यमुना एक्सप्रेसवे पर कांस्टेबल की पिस्टल छीन भागा आरोपी, एनकाउंटर में लगी गोली

दिल्ली पुलिस की टीम एक अभियुक्त वसीम अकरम को पश्चिम बंगाल से ट्रांजिट रिमांड पर दिल्ली ले जा रही थी। इसी दौरान उसने हेड कांस्टेबल की सर्विस पिस्टल छीनकर फायर कर दिया। एक दरोगा घायल हो गया। पुलिस की जवाबी फायरिंग में वसीम के पैर में गोली लगी और उसे दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया।

Police Encounter: पश्चिम बंगाल से ट्रांजिट रिमांड पर लाए जा रहे बदमाश ने यमुना एक्सप्रेस वे पर मंगलवार की देर रात मथुरा के नौहझील क्षेत्र में दिल्ली पुलिस की हिरासत से भागने की कोशिश की। उसने हेड कांस्टेबल की सर्विस पिस्टल छीनकर फायर कर दिया। इसमें एक दरोगा घायल हो गया। पुलिस की जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लगी और उसे दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। घायल दरोगा और बदमाश दोनों का इलाज चल रहा है।

दिल्ली पुलिस के स्पेशल स्टाफ नार्थ वेस्ट की टीम एक अभियुक्त वसीम अकरम उर्फ लंबो पुत्र मो. इजहार निवासी जहांगीरपुरी दिल्ली को पश्चिम बंगाल से ट्रांजिट रिमांड पर दिल्ली ले जा रही थी। मंगलवार-बुधवार की रात करीब 12:15 बजे यमुना एक्सप्रेस वे पर नौहझील थाना क्षेत्र में माइल स्टोन 63/64 पर वसीम उर्फ अकरम ने टॉयलेट जाने की इच्छा जताई। दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर ने उसे उतारा और टॉयलेट कराने ले जा रहे थे।

तभी वसीम अकरम उर्फ लंबू ने हेड कांस्टेबल हरीश की सर्विस पिस्टल छीन ली और पुलिस पर फायर कर दिया। इसमें दरोगा अजय कुमार घायल हो गए। भाग रहे बदमाश पर दिल्ली पुलिस की टीम ने जवाबी फायरिंग की। इसमें पैर में गोली लगने से बदमाश वसीम घायल हो गया। उसे दिल्ली पुलिस ने पुनः गिरफ्तार कर लिया। सब इंसपेक्टर अजय कुमार और अभियुक्त वसीम अकरम को सीएचसी नौहझील ले जाया गया। वहां से दोनों को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है।