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गोरखपुर में लिंक एक्सप्रेस वे पर हादसा; डिवाइडर तोड़ते हुए नीचे गिरी डीसीएम, 2 की मौत

By sandeep
लाइव हिन्दुस्तान, गोरखपुर
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गोरखपुर के खजनी लिंक एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार डीसीएम डिवाइडर से टकराकर जिगिना गांव के पास अंडरपास की छत तोड़ते हुए नीचे गिर गई। हादसे में चालक ओमप्रकाश उत्तम और खलासी सुनील उत्तम की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार, प्रारंभिक जांच में चालक को नींद की झपकी आने से दुर्घटना होने की आशंका है।

गोरखपुर के खजनी लिंक एक्सप्रेसवे पर रविवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में डीसीएम चालक और खलासी की मौत हो गई। तेज रफ्तार डीसीएम अनियंत्रित होकर पहले डिवाइडर से टकराई और फिर जिगिना गांव के पास बने अंडरपास की छत तोड़ते हुए नीचे जा गिरी। हादसा इतना भीषण था कि वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। दुर्घटना की तेज आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। जानकारी के अनुसार, डीसीएम (यूपी-78 जेएन 4790) कानपुर के फतेहपुर से फॉर्च्यून कंपनी का माल लेकर गोरखपुर की ओर जा रही थी। हरनहीं चौकी क्षेत्र में पहुंचते ही वाहन अचानक अनियंत्रित हो गया। पहले वह डिवाइडर से टकराया और उसके बाद अंडरपास की छत तोड़ते हुए नीचे गिर गया। हादसे के बाद वाहन के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार चालक व खलासी बुरी तरह फंस गए।

एक्सप्रेस वे से नीचे गिरी डीसीएम, 2 की मौत

सूचना मिलने पर हरनहीं चौकी प्रभारी एसआई राजेंद्र कुमार सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। स्थानीय लोगों की मदद से काफी मशक्कत के बाद दोनों को वाहन से बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। मृतकों की पहचान चालक ओमप्रकाश उत्तम (45), पुत्र स्वर्गीय गोवर्धन, निवासी कमरापुर, थाना बिंदकी, जिला फतेहपुर और खलासी सुनील उत्तम (46), पुत्र स्वर्गीय शिवमोहन, निवासी बहुरा का पुरवा, थाना बकेवर, जिला फतेहपुर के रूप में हुई है।

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झपकी आने से हुआ हादसा

प्रारंभिक जांच में पुलिस को आशंका है कि चालक को वाहन चलाते समय नींद की झपकी आ गई, जिससे डीसीएम अनियंत्रित होकर हादसे का शिकार हो गई। हालांकि दुर्घटना के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है तथा परिजनों को घटना की सूचना दे दी गई है। इस हादसे के बाद क्षेत्र में शोक का माहौल है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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