मेजर का मकान हथियाने वाले गिरोह का मददगार गिरफ्तार, आवास विकास में कराई थी सेटिंग

लखनऊ के इंदिरानगर-ए ब्लाक में दिवंगत मेजर के मकान की जाली दस्तावेजों के आधार पर वसीयत कराने के मामले में गिरोह और सरगना के मददगार सत्यम पांडेय को गाजीपुर पुलिस ने सोमवार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। चूंकि सत्यम लखनऊ में रहता था उसे यहां की भौगोलिक जानकारी थी। उसने मकान की रेकी कर गिरोह के सरगना बलवंत को जानकारी दी थी। इसके साथ ही आवास विकास में म्यूटेशन कराने के लिए सेटिंग कराई थी।

एसीपी गाजीपुर अनिद्य विक्रम सिंह के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी सत्यम पांडेय मूल रूप से वाराणसी के लंका थाने के रामनगर का रहने वाला है। यहां सुलतानपुर रोड अर्जुनगंज में ओमेक्स अपार्टमेंट में एक फ्लैट में रहता था। सत्यम पांडेय गिरोह के सरगना बलवंत का मददगार था। चूंकि सत्यम लंबे समय से लखनऊ में रह रहा था। इस लिए उसे लखनऊ की भौगोलिक जानकारी के साथ ही यहां के कई सरकारी महकमों में भी उसकी पैठ थी। गिरोह के बलवंत यादव उर्फ बबलू निवासी चंदौली सय्यद राजा मडई नारायणपुर और मनोज यादव निवासी दाउदपुर को गिरफ्तार कर पहले ही जेल भेज दिया गया था। अब चंदौली के सकलडीहा भुतौला के रहने वाले शिव जियावन, जौनपुर चंदवक के सोनू उर्फ स्वामीकांत, राजीव और खुद को मेजर विपिन चंद्र भट्ट बताकर वसीयत करने वाले अज्ञात व्यक्ति की तलाश में पुलिस की टीमें दबिश दे रही हैं। जल्द ही गिरोह से जुड़े अन्य लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा।

आवास विकास के कर्मी पुलिस की रडार पर सत्यम से पूछताछ में पुलिस को पता चला कि मेजर के मकान कब्जाने के फर्जीवाड़े में उसका अहम रोल था। उसने यहां से जुड़े कई दस्तावेज बनवाए थे। इसके साथ ही उसने ही आवास विकास से मकान का म्यूटेशन कराने के लिए कर्मचारियों से सेटिंग भी कराई थी। सत्यम से पूछताछ में कई कर्मचारियों के बारे में पुलिस को जानकारी हुई है। उसके आधार पर पुलिस की रडार पर अब आवास विकास के कई कर्मचारी भी हैं। उनके बारे में पुलिस साक्ष्य संकलन कर रही है।