सिर्फ फेफड़े ही नहीं, दिमाग के रोगों के लिए भी जिम्मेदार है प्रदूषण; बीएचयू की रिसर्च में हुआ खुलासा

संक्षेप:

 हाल ही के दिनों में चिड़चिड़ाहट, सकारात्मकता की कमी या नींद में गड़बड़ी महसूस हो रही है तो ये वायु प्रदूषण के कारण हो सकता है। बीएचयू के मनोविज्ञान और पर्यावरण अध्ययन संस्थान के एक साझा शोध में यह तथ्य सामने आया है कि प्रदूषण सिर्फ सांस नहीं, बल्कि दिमागी बीमारियों की भी वजह है। 

Dec 20, 2025 11:44 am ISTPawan Kumar Sharma वरिष्ठ संवाददाता, वाराणसी
क्या हाल में ज्यादा एक्यूआई वाले दिनों में आपको चिड़चिड़ाहट, सकारात्मकता की कमी या नींद में गड़बड़ी महसूस हुई है। अगर हां तो जान लीजिए कि ऐसा वायु प्रदूषण के कारण है। बीएचयू के मनोविज्ञान और पर्यावरण अध्ययन संस्थान के एक साझा शोध में यह तथ्य सामने आया है कि प्रदूषण सिर्फ सांस नहीं, बल्कि दिमागी बीमारियों की भी वजह है। ज्यादा प्रदूषण न्यूरोसिस, बाइपोलर डिसऑर्डर और सिजोफ्रेनिया जैसे रोगों का भी कारक बन सकता है।

इस शोध पर बीएचयू से शोधार्थी डॉ. आशुतोष पांडेय को पीएचडी अवार्ड की गई है। डॉ. आशुतोष ने बताया कि अध्ययन के लिए लगभग सात शहरों को चुना गया, जिनमें ज्यादा प्रदूषण वाले शहरों नई दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, बनारस और कानपुर के साथ कम प्रदूषण वाले मध्य प्रदेश के सागर और जबलपुर जिले शामिल थे। अध्ययन को तीन भागों में बांटा गया। जिसमें 24 घंटे, एक सप्ताह और 15 दिनों में एक व्यक्ति पर होने वाले प्रदूषण के असर को देखा गया। सब्जेक्ट के तौर एक हजार से ज्यादा लोगों को संपर्क में रखा गया। हालांकि मुख्य अध्ययन में 320 ही शामिल किए गए।

साल के अलग-अलग समय इन लोगों पर अध्ययन के दौरान यह पाया गया कि प्रदूषण सिर्फ सांस लेने में तकलीफ, गले के जलन, आंखों में जलन से लेकर अस्थमा, सीओपीडी, हृदय रोग और कैंसर जैसी बीमारियों ही नहीं चिंता, तनाव, अवसाद से लेकर न्यूरोसिस, बाईपोलर डिसऑर्डर और सीजोफ्रेनिया जैसे गंभीर रोगों का भी कारक बन रहा है। शोधकर्ता डॉ. आशुतोष ने बताया कि यह तथ्य चौंकाने वाला है कि वायु प्रदूषण न सिर्फ हमारे मानसिक स्वास्थ्य, बल्कि हमारी खुशहाली को भी खराब कर रहा है। अध्ययन में कुछ और चौंका देने वाले परिणाम मिले, जिनमें भावना, संवेग तंत्र प्रभावित होना और नींद की गुणवत्ता खराब होना भी है।

पीएम 2.5 और पीएम 10 सबसे घातक

अध्ययनकर्ता ने शोध के दौरान प्रमुख रूप से पांच प्रदूषकों को अध्ययन में शामिल किया। इनमें पीएम 2.5 और पीएम 10 के अलावा गैसीय प्रदूषक जैसे नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड, ओजोन और कार्बन मोनो ऑक्साइड शामिल हैं। अध्ययन में उन इलाकों के लोग सबसे ज्यादा प्रभावित पाए गए जहां पीएम 2.5 और पीएम 10 का स्तर काफी ज्यादा था। शोधकर्ता का दावा है कि यह पार्टिकुलेट मैटर शारीरिक के साथ ही मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी सबसे घातक हैं।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
