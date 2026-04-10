यूपी में एक और हादसा, यमुना नदी पुल पर निर्माणाधीन गेट की बीम ढही, मलबे में दबे काम कर रहे कई मजदूर
जालौन-औरैया स्टेट हाईवे पर सनगढ़ के पास यमुना नदी के पुल पर निर्माणाधीन गेट की एक बीम अचानक ढह गई, जिससे वहां काम कर रहे आधा दर्जन से अधिक मजदूर मलबे में दबकर घायल हो गए।
Orai Accident News: यूपी में एक और हादसा हो गया। मथुरा के बाद अब उरई में हादसे से अफरा-तफरी मच गई। शुक्रवार दोपहर जालौन-औरैया स्टेट हाईवे पर सनगढ़ के पास यमुना नदी के पुल पर निर्माणाधीन गेट की एक बीम अचानक ढह गई, जिससे वहां काम कर रहे आधा दर्जन से अधिक मजदूर मलबे में दबकर घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और चीख-पुकार सुनाई देने लगी। सभी घायलों को औरैया अस्पताल ले जाया गया है।
जानकारी के अनुसार, जालौन औरैया मार्ग पर पुल के एक हिस्से को बंद कर निर्माण कार्य चल रहा था। इसी दौरान शुक्रवार दोपहर को गेट की भारी बीम अचानक नीचे गिर गई जिसकी चपेट में आकर कई मजदूर घायल हो गए। आसपास मौजूद लोगों और अन्य मजदूरों ने तुरंत राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया और घायलों को मलबे से बाहर निकाला। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। सभी घायल मजदूरों को तत्काल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कुठौंद में भर्ती कराया गया।
डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद पांच मजदूरों की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया है। इस दुर्घटना के बाद निर्माण कार्य में सुरक्षा मानकों को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि निर्माण स्थल पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी, जिसके कारण यह हादसा हुआ। पुलिस ने घटना स्थल का जायजा लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस निर्माण कार्य से जुड़े ठेकेदार और संबंधित एजेंसियों की भूमिका की भी पड़ताल कर रही है। जालौन के एसडीएम हेमंत पटेल ने बताया कि हादसे के कारणों की विस्तृत जांच कराई जाएगी और जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि प्रारंभिक सूचना के अनुसार, तीन मजदूर घायल हुए हैं।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।