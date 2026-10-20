यूपी में मूर्ति विसर्जन के दौरान दर्दनाक हादसा, किसान समेत छह लोग डूबे, तीन नाबालिगों की मौत
दशहरे पर मूर्ति विसर्जन के दौरान फतेहपुर और गोंडा में दर्दनाक हादसा हो गया। फतेहपुर में पांच नाबालिग डूब गए जिनमें तीन की मौत हो गई, दो लोगों को बचा लिया गया। वहीं गोंडा में मूर्ति विसर्जन के दौरान एक किसान ही पानी में डूब गया, जिसकी गोताखोर तलाश में लगे हैं।
Fatehpur Hadsa: यूपी में मूर्ति विसर्जन के दौरान दो जिलों में हादसा हो गया। फतेहपुर में गहरे पानी में जाने से पांच लोग डूब गए। जिसमें तीन की मौके पर ही मौत हो गई। बाकी दो लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। वहीं दूसरी गोंडा जिले में मूर्ति विसर्जन के दौरान एक किसान नदी के गहरे पानी में चला गया। जिसकी तलाश के लिए गोताखोरों को लगाया गया है।
पहली घटना फतेहपुर जिले के खागा कोतवाली क्षेत्र के बैजूपुर मजरे कटोघन की है। जानकारी के अनुसार मंगलवार को विसर्जन के लिए तालाब में कुछ लोग गए थे। इनमें पांच किशोर अचानक गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे। चीख-पुकार मचने पर आसपास मौजूद लोगों ने किसी तरह दो को बचा लिया, जबकि तीन अन्य को भी बाहर निकालकर तत्काल अस्पताल ले जाया गया। हादसे में आदित्य, साजन और अभिमन्यु की मौत हुई है। परिजनों को हादसे की जानकारी मिलते ही कोहराम मच गया। बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुट गए। कोतवाल संजय पांडेय ने बताया कि किशोरों को अस्पताल पहुंचाया गया। दो को भर्ती कराया गया है।
गोंडा में प्रतिमा विसर्जन के दौरान युवक डूबा
दूसरा हादसा गोंडा जिले के धानेपुर थाना क्षेत्र में हुआ है। ग्राम पंचायत बिहुरी के मजरे शिव बक्श पुरवा में स्थापित देवी प्रतिमा के विसर्जन के लिए मंगलवार को बड़ी संख्या में ग्रामीण गाजे-बाजे के साथ शोभायात्रा निकालकर भैंसहवा घाट पहुंचे थे। विजयदशमी के मौके पर क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर स्थापित देवी प्रतिमाओं का विसर्जन धूमधाम से किया जा रहा था। बताया जाता है कि शाम के समय मूर्ति विसर्जन के दौरान शिव बक्श पुरवा निवासी तुलाराम शुक्ला (45) मूर्ति विसर्जन कुआनों नदी के गहरे पानी में चले गए। देखते ही देखते वह पानी में डूबकर आंखों से ओझल हो गए। युवक के डूबने की खबर मिलते ही मौके पर मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना पर धानेपुर थानाध्यक्ष विपुल पांडेय पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। वहीं, एएसपी/सीओ सदर अभिषेक दावच्या भी घटनास्थल पर पहुंच गए। पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में स्थानीय गोताखोरों की मदद से नदी में युवक की तलाश की जा रही है।
पांच लोगों को बचाने के चक्कर में डूब गया किसान तुलाराम
बताया जाता है कि भैसहवाघाट पर मंगलवार की शाम को नदी में मूर्ति विसर्जन के दौरान गांव के दीपक, उत्तम ,संजय दत्त व राजा डूबने लगे जिनको बचाने के लिए तुलाराम में अपनी जान की बाजी लगा दी। उन्होंने नदी में छलांग लगा कर एक एक करके सभी को ठेल कर निकाल दिया लेकिन लोगों को निकालते निकालते स्वयं गहरे पानी में चले गए और देखते ही देखते आंखों से ओझल हो गए।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
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(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।