपये मेसर्स एमएफ मोटर्स के प्रोपराइटर राशिद अली के खाते में गए हैं। राशिद मूंढापांडे के सरकारी अस्पताल के सामने का रहने वाला है।

दबिश देने गए पुलिसकर्मियों से भिड़े घरवाले

एसआई ने बताया कि गुरुवार को वह और एसआई जितेन्द्र सिंह, हेड कांस्टेबल पंकज कुमार व सिपाही विपिन कुमार के साथ आरोपी की तलाश में मुरादाबाद पहुंचे। मूंढापांडे थाने में सूचना देकर वहां से एसआई ध्यानपाल सिंह की टीम को लेकर सभी आरोपी राशिद अली के घर पहुंचे। राशिद अली अपने घर के बाहर ही मिल गया, लेकिन पुलिस ने जब उसे पकड़ने का प्रयास किया तो शोर मचाते हुए भागने लगा। पुलिस टीम उसे पकड़ने दौड़ी तो आरोपी राशिद के भाई शम्मू व नन्हे, राशिद की पत्नी के साथ 7-8 महिला और 5-6 अज्ञात पुरुष बीच में आए और पुलिस टीम को रोक दिया। आरोपी राशिद की गिरफ्तारी का विरोध करते हुए पुलिस टीम से अभद्रता करनी शुरू कर दी।

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2025 को गाजियाबाद में दर्ज कराया था केस

गाजियाबाद साइबर थाने की टीम जिस राशिद अली की तलाश में मूंढापांडे में दबिश देने पहुंची थी वह 1.01 करोड़ की ठगी से जुड़ा है। एसआई रिंकू सिंह ने बताया कि सितंबर 2025 को गाजियाबाद के इंदिरापुरम आम्रपाली विजेल न्यायखंड निवासी वेदपाल ने केस दर्ज करया था, जिसमें बताया था कि शेयर ट्रेडिंग में मुनाफा दिलाने का लालच देकर उनसे 1 करोड़ 1 लाख 29 हजार रुपये की धोखाधड़ी की गई है। विवेचना के दौरान राशिद अली का नाम सामने आया। आरोपी राशिद अली विवेचना में सहयोग करने की बजाय कोर्ट से अग्रिम जमानत अर्जी लगा दिया, जो खारित हो गई। जिसके बाद टीम आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए पहुंची थी।

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पुलिस ने शुरू की आरोपियों की तलाश

आरोपियों ने पुलिस कर्मियों से हाथापाई और धक्कामुक्की करते हुए जबरन घर के अंदर ले गए। वहां पुलिसकर्मियों पर प्रताड़ित करने का झूठा आरोप लगाते हुए राशिद अली को वहां से भगा दिया। एसआई ने तहरीर में बताया कि आरोपियों ने सरकारी कार्य में बाधा डालने के साथ ही पुलिसकर्मियों से अभद्रता और हाथापाई कर आरोपी को भगा दिया। एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि मामले में एसआई रिंकू सिंह की तहरीर पर आरोपी राशिद, उसके भाई शम्मू व नन्हे, राशिद की पत्नी के साथ 7-8 अज्ञात महिलाएं और 5-6 अज्ञात पुरुष आरोपियों के खिलाफ मूंढापांडे थाने में केस दर्ज किया है। आरोपियों की तलाश की जा रही है।

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