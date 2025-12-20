सिर्फ फेफड़े ही नहीं, दिमाग के रोगों के लिए भी जिम्मेदार है प्रदूषण; बीएचयू की रिसर्च में हुआ खुलासा

संक्षेप: हाल ही के दिनों में चिड़चिड़ाहट, सकारात्मकता की कमी या नींद में गड़बड़ी महसूस हो रही है तो ये वायु प्रदूषण के कारण हो सकता है। बीएचयू के मनोविज्ञान और पर्यावरण अध्ययन संस्थान के एक साझा शोध में यह तथ्य सामने आया है कि प्रदूषण सिर्फ सांस नहीं, बल्कि दिमागी बीमारियों की भी वजह है।

क्या हाल में ज्यादा एक्यूआई वाले दिनों में आपको चिड़चिड़ाहट, सकारात्मकता की कमी या नींद में गड़बड़ी महसूस हुई है। अगर हां तो जान लीजिए कि ऐसा वायु प्रदूषण के कारण है। बीएचयू के मनोविज्ञान और पर्यावरण अध्ययन संस्थान के एक साझा शोध में यह तथ्य सामने आया है कि प्रदूषण सिर्फ सांस नहीं, बल्कि दिमागी बीमारियों की भी वजह है। ज्यादा प्रदूषण न्यूरोसिस, बाइपोलर डिसऑर्डर और सिजोफ्रेनिया जैसे रोगों का भी कारक बन सकता है।

इस शोध पर बीएचयू से शोधार्थी डॉ. आशुतोष पांडेय को पीएचडी अवार्ड की गई है। डॉ. आशुतोष ने बताया कि अध्ययन के लिए लगभग सात शहरों को चुना गया, जिनमें ज्यादा प्रदूषण वाले शहरों नई दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, बनारस और कानपुर के साथ कम प्रदूषण वाले मध्य प्रदेश के सागर और जबलपुर जिले शामिल थे। अध्ययन को तीन भागों में बांटा गया। जिसमें 24 घंटे, एक सप्ताह और 15 दिनों में एक व्यक्ति पर होने वाले प्रदूषण के असर को देखा गया। सब्जेक्ट के तौर एक हजार से ज्यादा लोगों को संपर्क में रखा गया। हालांकि मुख्य अध्ययन में 320 ही शामिल किए गए।

साल के अलग-अलग समय इन लोगों पर अध्ययन के दौरान यह पाया गया कि प्रदूषण सिर्फ सांस लेने में तकलीफ, गले के जलन, आंखों में जलन से लेकर अस्थमा, सीओपीडी, हृदय रोग और कैंसर जैसी बीमारियों ही नहीं चिंता, तनाव, अवसाद से लेकर न्यूरोसिस, बाईपोलर डिसऑर्डर और सीजोफ्रेनिया जैसे गंभीर रोगों का भी कारक बन रहा है। शोधकर्ता डॉ. आशुतोष ने बताया कि यह तथ्य चौंकाने वाला है कि वायु प्रदूषण न सिर्फ हमारे मानसिक स्वास्थ्य, बल्कि हमारी खुशहाली को भी खराब कर रहा है। अध्ययन में कुछ और चौंका देने वाले परिणाम मिले, जिनमें भावना, संवेग तंत्र प्रभावित होना और नींद की गुणवत्ता खराब होना भी है।