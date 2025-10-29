बरेली-मथुरा हाईवे पर हादसा, आगरा से हल्द्वानी जा रही बस ट्रक से टकराई, ITBP जवान सहित 2 की मौत
संक्षेप: यूपी में बरेली-मथुरा हाईवे पर सड़क हादसा हो गया। हल्द्वानी जा रही रोडवेज बस आगे खड़े ट्रक से टकरा गई। जिसमें बस में सवार आईटीबीपी जवान सहित दो की मौत हो गई। कंडक्टर सहित नौ यात्री घायल हो गए।
यूपी में सड़क हादसा हो गया। बरेली-मथुरा हाईवे पर अल्लीपुर मढैया तिराहे के समीप आगरा से हल्द्वानी जा रही रोडवेज बस आगे खड़े ट्रक से टकरा गई। जिसमें बस में सवार आईटीबीपी जवान सहित दो की मौत हो गई। हादसे में कंडक्टर सहित नौ यात्री घायल हो गए। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को उझानी सीएससी में भर्ती कराया जहां से राजकीय मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। मृतकों के शव पोस्टमार्टम को भेजे। हादसे की परिजनों को सूचना मिली तो कोहराम मच गया।
रात 12:30 बजे आगरा फाउंड्री नगर डिपो की बस आगरा से हल्द्वानी जा रही थी। बरेली मथुरा हाईवे पर खड़े ट्रक से टकरा गई। जिसमें बस में सवार आगरा जनपद के सैया पूरा महाराज निवासी 56 वर्षीय हाकिम सिंह पुत्र बाबूलाल गोधना घिरौर मैनपुरी निवासी 46 40 वर्षीय आईटीबीपी जवान धर्मेद्र पुत्र गुलाब सिंह को उझानी अस्पताल में डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया।
सोलापुर महाराष्ट्र निवासी 21 वर्षीय दीपावली पत्नी दत्ता रे, बदायूं निवासी 21 वर्षीय सूरजपाल पुत्र सहदेव बरेली निवासी 55 वर्ष एकनाथ पुत्र बृजराज मोर्चा रामपुर अलीगढ़ निवासी कमला देवी पत्नी रामचंद्र बरेली निवासी अफरीदी पुत्र अब्दुल तनवीर पुत्र अब्दुल बत्रा आगरा निवासी कंडक्टर 55 वर्षीय राम अवतार पुत्र रामेश्वर अलीगढ़ निवासी 67 वर्षीय गोपाल शर्मा पुत्र सुरेंद्र शर्मा और उनकी 18 वर्षीय पुत्री गंभीर रूप से घायल हो गए।