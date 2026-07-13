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हादसा या हत्या? महाकाल दर्शन को निकले नव दंपति के शव गहरी खाई में मिले; 2 महीने पहले हुई थी शादी

By sandeep
हिन्दुस्तान, संवाददाता, सोनभद्र
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सोनभद्र के चोपन क्षेत्र की मारकुंडी घाटी में गहरी खाई से नवविवाहित दंपति राहुल यादव (22) और चंदा यादव (19) के शव बरामद हुए। दोनों 8 जुलाई को उज्जैन महाकाल दर्शन के लिए निकले थे। मौके से क्षतिग्रस्त बाइक मिली है। पुलिस प्रथम दृष्टया हादसा मानकर सभी पहलुओं से जांच कर रही है।

हादसा या हत्या? महाकाल दर्शन को निकले नव दंपति के शव गहरी खाई में मिले; 2 महीने पहले हुई थी शादी

सोनभद्र के चोपन क्षेत्र में गहरी खाई में नवविवाहित दंपति के संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने से सनसनी फैल गई। मौके से क्षतिग्रस्त बाइक भी बरामद हुई है। पुलिस हादसे समेत हर पहलू से जांच में जुट गई है। दोनों उज्जैन में महाकाल के दर्शन के लिए रॉबर्ट्सगंज से आठ जुलाई को बाइक से रवाना हुए थे। परिजनों के अनुसार दो माह पहले ही शादी हुई थी। मारकुंडी घाटी की गहरी खाई में रविवार को एक महिला और एक पुरुष का शव देखकर ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, शव पुराने होने के कारण सड़-गल चुके थे और उनमें कीड़े भी पड़ गए थे। आशंका है कि दोनों की मौत करीब चार-पांच दिन पहले हुई होगी। सूचना पर गुरमा और चोपन पुलिस मौके पर पहुंची।

गहरी खाई में मिले पति-पत्नी के शव

मृतकों की पहचान 22 वर्षीय राहुल यादव, पुत्र बबुंदर यादव तथा उनकी 19 वर्षीय पत्नी चंदा यादव उर्फ इंद्रावती यादव, निवासी ग्राम बिच्छी, कोतवाली रॉबर्ट्सगंज के रूप में हुई है। शवों के पास मिली क्षतिग्रस्त बाइक को भी कब्जे में लेकर पुलिस जांच में जुट गई है। चोपन थाना प्रभारी निरीक्षक गोपाल गुप्ता ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला हादसे का प्रतीत हो रहा है। परिवार की ओर से अभी कोई तहरीर नहीं मिली है।

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दंपति के शव मिलने से परिवार में मातम

मारकुंडी घाटी में नवविवाहित दंपति का शव मिलने से परिजनों में कोहराम मच गया। दोनों पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। चोपन थाना प्रभारी निरीक्षक गोपाल गुप्ता ने बताया कि राहुल यादव और चंदा यादव की शादी इसी वर्ष छह मई को सलखन में हुई थी। राहुल अपने माता-पिता का इकलौता पुत्र था जबकि चंदा रॉबर्ट्सगंज नगर के एक निजी अस्पताल में कार्यरत थी। पुलिस के अनुसार राहुल आठ जुलाई को उज्जैन में महाकाल के दर्शन करने की बात कहकर घर से बाइक से निकला था।

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महाकाल के दर्शन के लिए निकले थे

रॉबर्ट्सगंज पहुंचने के बाद वह अपनी पत्नी को सा लेकर चला गया था। इसके बाद दोनों का कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस का कहना है कि मारकुंडी घाटी में बाइक अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। जिससे दंपति की मौत हो गई। हालांकि, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फोरेंसिकऔर अन्य साक्ष्यों के आधार पर ही मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा। परिवार की ओर से तहरीर नहीं मिली है। चंदा के मायके वालों ने बताया कि जब उसका फोन नहीं लगा तो उसके कार्यस्थल अस्पताल से पता किया गया। वहां से पता चला कि वह अपने पति के साथ उज्जैन दर्शन के लिए गई है और एक-दो दिन में लौट आएगी। वहीं, राहुल के परिजन भी दर्शन के लिए गया हुआ मान रहे थे। इसी कारण किसी भी पक्ष ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई।

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